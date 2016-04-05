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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:14
drevlyanin написав: otg написав: sashaqbl написав:
Для уявлення, яка ситуація в російській економіці. Якщо коротко - фігова.
Я с Вас фигею. Она как раз типа оппозиционер, хоть и не состоит в команде Навального или Ходора. Не выдавайте желаемое за действительность. Если б у них было так как Вам кажется, война давно бы закончилась. К сожалению товарищи гребут огромные деньги за подорожавшие энергоресурсы. Импорт уменьшился с Европы, но увеличился с Азии. Только смартфонов с Китая было завезено в 5 раз больше чем в прошлом году. Но валюты валом. Посмотрите на статистику Охрименко. Я уже писал, он экономист драный, но за статистикой следит весьма усердно.
От в цьому питанні з вами цілком згоден-тільки нафтове а згодом і газове ембарго здатні змінити ситуацію з грошима в снегірії. Все інше то пусті балачки та самонавіювання.
Отсюда много производных:
Удобрения
Лес
Химия
Хлеб
Зерновые
Золото
Алмазы
Уголь
.....
(Даже меха были!)
Т.Е. полное отлучение от СВИФТа - полное эмбарго на энергоносители - полное эмбарго на поставки технологий.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:25
otg написав:
Полное эмбарго это не реально
drevlyanin написав:
От в цьому питанні з вами цілком згоден-тільки нафтове а згодом і газове ембарго здатні змінити ситуацію з грошима в снегірії. Все інше то пусті балачки та самонавіювання.
. Если б это можно было сделать давно бы сделали. К сожалению орки частично правы. Какой бы ход не сделал цивилизованный мир в вопросе энергетики он вредит прежде всего тому же цивилизованному миру и нам в том числе. Орки же выезжают за счет подорожания энергоресурсов из за этих же санкций. Они крепко всех повязали своими углеводородами. Сегодня может помочь лишь коренная переориентация на др источники энергии. К примеру, если мир хотя бы половина пересядут на электромобили. Возможно это когда то и произойдет, но явно не в этом году и даже не в следующем.
Ну як повне-залишити обмін на критичний імпорт типу ліків, продовольства... Або обвалити ціни як у 80-х. Інакше цей "марлезонський балет" може ще довго продовжуватися. А електричку я й сам думав в цьому році купувати, та не склалося на жаль.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:26
Goodman написав:
Жители Казахстана вообще неохотно сдают квартиры русским. А те, кто всё-таки готов поселить их у себя, задают проверочный вопрос: "Крым чей?".
Вот и к сброду раисии решили достучатся . если не через новости, то через санкции.
Казахи просто идеальные нацификаторы. Они сумели с 1991 года долю русских сократить с 55% до 17%
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:15
drevlyanin написав:
Ну як повне-залишити обмін на критичний імпорт типу ліків, продовольства...
Опять же фантазируете.
Або обвалити ціни як у 80-х. Інакше цей "марлезонський балет" може ще довго продовжуватися. А електричку я й сам думав в цьому році купувати, та не склалося на жаль.
Вот обвалить, как раз, можно переходом на др. источники энергии и сокращением потребления углеводородов.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:46
Zebra написав: Goodman написав:
Жители Казахстана вообще неохотно сдают квартиры русским. А те, кто всё-таки готов поселить их у себя, задают проверочный вопрос: "Крым чей?".
Вот и к сброду раисии решили достучатся . если не через новости, то через санкции.
Казахи просто идеальные нацификаторы. Они сумели с 1991 года долю русских сократить с 55% до 17%
Русские просто уехали. Из Прибалтики уезжать не хотят, несмотря на более жесткие законы.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 00:05
otg написав:
Опять же фантазируете
drevlyanin написав:
Ну як повне-залишити обмін на критичний імпорт типу ліків, продовольства...
.
Або обвалити ціни як у 80-х. Інакше цей "марлезонський балет" може ще довго продовжуватися. А електричку я й сам думав в цьому році купувати, та не склалося на жаль.
Вот обвалить, как раз, можно переходом на др. источники энергии и сокращением потребления углеводородов.
Вже й пофантазувати неможна.
А раптом таки домовлятся? Були ж прецеденти.
По великому рахунку на форумі тільке те і роблять, що фантазують, будують припущення та діляться здогадками, спостереженнями і спогадами. Звичайна в цілому балаканина.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 00:10
Starikan написав:
Русские просто уехали. Из Прибалтики уезжать не хотят, несмотря на более жесткие законы.
их витеснили , как само население так и природа, Северний Казахстан совсем не сказка.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 00:10
Останній раз спробую Вам відповісти.
Можливо, Ви погано розумієте російською, тож спробую українською. Можливо, хоч так дійде.
drevlyanin написав: ЛАД написав:
Простите, надоело.
Я Вам про Фому, а Вы мне про Ерёму.
Прочитайте внимательно, как любил говорить покойный ДС, шевеля губами, пост Будивельника viewtopic.php?p=5489298#p5489298
и мой пост, который Вы здесь процитировали.
Может быть поймёте, о чём речь. Если не поймёте, то ничем не могу помочь, устал уже Вам объяснять.
Заодно попробуйте разобраться, что такое "злочинний наказ". Боюсь, Вы совершенно неправильно понимаете смысл этого понятия. Лёгкий намёк - приказ стрелять в безоружного гражданского - "злочинний", за такое росс. солдату у нас дали, по-моему, 12 лет; приказ занять позицию и держаться на ней до последнего - не "злочинний".
Я йому: солдати доведені до відчаю і тому знімають подібне відео, а вони мені: відео це більший злочин ніж нелюдьські умови, знущання і загибель людей.
Ви чомусь заздалегідь впевнені в правоті солдатів. Ви разом з отим "журналістом" навіть не цікавитесь думкою офіцерів, зокрема комбата, і заздалегідь вважаєте його винним. Може його треба негайно вивести і розстріляти перед строєм?
Звідки у Вас така впевненість в "нелюдських умовах, знущаннях і загибелі людей"?
Чи у Вас армійські травми і Ви апріорі вважаєте офіцерів ворогами і винними?
Я жодного разу не стверджував, що солдати зводять наклеп на свого комбата. Тільки кажу, що треба розібратися, а не огульно засуджувати комбата, як цього вимагаєте Ви.
Він мені: накази мають безумовно виконуватись, я йому, так бувають же і злочинні накази, він мені(неясно з якого дива) зайняти позицію це не злочинний наказ, наче це було моє твердження!
Якщо Ви не зрозуміли, то "зайняття позиції" це лише приклад. Можна привести будь-який інший, якшо цей Вам не подобається.
Я Вам казав лише про те, що Вам треба розібратися, що таке "злочинний наказ", бо Ви тлумачите це надто розширювально. За Вашої думки будь-який солдат може об'явити на свій розсуд злочинним будь-який наказ командира і відмовитися його виконувати. Так не буває і армія так існувати не може.
До речі про "зайняття позиції" в цьому відео якраз річ йшла - про 12 солдатів, яких комбат направив на якусь стару позицію і вони пропали без вісті. Не стверджую, не знаю ніяких обставин, але, можливо, це було вкрай необхідно. Ви також нічого не знаєте, але пишите про "злочинні накази".
Як усе запущено
Уже Лад з Будівельником заодно
Я можу багато в чому розходитися з Будівельником, але це не означає, що я буду виступати проти нього, коли він абсолютно правий. В мене немає таких ідіотських "принципів". І я не вважаю його ворогом.
На сьогодні для мене існує єдиний ворог - російський агресор.
Щодо наших людей я можу вважати, що вони помиляються і намагатися їх в цьому переконати, але ворогами я їх не вважаю.
Ви читаєте тільки свої пости а чужі не доходять ну ніяк? Це сумно.
........
Ти йому не приписуй мені свої фантазії або приводь пруфи, він у відповідь-"надоєло" (сам дурень)!
Просто зразковий співрозмовник.
Люблю самокритичних людей!
Які пруфи Ви хочете не зрозуміло.
не пишіть мені нічого більше і я беру те ж зобов'язання.
Ваше право, але я на себе ніяких зобов'язань не беру.
P.s. Цікаво, в цьому питанні у нас з Будівельником однакові погляди, проте звертаєтесь Ви чомусь виключно до мене. Чи боїтесь, що Будівельник відповість Вам не так ввічливо?
Чи просто провокуєте мене, щоб підвести під бан за "флуд"?
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Додано: Суб 24 вер, 2022 00:21
Starikan написав: Zebra написав: Goodman написав:
Жители Казахстана вообще неохотно сдают квартиры русским. А те, кто всё-таки готов поселить их у себя, задают проверочный вопрос: "Крым чей?".
Вот и к сброду раисии решили достучатся . если не через новости, то через санкции.
Казахи просто идеальные нацификаторы. Они сумели с 1991 года долю русских сократить с 55% до 17%
Русские просто уехали. Из Прибалтики уезжать не хотят, несмотря на более жесткие законы.
Просто уехали из-за отношения казахов. Первые годы после развала Союза отношение было довольно жёсткое, хотя законы, возможно, мягче, чем в Прибалтике. Потом несколько успокоились, но вначале очень многие русские уезжали просто опасаясь эксцессов. Многие теряли работу из-за продвижения национальных кадров.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 00:27
otg написав: drevlyanin написав:
Ну як повне-залишити обмін на критичний імпорт типу ліків, продовольства...
Опять же фантазируете.
Або обвалити ціни як у 80-х. Інакше цей "марлезонський балет" може ще довго продовжуватися. А електричку я й сам думав в цьому році купувати, та не склалося на жаль.
Вот обвалить, как раз, можно переходом на др. источники энергии и сокращением потребления углеводородов.
К сожалению, замены пока нет.
На сегодня обвалить можно только с помощью арабов, как и в 80-е. Но пока у Байдена не получается. Арабы то ли не хотят, то ли действительно не могут.
P.s. Кого-то мне drevlyanin очень сильно напоминает из старых ников (по стилю). Не могу сообразить кого.
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