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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:14
drevlyanin написав: otg написав: sashaqbl написав:
Для уявлення, яка ситуація в російській економіці. Якщо коротко - фігова.
Я с Вас фигею. Она как раз типа оппозиционер, хоть и не состоит в команде Навального или Ходора. Не выдавайте желаемое за действительность. Если б у них было так как Вам кажется, война давно бы закончилась. К сожалению товарищи гребут огромные деньги за подорожавшие энергоресурсы. Импорт уменьшился с Европы, но увеличился с Азии. Только смартфонов с Китая было завезено в 5 раз больше чем в прошлом году. Но валюты валом. Посмотрите на статистику Охрименко. Я уже писал, он экономист драный, но за статистикой следит весьма усердно.
От в цьому питанні з вами цілком згоден-тільки нафтове а згодом і газове ембарго здатні змінити ситуацію з грошима в снегірії. Все інше то пусті балачки та самонавіювання.
Отсюда много производных:
Удобрения
Лес
Химия
Хлеб
Зерновые
Золото
Алмазы
Уголь
.....
(Даже меха были!)
Т.Е. полное отлучение от СВИФТа - полное эмбарго на энергоносители - полное эмбарго на поставки технологий.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:25
otg написав:
Полное эмбарго это не реально
drevlyanin написав:
От в цьому питанні з вами цілком згоден-тільки нафтове а згодом і газове ембарго здатні змінити ситуацію з грошима в снегірії. Все інше то пусті балачки та самонавіювання.
. Если б это можно было сделать давно бы сделали. К сожалению орки частично правы. Какой бы ход не сделал цивилизованный мир в вопросе энергетики он вредит прежде всего тому же цивилизованному миру и нам в том числе. Орки же выезжают за счет подорожания энергоресурсов из за этих же санкций. Они крепко всех повязали своими углеводородами. Сегодня может помочь лишь коренная переориентация на др источники энергии. К примеру, если мир хотя бы половина пересядут на электромобили. Возможно это когда то и произойдет, но явно не в этом году и даже не в следующем.
Ну як повне-залишити обмін на критичний імпорт типу ліків, продовольства... Або обвалити ціни як у 80-х. Інакше цей "марлезонський балет" може ще довго продовжуватися. А електричку я й сам думав в цьому році купувати, та не склалося на жаль.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:26
Goodman написав:
Жители Казахстана вообще неохотно сдают квартиры русским. А те, кто всё-таки готов поселить их у себя, задают проверочный вопрос: "Крым чей?".
Вот и к сброду раисии решили достучатся . если не через новости, то через санкции.
Казахи просто идеальные нацификаторы. Они сумели с 1991 года долю русских сократить с 55% до 17%
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