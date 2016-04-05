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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:03
барабашов написав:
Что за канал Ванёк? В телеге?
Да. команда реально приближает победу.
Давеча викупили БМ ТИГР , денег дал КИМ.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:04
Letusrock написав: detroytred написав:
І чому це Штати бачать небезпеку в 3 Світовій від рашки?
Попередили)) б її, що без ЯЗ, бо нанесуть одразу удар у відповідь.
оце я й писав сторінку назад що Захід замість того щоб пригрозити конкретно русні, лиш шось собі невпевнено бормоче під ніс, тим самим лиш роззадорюючи Пуйло...
нагадало епізод з фільму:
Ты!.. Это… Ты товой!
— Чего «т-того»?!
— (спокойно) Давай… давай… не безобразничай.
Ні. Я про інше.
Що одних загроз-попереджень недостатньо.
Що Штати не відкидають можливість застосування пришлепкуватим ЯЗ.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:10
fler написав:
Да, вспомнился один комент из их соцсетей в тот день, когда пу объявил о мобилизации:
"Почему хохлы ржут? Я требую объяснений, почему у нас бл*дь мобилизация, а хохлы с*ка ржут". Честно говорю, ржала взахлёб.
Также в социальных сетях крымчане остро напоминают коллаборантам, разжигавшим украинофобию, о том, что у них теперь есть возможность проявлять свою ненависть «собственноручно, на фронте». Но вместо этого, констатируют жители Крыма, они «проверяют свои возрастные данные, воинские звания, … а также своих родственников, дабы не попасть под мобилизацию».
Также крымчане саркастично пишут, что для мобилизации «можно решить вопрос очень быстро, пополнив армию самыми патриотичными кадрами», когда «выходишь на улицу и всех, у кого на машинах, на футболках и так далее две популярные латинские буквы, сразу в военкомат».
Натрапив на отакий хіт:
- тих, хто повернувся з Афганістану, називали афганцями, а тих, хто тепер з України, як? Українцями?!
Забули, правда, уточнити -- що ще треба повернутися з України живим.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:15
ЛАД написав:
Простите, надоело.
Я Вам про Фому, а Вы мне про Ерёму.
Прочитайте внимательно, как любил говорить покойный ДС, шевеля губами, пост Будивельника viewtopic.php?p=5489298#p5489298
и мой пост, который Вы здесь процитировали.
Может быть поймёте, о чём речь. Если не поймёте, то ничем не могу помочь, устал уже Вам объяснять.
Заодно попробуйте разобраться, что такое "злочинний наказ". Боюсь, Вы совершенно неправильно понимаете смысл этого понятия. Лёгкий намёк - приказ стрелять в безоружного гражданского - "злочинний", за такое росс. солдату у нас дали, по-моему, 12 лет; приказ занять позицию и держаться на ней до последнего - не "злочинний".
Як усе запущено
Уже Лад з Будівельником заодно
Ви читаєте тільки свої пости а чужі не доходять ну ніяк? Це сумно. Я йому: солдати доведені до відчаю і тому знімають подібне відео, а вони мені: відео це більший злочин ніж нелюдьські умови, знущання і загибель людей. Він мені: накази мають безумовно виконуватись, я йому, так бувають же і злочинні накази, він мені(неясно з якого дива) зайняти позицію це не злочинний наказ, наче це було моє твердження! Ти йому не приписуй мені свої фантазії або приводь пруфи, він у відповідь-"надоєло" (сам дурень)!
Просто зразковий співрозмовник. не пишіть мені нічого більше і я беру те ж зобов'язання.
Востаннє редагувалось drevlyanin
в П'ят 23 вер, 2022 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:16
detroytred написав:
а тих, хто тепер з України, як? Українцями?!
самоварами. инвалидами-ополченцами.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:29
Letusrock написав: detroytred написав:
І чому це Штати бачать небезпеку в 3 Світовій від рашки?
Попередили)) б її, що без ЯЗ, бо нанесуть одразу удар у відповідь.
оце я й писав сторінку назад що Захід замість того щоб пригрозити конкретно русні, лиш шось собі невпевнено бормоче під ніс, тим самим лиш роззадорюючи Пуйло...
нагадало епізод з фільму:
Ты!.. Это… Ты товой!
— Чего «т-того»?!
— (спокойно) Давай… давай… не безобразничай.
зачем грозить? быкующим рашкованам надо свою киноклассику пересмотреть
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:42
otg написав: sashaqbl написав:
Для уявлення, яка ситуація в російській економіці. Якщо коротко - фігова.
Я с Вас фигею. Она как раз типа оппозиционер, хоть и не состоит в команде Навального или Ходора. Не выдавайте желаемое за действительность. Если б у них было так как Вам кажется, война давно бы закончилась. К сожалению товарищи гребут огромные деньги за подорожавшие энергоресурсы. Импорт уменьшился с Европы, но увеличился с Азии. Только смартфонов с Китая было завезено в 5 раз больше чем в прошлом году. Но валюты валом. Посмотрите на статистику Охрименко. Я уже писал, он экономист драный, но за статистикой следит весьма усердно.
От в цьому питанні з вами цілком згоден-тільки нафтове а згодом і газове ембарго здатні змінити ситуацію з грошима в снегірії. Все інше то пусті балачки та самонавіювання.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:59
drevlyanin написав:
От в цьому питанні з вами цілком згоден-тільки нафтове а згодом і газове ембарго здатні змінити ситуацію з грошима в снегірії. Все інше то пусті балачки та самонавіювання.
Полное эмбарго это не реально. Если б это можно было сделать давно бы сделали. К сожалению орки частично правы. Какой бы ход не сделал цивилизованный мир в вопросе энергетики он вредит прежде всего тому же цивилизованному миру и нам в том числе. Орки же выезжают за счет подорожания энергоресурсов из за этих же санкций. Они крепко всех повязали своими углеводородами. Сегодня может помочь лишь коренная переориентация на др источники энергии. К примеру, если мир хотя бы половина пересядут на электромобили. Возможно это когда то и произойдет, но явно не в этом году и даже не в следующем.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:07
detroytred написав: drevlyanin написав:
Так "навички" такого рівня можна отримати за пару тижднів підготовки, якщо звісно готувити а не "плац ломом підмітати".
Згоден. Нічого сверхкосмічного там нема.
Я цього й не заперечував. Мова ж була в руслі кого скоріше, легше.
Два тижні -- не такий вже й малий час, і головне -- це щоб дійсно вчили та дійсно мали бажання та умови вчитися.До того ж курс молодого бійця (тобто ширший об'єм понять вслужбу), кажись, точно більше двох тижнів - місяць
?
Так, місяць-півтора-два(в кого як). Але ж на що цей час витрачався-ми наприклад майже весь перший тиждень в частині допомагали підшефному колгоспу-носили 50-ти кілограмові мішки з добривами в склад, згодом розвантажували вагони з вугіллям для котельні в/ч. майже кожного дня чистили сніг на гектарному плаці та допомагали будівельникам у новій казармі. І така куйня була майже у всіх моїх знайомих, кого призивали в ті часи.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:11
otg написав:
Орки же выезжают за счет подорожания энергоресурсов из за этих же санкций. Они крепко всех повязали своими углеводородами.
там есть только один орк, все остальное сброд на службе или в рабстве.
санкции душат как служивих, так и сброд. На ето и ставка.
Еще вчера било "Киев за три дня" , а сегодня карта бомбоубежищ мацки и ленинграда.
========
Жители Казахстана вообще неохотно сдают квартиры русским. А те, кто всё-таки готов поселить их у себя, задают проверочный вопрос: "Крым чей?".
Вот и к сброду раисии решили достучатся . если не через новости, то через санкции.
Востаннє редагувалось Goodman
в П'ят 23 вер, 2022 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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