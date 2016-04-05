Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:55

Goodman написав: Канал ВАНЕК

"Есть информация от новой агентурной сетки Ванька



так вот, злые языки говорят, что в Волгоградской области сейчас полный трындец



перевернулся поезд с новыми "мобиками", которые ехали на полигон



там их было очень много, уже есть очень много 200 и 300, а в публичное пространство они пытаются эту ситуацию замолчать, потому что вызовет ещё более массовые волнения" Канал ВАНЕК"Есть информация от новой агентурной сетки Ванькатак вот, злые языки говорят, что в Волгоградской области сейчас полный трындецперевернулся поезд с новыми "мобиками", которые ехали на полигонтам их было очень много, уже есть очень много 200 и 300, а в публичное пространство они пытаются эту ситуацию замолчать, потому что вызовет ещё более массовые волнения"

Да, вспомнился один комент из их соцсетей в тот день, когда пу объявил о мобилизации:"Почему хохлы ржут? Я требую объяснений, почему у нас бл*дь мобилизация, а хохлы с*ка ржут". Честно говорю, ржала взахлёб.Также в социальных сетях крымчане остро напоминают коллаборантам, разжигавшим украинофобию, о том, что у них теперь есть возможность проявлять свою ненависть «собственноручно, на фронте». Но вместо этого, констатируют жители Крыма, они «проверяют свои возрастные данные, воинские звания, … а также своих родственников, дабы не попасть под мобилизацию».Также крымчане саркастично пишут, что для мобилизации «можно решить вопрос очень быстро, пополнив армию самыми патриотичными кадрами», когда «выходишь на улицу и всех, у кого на машинах, на футболках и так далее две популярные латинские буквы, сразу в военкомат».