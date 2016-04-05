Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:06

detroytred написав: Не применшуйте!)))



Той, хто навіть хоч в один караул сходив, тобто пройшов підготовку та був допущений до вартової служби, на порядок вище підготовлений взагалі до в-служби, ніж той, хто її не торкався. В загальному випадку.

. Не применшуйте!)))Той, хто навіть хоч в один караул сходив, тобто пройшов підготовку та був допущений до вартової служби, на порядок вище підготовлений взагалі до в-служби, ніж той, хто її не торкався. В загальному випадку.

Ви в радянскій армії служили, бачили з середини те "проходження підготовки"?Розказую, що було в тих частинах де я перебував:1 випадок) сержант(зам начальника караулу) переплутав порядок дій при розряджанні зброї і замість спочатку від'єднати магазин в АКМа натиснув на спусковий гачок-видовище було епічне: той дебіл зі стріляючим автоматом у руках і напівсонні солдати, змінені з постів, деякі застигли з переляку: деякі попадали на землю а інші тікають куди очі бачать. Дуже пощастило, що нікого не поранили/вбили т.я. стрільба припинилася тільки тоді, коли скінчилися патрони в магазині.2 випадок) вартовий заснув на посту і в нього поцупили зброю.3 випадок) приїхала зміна на пост а вартового нема: знайшли через хвилин 20(територія поста доволі велика), той сидів абсолютно голий в снігу і промовляв тільки: чорт! чорт! чорт! Виявилося що цей герой накурився якоїсь дурі і йому почало ввижатися усіляке...4 випадок) один з вартових злив з караульної машини (ГАЗ-66) весь бензин та продав його; В резельтаті вчасно не були змінені декілька постів і двоє солдатів дістали обмороження, одного потім комісували.5 випадок) їдемо вночі зустічати не запланований літак, зупиняє нас вартовий, пояснюємо ситуацію а він ні в яку-стій стріляти буду. Пропонуємо йому-поговори з начальником караулу(телефон на "грибку" у нього за спиною розривається) він усе пояснить. А той ні нікуди з місця не зрушу, стийте допоки начальство особисто не приїде. Так і простояли дві години а літак сідав в аварійному режимі.Нам ще й позачергові наряди вліпили за те що не змогли розрулити ситуацію і пообіцяли наступного разу відправити "на губу"6 випадок) те ж саме що і 5 з тією різницею, шо через 15 хвилин вмовлянь вартового, повільно розвертаємося, сідаємо в чергову машину і їдемо через інший пост. Услід-автоматна черга! Літак сів нормально а нам знову надавали "люлів"7 випадок) в караульному приміщенні два депіла забавлялися, наводячи один на одного зброю і натискаючи на спуск-у одного "випадково" виявився патрон в патроннику. Результат: один поранений в плече в госпіталь, інший на пів року в дисбат.Кажете на порядок краще підготовлені? Ну-ну.