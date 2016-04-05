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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2318231923202321>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:36

  Shaman написав:
  drevlyanin написав:
  detroytred написав:Не применшуйте!)))

Той, хто навіть хоч в один караул сходив, тобто пройшов підготовку та був допущений до вартової служби, на порядок вище підготовлений взагалі до в-служби, ніж той, хто її не торкався. В загальному випадку.
.


...
1 випадок) сержант(зам начальника караулу) переплутав порядок дій при розряджанні зброї і замість спочатку від'єднати магазин в АКМа натиснув на спусковий гачок-видовище було епічне: той дебіл зі стріляючим автоматом у руках і напівсонні солдати, змінені з постів, деякі застигли з переляку: деякі попадали на землю а інші тікають куди очі бачать. Дуже пощастило, що нікого не поранили/вбили т.я. стрільба припинилася тільки тоді, коли скінчилися патрони в магазині.
...

як мені розповідав однокласник-курсант, переплутати порядок дій після доби без сну - не така вже й рідка річ. є навіть така штука для цього "пулеуловитель".


Так, є. При одиночному пострілі все більш-менш. А от коли черга з 30 патронів... А от доба без сну то перебільшення скоріш за все. В караулі такий розклад: третина доби на посту, третина-чергова зміна, третина-відпочинок.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:38

Джейк Салліван заявив, що Україна не отримає ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км
Про це Салліван заявив на форумі з безпеки Аспенського інституту.

За його словами, США не мають наміру надавати Україні оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS для реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS.

"Є певні можливості, які, за словами президента США, він не готовий надавати. Серед них — ракети великої дальності ATACMS, дальність яких становить 300 км", — сказав Салліван.

За його словами, Байден намагається зробити не лише все необхідне для підтримки України, але й намагається не допустити обставин, "за яких ми рухалися б у напрямку третьої світової війни".
https://espreso.tv/ssha-ne-gotovi-nadav ... m-sallivan

І чому це Штати бачать небезпеку в 3 Світовій від рашки?
Попередили)) б її, що без ЯЗ, бо нанесуть одразу удар у відповідь.
А звичайним озброєнням швиденько перемогли і все.

І чому ж Майк не назвав серед факторів -- оте попередження?
Хоча може я пропустив, ліньки передивлятись.
Достатньо пришлепкуватого пуйла лише попередити відповіддю))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:39

  drevlyanin написав:.......
Наша пісня гарна нова... Одне припущення на іншому :cry:
1)Звідки ви знаєте, що зникнення, а скоріше всього загибель тих хлопців щось дала для поліпшення ситуації на тій ділянці фронту?
2) Чому ви вирішили, що не було спроб поспілкуватися з командиром?
3) Де ви почули що в відео "абсолютна істина"? З цитатою будь ласка.
4) Знову ж таки, якщо служили, то маєте знати, що є такий пунк в уставі: "невиконання злочинного наказу"
Ну і ще раз для тугодумів: запис такого звернення це серьйозний ризик для життя і здоров'я тих солдатів-мстивий командир може зробити з ними майже що завгодно, тому без вагомих підстав військовослужбовці так би не вчинили.

Простите, надоело.
Я Вам про Фому, а Вы мне про Ерёму.
Прочитайте внимательно, как любил говорить покойный ДС, шевеля губами, пост Будивельника viewtopic.php?p=5489298#p5489298 и мой пост, который Вы здесь процитировали.
Может быть поймёте, о чём речь. Если не поймёте, то ничем не могу помочь, устал уже Вам объяснять.
Заодно попробуйте разобраться, что такое "злочинний наказ". Боюсь, Вы совершенно неправильно понимаете смысл этого понятия. Лёгкий намёк - приказ стрелять в безоружного гражданского - "злочинний", за такое росс. солдату у нас дали, по-моему, 12 лет; приказ занять позицию и держаться на ней до последнего - не "злочинний".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:45

Наш любимий ВАНЕК

Канал ВАНЕК
"Есть информация от новой агентурной сетки Ванька

так вот, злые языки говорят, что в Волгоградской области сейчас полный трындец

перевернулся поезд с новыми "мобиками", которые ехали на полигон

там их было очень много, уже есть очень много 200 и 300, а в публичное пространство они пытаются эту ситуацию замолчать, потому что вызовет ещё более массовые волнения"
ps В России столкнулись с проблемой - мобилизованное быдло смешалось с немобилизованным и бухает без остановки
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:46

  detroytred написав:
  drevlyanin написав:
  detroytred написав:Ну-ну)))
У мене на порядки більше своїх історій в якості від чатового до начкара і чергового частини.
В отій совковій армії))

Тобто ніяк Ваші оці розповіді мою думку не змінюють.


??? Тобто ви вважаєте, що так і має бути у "на порядок краще підготовлених" кадрів?
Більше питань не маю. 8)

Я вважаю, що ті, хто овсім не пройшов впідготовку та практичні навички, накосячать таких історій набагато більше.
Звісно в загальному випадку.


Так "навички" такого рівня можна отримати за пару тижднів підготовки, якщо звісно готувити а не "плац ломом підмітати".
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І чому це Штати бачать небезпеку в 3 Світовій від рашки?
Попередили)) б її, що без ЯЗ, бо нанесуть одразу удар у відповідь.

оце я й писав сторінку назад що Захід замість того щоб пригрозити конкретно русні, лиш шось собі невпевнено бормоче під ніс, тим самим лиш роззадорюючи Пуйло...
нагадало епізод з фільму:
Ты!.. Это… Ты товой!
— Чего «т-того»?!
— (спокойно) Давай… давай… не безобразничай.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:55

  Goodman написав:Канал ВАНЕК
"Есть информация от новой агентурной сетки Ванька

так вот, злые языки говорят, что в Волгоградской области сейчас полный трындец

перевернулся поезд с новыми "мобиками", которые ехали на полигон

там их было очень много, уже есть очень много 200 и 300, а в публичное пространство они пытаются эту ситуацию замолчать, потому что вызовет ещё более массовые волнения"

Да, вспомнился один комент из их соцсетей в тот день, когда пу объявил о мобилизации:
"Почему хохлы ржут? Я требую объяснений, почему у нас бл*дь мобилизация, а хохлы с*ка ржут". Честно говорю, ржала взахлёб.
Также в социальных сетях крымчане остро напоминают коллаборантам, разжигавшим украинофобию, о том, что у них теперь есть возможность проявлять свою ненависть «собственноручно, на фронте». Но вместо этого, констатируют жители Крыма, они «проверяют свои возрастные данные, воинские звания, … а также своих родственников, дабы не попасть под мобилизацию».
Также крымчане саркастично пишут, что для мобилизации «можно решить вопрос очень быстро, пополнив армию самыми патриотичными кадрами», когда «выходишь на улицу и всех, у кого на машинах, на футболках и так далее две популярные латинские буквы, сразу в военкомат».
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:58

  Goodman написав:Канал ВАНЕК
"Есть информация от новой агентурной сетки Ванька

так вот, злые языки говорят, что в Волгоградской области сейчас полный трындец

перевернулся поезд с новыми "мобиками", которые ехали на полигон

там их было очень много, уже есть очень много 200 и 300, а в публичное пространство они пытаются эту ситуацию замолчать, потому что вызовет ещё более массовые волнения"
ps В России столкнулись с проблемой - мобилизованное быдло смешалось с немобилизованным и бухает без остановки

Поезд или автобус с синемобилизованными?
Что за канал Ванёк? В телеге?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:59

  drevlyanin написав:Так "навички" такого рівня можна отримати за пару тижднів підготовки, якщо звісно готувити а не "плац ломом підмітати".

Згоден. Нічого сверхкосмічного там нема.

Я цього й не заперечував. Мова ж була в руслі кого скоріше, легше.
Два тижні -- не такий вже й малий час, і головне -- це щоб дійсно вчили та дійсно мали бажання та умови вчитися.
До того ж курс молодого бійця (тобто ширший об'єм понять вслужбу), кажись, точно більше двох тижнів - місяць?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:01

  sashaqbl написав:Для уявлення, яка ситуація в російській економіці. Якщо коротко - фігова.
Я с Вас фигею. Она как раз типа оппозиционер, хоть и не состоит в команде Навального или Ходора. Не выдавайте желаемое за действительность. Если б у них было так как Вам кажется, война давно бы закончилась. К сожалению товарищи гребут огромные деньги за подорожавшие энергоресурсы. Импорт уменьшился с Европы, но увеличился с Азии. Только смартфонов с Китая было завезено в 5 раз больше чем в прошлом году. Но валюты валом. Посмотрите на статистику Охрименко. Я уже писал, он экономист драный, но за статистикой следит весьма усердно.
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