otg написав:

drevlyanin написав:

От в цьому питанні з вами цілком згоден-тільки нафтове а згодом і газове ембарго здатні змінити ситуацію з грошима в снегірії. Все інше то пусті балачки та самонавіювання. От в цьому питанні з вами цілком згоден-тільки нафтове а згодом і газове ембарго здатні змінити ситуацію з грошима в снегірії. Все інше то пусті балачки та самонавіювання.

. Если б это можно было сделать давно бы сделали. К сожалению орки частично правы. Какой бы ход не сделал цивилизованный мир в вопросе энергетики он вредит прежде всего тому же цивилизованному миру и нам в том числе. Орки же выезжают за счет подорожания энергоресурсов из за этих же санкций. Они крепко всех повязали своими углеводородами. Сегодня может помочь лишь коренная переориентация на др источники энергии. К примеру, если мир хотя бы половина пересядут на электромобили. Возможно это когда то и произойдет, но явно не в этом году и даже не в следующем.