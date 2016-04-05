andrijk777 написав:Звичайно для оборони. Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби
не розділяю загального оптимізму... переміщувати мільйон людей щоб просто в окопах сидіти це тупість. Знаючи цих козлів вони полюбому спробують посунути на Харків, Дніпро, Одесу... в гіршому випадку і повторно на Київ
мільйон на папері та мільйон в окопах - це дуже різні речі.
з приводу посунути на Київ - якщо мільйон посунуть, то напевне навіть все розмінують...
пробувати вони можуть, але зараз будуть намагатися втриматись. про наступ можно розмовляти, коли вони реально збільшать кількість людей в України - це станеться нескоро, якщо взагалі станеться.
detroytred написав:Ядерних ударів можна буде чекати після перейменування СВО в якусь знов *Велику Вітчизняну*.
Как вы, совки, все любите символизм названий Пока называют СВО, то ядерных ударов не будет. Тьфу, блядь (с)
Ну назвали войну СВО, и шо ? Это не помешало по Чернигову херачить 500кг бомбами. Это что, не война ? Война
И не пиши глупости, что пока не переименовали СВО, то ядерных ударов не будет От названия, война или СВО вообще ничего не зависит Пора уже это понимать
А ядерных ударов не будет, потому что Путину уже давно, даже не намекнули, а открыто сказали - ударишь ядеркой, получишь такую же ответку
з приводу назви - це куйня.
а от вдарити ядерної зброєю - я цього побоююсь. бо розумна людина розуміє, що це безглуздо - але в Раші давно немає глузду. я більше покладаю надію, що навіть якщо наказ буде віддано, його не виконають на якомусь етапі.
ЛАД написав:Но настоящие журналисты должны были хотя бы сделать попытку разобраться, хотя бы связаться и узнать мнение командира, а не просто выложить видео в инет. Журналисты вызывают сомнения - из 8.35 5 минут ведущий тратит на призывы жертвовать деньги на их работу.
Журналисты не имеют право сунуть свой нос в армию и тем более вести разборки. Армия не богодельня. Этот хр-н не журналист. Скорее всего ему башляют из российской конторы, он еще хочет от наших идиотов разжится.
Той, хто навіть хоч в один караул сходив, тобто пройшов підготовку та був допущений до вартової служби, на порядок вище підготовлений взагалі до в-служби, ніж той, хто її не торкався. В загальному випадку. .
Ви в радянскій армії служили, бачили з середини те "проходження підготовки"? Розказую, що було в тих частинах де я перебував: 1 випадок) сержант(зам начальника караулу) переплутав порядок дій при розряджанні зброї і замість спочатку від'єднати магазин в АКМа натиснув на спусковий гачок-видовище було епічне: той дебіл зі стріляючим автоматом у руках і напівсонні солдати, змінені з постів, деякі застигли з переляку: деякі попадали на землю а інші тікають куди очі бачать. Дуже пощастило, що нікого не поранили/вбили т.я. стрільба припинилася тільки тоді, коли скінчилися патрони в магазині. 2 випадок) вартовий заснув на посту і в нього поцупили зброю. 3 випадок) приїхала зміна на пост а вартового нема: знайшли через хвилин 20(територія поста доволі велика), той сидів абсолютно голий в снігу і промовляв тільки: чорт! чорт! чорт! Виявилося що цей герой накурився якоїсь дурі і йому почало ввижатися усіляке... 4 випадок) один з вартових злив з караульної машини (ГАЗ-66) весь бензин та продав його; В резельтаті вчасно не були змінені декілька постів і двоє солдатів дістали обмороження, одного потім комісували. 5 випадок) їдемо вночі зустічати не запланований літак, зупиняє нас вартовий, пояснюємо ситуацію а він ні в яку-стій стріляти буду. Пропонуємо йому-поговори з начальником караулу(телефон на "грибку" у нього за спиною розривається) він усе пояснить. А той ні нікуди з місця не зрушу, стийте допоки начальство особисто не приїде. Так і простояли дві години а літак сідав в аварійному режимі. Нам ще й позачергові наряди вліпили за те що не змогли розрулити ситуацію і пообіцяли наступного разу відправити "на губу" 6 випадок) те ж саме що і 5 з тією різницею, шо через 15 хвилин вмовлянь вартового, повільно розвертаємося, сідаємо в чергову машину і їдемо через інший пост. Услід-автоматна черга! Літак сів нормально а нам знову надавали "люлів" 7 випадок) в караульному приміщенні два депіла забавлялися, наводячи один на одного зброю і натискаючи на спуск-у одного "випадково" виявився патрон в патроннику. Результат: один поранений в плече в госпіталь, інший на пів року в дисбат. Кажете на порядок краще підготовлені? Ну-ну.
detroytred написав:Ядерних ударів можна буде чекати після перейменування СВО в якусь знов *Велику Вітчизняну*.
Как вы, совки, все любите символизм названий Пока называют СВО, то ядерных ударов не будет. Тьфу, блядь (с)
Ну назвали войну СВО, и шо ? Это не помешало по Чернигову херачить 500кг бомбами. Это что, не война ? Война
И не пиши глупости, что пока не переименовали СВО, то ядерных ударов не будет От названия, война или СВО вообще ничего не зависит Пора уже это понимать
А ядерных ударов не будет, потому что Путину уже давно, даже не намекнули, а открыто сказали - ударишь ядеркой, получишь такую же ответку
з приводу назви - це куйня.
а от вдарити ядерної зброєю - я цього побоююсь. бо розумна людина розуміє, що це безглуздо - але в Раші давно немає глузду. я більше покладаю надію, що навіть якщо наказ буде віддано, його не виконають на якомусь етапі.
Назва була не в тому сенсі, що тільки з нею можуть вдарити. Малось на увазі, що можуть піти на ядудари тільки в разі, коли самі будуть вважати, що інші надії вичерпані, влада в небезпеці, поразки. А до того часу скоріш за все вже змінять назву. Така вже в рашкованів, спадників совка традиція. Тобто зміна назви - лише індикатор їх відчаю. І як слід готовності до застосування ЯЗ.
Той, хто навіть хоч в один караул сходив, тобто пройшов підготовку та був допущений до вартової служби, на порядок вище підготовлений взагалі до в-служби, ніж той, хто її не торкався. В загальному випадку. .
Ви в радянскій армії служили, бачили з середини те "проходження підготовки"? Розказую, що було в тих частинах де я перебував: 1 випадок) сержант(зам начальника караулу) переплутав порядок дій при розряджанні зброї і замість спочатку від'єднати магазин в АКМа натиснув на спусковий гачок-видовище було епічне: той дебіл зі стріляючим автоматом у руках і напівсонні солдати, змінені з постів, деякі застигли з переляку: деякі попадали на землю а інші тікають куди очі бачать. Дуже пощастило, що нікого не поранили/вбили т.я. стрільба припинилася тільки тоді, коли скінчилися патрони в магазині. 2 випадок) вартовий заснув на посту і в нього поцупили зброю. 3 випадок) приїхала зміна на пост а вартового нема: знайшли через хвилин 20(територія поста доволі велика), той сидів абсолютно голий в снігу і промовляв тільки: чорт! чорт! чорт! Виявилося що цей герой накурився якоїсь дурі і йому почало ввижатися усіляке... 4 випадок) один з вартових злив з караульної машини (ГАЗ-66) весь бензин та продав його; В резельтаті вчасно не були змінені декілька постів і двоє солдатів дістали обмороження, одного потім комісували. 5 випадок) їдемо вночі зустічати не запланований літак, зупиняє нас вартовий, пояснюємо ситуацію а він ні в яку-стій стріляти буду. Пропонуємо йому-поговори з начальником караулу(телефон на "грибку" у нього за спиною розривається) він усе пояснить. А той ні нікуди з місця не зрушу, стийте допоки начальство особисто не приїде. Так і простояли дві години а літак сідав в аварійному режимі. Нам ще й позачергові наряди вліпили за те що не змогли розрулити ситуацію і пообіцяли наступного разу відправити "на губу" 6 випадок) те ж саме що і 5 з тією різницею, шо через 15 хвилин вмовлянь вартового, повільно розвертаємося, сідаємо в чергову машину і їдемо через інший пост. Услід-автоматна черга! Літак сів нормально а нам знову надавали "люлів" 7 випадок) в караульному приміщенні два депіла забавлялися, наводячи один на одного зброю і натискаючи на спуск-у одного "випадково" виявився патрон в патроннику. Результат: один поранений в плече в госпіталь, інший на пів року в дисбат. Кажете на порядок краще підготовлені? Ну-ну.
Ну-ну))) У мене на порядки більше своїх історій в якості від чатового до начкара і чергового частини. В отій совковій армії))
Тобто ніяк Ваші оці розповіді мою думку не змінюють.
Той, хто навіть хоч в один караул сходив, тобто пройшов підготовку та був допущений до вартової служби, на порядок вище підготовлений взагалі до в-служби, ніж той, хто її не торкався. В загальному випадку. .
... 1 випадок) сержант(зам начальника караулу) переплутав порядок дій при розряджанні зброї і замість спочатку від'єднати магазин в АКМа натиснув на спусковий гачок-видовище було епічне: той дебіл зі стріляючим автоматом у руках і напівсонні солдати, змінені з постів, деякі застигли з переляку: деякі попадали на землю а інші тікають куди очі бачать. Дуже пощастило, що нікого не поранили/вбили т.я. стрільба припинилася тільки тоді, коли скінчилися патрони в магазині. ...
як мені розповідав однокласник-курсант, переплутати порядок дій після доби без сну - не така вже й рідка річ. є навіть така штука для цього "пулеуловитель".