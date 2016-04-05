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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 23172318231923202321>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:57

Оперативна інформація станом на 18.00 23.09.2022 щодо російського вторгнення https://www.youtube.com/watch?v=R64bYnw ... 0%A1%D0%A3
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:20

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби


не розділяю загального оптимізму... переміщувати мільйон людей щоб просто в окопах сидіти це тупість. Знаючи цих козлів вони полюбому спробують посунути на Харків, Дніпро, Одесу... в гіршому випадку і повторно на Київ

мільйон на папері та мільйон в окопах - це дуже різні речі.

з приводу посунути на Київ - якщо мільйон посунуть, то напевне навіть все розмінують...

пробувати вони можуть, але зараз будуть намагатися втриматись.
про наступ можно розмовляти, коли вони реально збільшать кількість людей в України - це станеться нескоро, якщо взагалі станеться.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:26

  pesikot написав:
  detroytred написав:Ядерних ударів можна буде чекати після перейменування СВО в якусь знов *Велику Вітчизняну*.

Как вы, совки, все любите символизм названий
Пока называют СВО, то ядерных ударов не будет.
Тьфу, блядь (с)

Ну назвали войну СВО, и шо ?
Это не помешало по Чернигову херачить 500кг бомбами.
Это что, не война ? Война

И не пиши глупости, что пока не переименовали СВО, то ядерных ударов не будет
От названия, война или СВО вообще ничего не зависит
Пора уже это понимать

А ядерных ударов не будет, потому что Путину уже давно, даже не намекнули, а открыто сказали - ударишь ядеркой, получишь такую же ответку

з приводу назви - це куйня.

а от вдарити ядерної зброєю - я цього побоююсь. бо розумна людина розуміє, що це безглуздо - але в Раші давно немає глузду.
я більше покладаю надію, що навіть якщо наказ буде віддано, його не виконають на якомусь етапі.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:05

  ЛАД написав:Но настоящие журналисты должны были хотя бы сделать попытку разобраться, хотя бы связаться и узнать мнение командира, а не просто выложить видео в инет.
Журналисты вызывают сомнения - из 8.35 5 минут ведущий тратит на призывы жертвовать деньги на их работу.
Журналисты не имеют право сунуть свой нос в армию и тем более вести разборки. Армия не богодельня. Этот хр-н не журналист. Скорее всего ему башляют из российской конторы, он еще хочет от наших идиотов разжится.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:06

  detroytred написав:Не применшуйте!)))

Той, хто навіть хоч в один караул сходив, тобто пройшов підготовку та був допущений до вартової служби, на порядок вище підготовлений взагалі до в-служби, ніж той, хто її не торкався. В загальному випадку.
.


Ви в радянскій армії служили, бачили з середини те "проходження підготовки"?
Розказую, що було в тих частинах де я перебував:
1 випадок) сержант(зам начальника караулу) переплутав порядок дій при розряджанні зброї і замість спочатку від'єднати магазин в АКМа натиснув на спусковий гачок-видовище було епічне: той дебіл зі стріляючим автоматом у руках і напівсонні солдати, змінені з постів, деякі застигли з переляку: деякі попадали на землю а інші тікають куди очі бачать. Дуже пощастило, що нікого не поранили/вбили т.я. стрільба припинилася тільки тоді, коли скінчилися патрони в магазині.
2 випадок) вартовий заснув на посту і в нього поцупили зброю.
3 випадок) приїхала зміна на пост а вартового нема: знайшли через хвилин 20(територія поста доволі велика), той сидів абсолютно голий в снігу і промовляв тільки: чорт! чорт! чорт! Виявилося що цей герой накурився якоїсь дурі і йому почало ввижатися усіляке...
4 випадок) один з вартових злив з караульної машини (ГАЗ-66) весь бензин та продав його; В резельтаті вчасно не були змінені декілька постів і двоє солдатів дістали обмороження, одного потім комісували.
5 випадок) їдемо вночі зустічати не запланований літак, зупиняє нас вартовий, пояснюємо ситуацію а він ні в яку-стій стріляти буду. Пропонуємо йому-поговори з начальником караулу(телефон на "грибку" у нього за спиною розривається) він усе пояснить. А той ні нікуди з місця не зрушу, стийте допоки начальство особисто не приїде. Так і простояли дві години а літак сідав в аварійному режимі.
Нам ще й позачергові наряди вліпили за те що не змогли розрулити ситуацію і пообіцяли наступного разу відправити "на губу"
6 випадок) те ж саме що і 5 з тією різницею, шо через 15 хвилин вмовлянь вартового, повільно розвертаємося, сідаємо в чергову машину і їдемо через інший пост. Услід-автоматна черга! Літак сів нормально а нам знову надавали "люлів"
7 випадок) в караульному приміщенні два депіла забавлялися, наводячи один на одного зброю і натискаючи на спуск-у одного "випадково" виявився патрон в патроннику. Результат: один поранений в плече в госпіталь, інший на пів року в дисбат.
Кажете на порядок краще підготовлені? Ну-ну.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:16

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Ядерних ударів можна буде чекати після перейменування СВО в якусь знов *Велику Вітчизняну*.

Как вы, совки, все любите символизм названий
Пока называют СВО, то ядерных ударов не будет.
Тьфу, блядь (с)

Ну назвали войну СВО, и шо ?
Это не помешало по Чернигову херачить 500кг бомбами.
Это что, не война ? Война

И не пиши глупости, что пока не переименовали СВО, то ядерных ударов не будет
От названия, война или СВО вообще ничего не зависит
Пора уже это понимать

А ядерных ударов не будет, потому что Путину уже давно, даже не намекнули, а открыто сказали - ударишь ядеркой, получишь такую же ответку

з приводу назви - це куйня.

а от вдарити ядерної зброєю - я цього побоююсь. бо розумна людина розуміє, що це безглуздо - але в Раші давно немає глузду.
я більше покладаю надію, що навіть якщо наказ буде віддано, його не виконають на якомусь етапі.

Назва була не в тому сенсі, що тільки з нею можуть вдарити.
Малось на увазі, що можуть піти на ядудари тільки в разі, коли самі будуть вважати, що інші надії вичерпані, влада в небезпеці, поразки.
А до того часу скоріш за все вже змінять назву.
Така вже в рашкованів, спадників совка традиція.
Тобто зміна назви - лише індикатор їх відчаю. І як слід готовності до застосування ЯЗ.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:19

  drevlyanin написав:
  detroytred написав:Не применшуйте!)))

Той, хто навіть хоч в один караул сходив, тобто пройшов підготовку та був допущений до вартової служби, на порядок вище підготовлений взагалі до в-служби, ніж той, хто її не торкався. В загальному випадку.
.


Ви в радянскій армії служили, бачили з середини те "проходження підготовки"?
Розказую, що було в тих частинах де я перебував:
1 випадок) сержант(зам начальника караулу) переплутав порядок дій при розряджанні зброї і замість спочатку від'єднати магазин в АКМа натиснув на спусковий гачок-видовище було епічне: той дебіл зі стріляючим автоматом у руках і напівсонні солдати, змінені з постів, деякі застигли з переляку: деякі попадали на землю а інші тікають куди очі бачать. Дуже пощастило, що нікого не поранили/вбили т.я. стрільба припинилася тільки тоді, коли скінчилися патрони в магазині.
2 випадок) вартовий заснув на посту і в нього поцупили зброю.
3 випадок) приїхала зміна на пост а вартового нема: знайшли через хвилин 20(територія поста доволі велика), той сидів абсолютно голий в снігу і промовляв тільки: чорт! чорт! чорт! Виявилося що цей герой накурився якоїсь дурі і йому почало ввижатися усіляке...
4 випадок) один з вартових злив з караульної машини (ГАЗ-66) весь бензин та продав його; В резельтаті вчасно не були змінені декілька постів і двоє солдатів дістали обмороження, одного потім комісували.
5 випадок) їдемо вночі зустічати не запланований літак, зупиняє нас вартовий, пояснюємо ситуацію а він ні в яку-стій стріляти буду. Пропонуємо йому-поговори з начальником караулу(телефон на "грибку" у нього за спиною розривається) він усе пояснить. А той ні нікуди з місця не зрушу, стийте допоки начальство особисто не приїде. Так і простояли дві години а літак сідав в аварійному режимі.
Нам ще й позачергові наряди вліпили за те що не змогли розрулити ситуацію і пообіцяли наступного разу відправити "на губу"
6 випадок) те ж саме що і 5 з тією різницею, шо через 15 хвилин вмовлянь вартового, повільно розвертаємося, сідаємо в чергову машину і їдемо через інший пост. Услід-автоматна черга! Літак сів нормально а нам знову надавали "люлів"
7 випадок) в караульному приміщенні два депіла забавлялися, наводячи один на одного зброю і натискаючи на спуск-у одного "випадково" виявився патрон в патроннику. Результат: один поранений в плече в госпіталь, інший на пів року в дисбат.
Кажете на порядок краще підготовлені? Ну-ну.

Ну-ну)))
У мене на порядки більше своїх історій в якості від чатового до начкара і чергового частини.
В отій совковій армії))

Тобто ніяк Ваші оці розповіді мою думку не змінюють.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:27

  drevlyanin написав:
  detroytred написав:Не применшуйте!)))

Той, хто навіть хоч в один караул сходив, тобто пройшов підготовку та був допущений до вартової служби, на порядок вище підготовлений взагалі до в-служби, ніж той, хто її не торкався. В загальному випадку.
.


...
1 випадок) сержант(зам начальника караулу) переплутав порядок дій при розряджанні зброї і замість спочатку від'єднати магазин в АКМа натиснув на спусковий гачок-видовище було епічне: той дебіл зі стріляючим автоматом у руках і напівсонні солдати, змінені з постів, деякі застигли з переляку: деякі попадали на землю а інші тікають куди очі бачать. Дуже пощастило, що нікого не поранили/вбили т.я. стрільба припинилася тільки тоді, коли скінчилися патрони в магазині.
...

як мені розповідав однокласник-курсант, переплутати порядок дій після доби без сну - не така вже й рідка річ. є навіть така штука для цього "пулеуловитель".
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:29

  detroytred написав:Ну-ну)))
У мене на порядки більше своїх історій в якості від чатового до начкара і чергового частини.
В отій совковій армії))

Тобто ніяк Ваші оці розповіді мою думку не змінюють.


??? Тобто ви вважаєте, що так і має бути у "на порядок краще підготовлених" кадрів?
Більше питань не маю. 8)
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:31

  drevlyanin написав:
  detroytred написав:Ну-ну)))
У мене на порядки більше своїх історій в якості від чатового до начкара і чергового частини.
В отій совковій армії))

Тобто ніяк Ваші оці розповіді мою думку не змінюють.


??? Тобто ви вважаєте, що так і має бути у "на порядок краще підготовлених" кадрів?
Більше питань не маю. 8)

Я вважаю, що ті, хто овсім не пройшов впідготовку та практичні навички, накосячать таких історій набагато більше.
Звісно в загальному випадку.
detroytred
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