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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:03
барабашов написав:
Что за канал Ванёк? В телеге?
Да. команда реально приближает победу.
Давеча викупили БМ ТИГР , денег дал КИМ.
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Goodman
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:04
Letusrock написав: detroytred написав:
І чому це Штати бачать небезпеку в 3 Світовій від рашки?
Попередили)) б її, що без ЯЗ, бо нанесуть одразу удар у відповідь.
оце я й писав сторінку назад що Захід замість того щоб пригрозити конкретно русні, лиш шось собі невпевнено бормоче під ніс, тим самим лиш роззадорюючи Пуйло...
нагадало епізод з фільму:
Ты!.. Это… Ты товой!
— Чего «т-того»?!
— (спокойно) Давай… давай… не безобразничай.
Ні. Я про інше.
Що одних загроз-попереджень недостатньо.
Що Штати не відкидають можливість застосування пришлепкуватим ЯЗ.
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detroytred
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:10
fler написав:
Да, вспомнился один комент из их соцсетей в тот день, когда пу объявил о мобилизации:
"Почему хохлы ржут? Я требую объяснений, почему у нас бл*дь мобилизация, а хохлы с*ка ржут". Честно говорю, ржала взахлёб.
Также в социальных сетях крымчане остро напоминают коллаборантам, разжигавшим украинофобию, о том, что у них теперь есть возможность проявлять свою ненависть «собственноручно, на фронте». Но вместо этого, констатируют жители Крыма, они «проверяют свои возрастные данные, воинские звания, … а также своих родственников, дабы не попасть под мобилизацию».
Также крымчане саркастично пишут, что для мобилизации «можно решить вопрос очень быстро, пополнив армию самыми патриотичными кадрами», когда «выходишь на улицу и всех, у кого на машинах, на футболках и так далее две популярные латинские буквы, сразу в военкомат».
Натрапив на отакий хіт:
- тих, хто повернувся з Афганістану, називали афганцями, а тих, хто тепер з України, як? Українцями?!
Забули, правда, уточнити -- що ще треба повернутися з України живим.
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detroytred
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:15
ЛАД написав:
Простите, надоело.
Я Вам про Фому, а Вы мне про Ерёму.
Прочитайте внимательно, как любил говорить покойный ДС, шевеля губами, пост Будивельника viewtopic.php?p=5489298#p5489298
и мой пост, который Вы здесь процитировали.
Может быть поймёте, о чём речь. Если не поймёте, то ничем не могу помочь, устал уже Вам объяснять.
Заодно попробуйте разобраться, что такое "злочинний наказ". Боюсь, Вы совершенно неправильно понимаете смысл этого понятия. Лёгкий намёк - приказ стрелять в безоружного гражданского - "злочинний", за такое росс. солдату у нас дали, по-моему, 12 лет; приказ занять позицию и держаться на ней до последнего - не "злочинний".
Як усе запущено
Уже Лад з Будівельником заодно
Ви читаєте тільки свої пости а чужі не доходять ну ніяк? Це сумно. Я йому: солдати доведені до відчаю і тому знімають подібне відео, а вони мені: відео це більший злочин ніж нелюдьські умови, знущання і загибель людей. Він мені: накази мають безумовно виконуватись, я йому, так бувають же і злочинні накази, він мені(неясно з якого дива) зайняти позицію це не злочинний наказ, наче це було моє твердження! Ти йому не приписуй мені свої фантазії або приводь пруфи, він у відповідь-сам дурень!
Просто зразковий співрозмовник. не пишіть мені нічого більше і я беру те ж зобов'язання.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:16
detroytred написав:
а тих, хто тепер з України, як? Українцями?!
самоварами. инвалидами-ополченцами.
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