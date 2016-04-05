Додано: Суб 24 вер, 2022 00:10

drevlyanin написав: ЛАД написав: Простите, надоело.

Я Вам про Фому, а Вы мне про Ерёму.

Прочитайте внимательно, как любил говорить покойный ДС, шевеля губами, пост Будивельника

Может быть поймёте, о чём речь. Если не поймёте, то ничем не могу помочь, устал уже Вам объяснять.

Заодно попробуйте разобраться, что такое "злочинний наказ". Боюсь, Вы совершенно неправильно понимаете смысл этого понятия. Лёгкий намёк - приказ стрелять в безоружного гражданского - "злочинний", за такое росс. солдату у нас дали, по-моему, 12 лет; приказ занять позицию и держаться на ней до последнего - не "злочинний". Простите, надоело.Я Вам про Фому, а Вы мне про Ерёму.Прочитайте внимательно, как любил говорить покойный ДС, шевеля губами, пост Будивельника viewtopic.php?p=5489298#p5489298 и мой пост, который Вы здесь процитировали.Может быть поймёте, о чём речь. Если не поймёте, то ничем не могу помочь, устал уже Вам объяснять.Заодно попробуйте разобраться, что такое "злочинний наказ". Боюсь, Вы совершенно неправильно понимаете смысл этого понятия. Лёгкий намёк - приказ стрелять в безоружного гражданского - "злочинний", за такое росс. солдату у нас дали, по-моему, 12 лет; приказ занять позицию и держаться на ней до последнего - не "злочинний".



Я йому: солдати доведені до відчаю і тому знімають подібне відео, а вони мені: відео це більший злочин ніж нелюдьські умови, знущання і загибель людей. Я йому: солдати доведені до відчаю і тому знімають подібне відео, а вони мені: відео це більший злочин ніж нелюдьські умови, знущання і загибель людей.

Він мені: накази мають безумовно виконуватись, я йому, так бувають же і злочинні накази, він мені(неясно з якого дива) зайняти позицію це не злочинний наказ, наче це було моє твердження!

Уже Лад з Будівельником заодно Як усе запущеноУже Лад з Будівельником заодно

Ви читаєте тільки свої пости а чужі не доходять ну ніяк? Це сумно.

........

Ти йому не приписуй мені свої фантазії або приводь пруфи, він у відповідь-"надоєло" (сам дурень)!

Просто зразковий співрозмовник.

не пишіть мені нічого більше і я беру те ж зобов'язання.

Останній раз спробую Вам відповісти.Можливо, Ви погано розумієте російською, тож спробую українською. Можливо, хоч так дійде.Ви чомусь заздалегідь впевнені в правоті солдатів. Ви разом з отим "журналістом" навіть не цікавитесь думкою офіцерів, зокрема комбата, і заздалегідь вважаєте його винним. Може його треба негайно вивести і розстріляти перед строєм?Звідки у Вас така впевненість в "нелюдських умовах, знущаннях і загибелі людей"?Чи у Вас армійські травми і Ви апріорі вважаєте офіцерів ворогами і винними?Я жодного разу не стверджував, що солдати зводять наклеп на свого комбата. Тільки кажу, що треба розібратися, а не огульно засуджувати комбата, як цього вимагаєте Ви.Якщо Ви не зрозуміли, то "зайняття позиції" це лише приклад. Можна привести будь-який інший, якшо цей Вам не подобається.Я Вам казав лише про те, що Вам треба розібратися, що таке "злочинний наказ", бо Ви тлумачите це надто розширювально. За Вашої думки будь-який солдат може об'явити на свій розсуд злочинним будь-який наказ командира і відмовитися його виконувати. Так не буває і армія так існувати не може.До речі про "зайняття позиції" в цьому відео якраз річ йшла - про 12 солдатів, яких комбат направив на якусь стару позицію і вони пропали без вісті. Не стверджую, не знаю ніяких обставин, але, можливо, це було вкрай необхідно. Ви також нічого не знаєте, але пишите про "злочинні накази".Я можу багато в чому розходитися з Будівельником, але це не означає, що я буду виступати проти нього, коли він абсолютно правий. В мене немає таких ідіотських "принципів". І я не вважаю його ворогом.На сьогодні для мене існує єдиний ворог - російський агресор.Щодо наших людей я можу вважати, що вони помиляються і намагатися їх в цьому переконати, але ворогами я їх не вважаю.Люблю самокритичних людей!Які пруфи Ви хочете не зрозуміло.Ваше право, але я на себе ніяких зобов'язань не беру.P.s. Цікаво, в цьому питанні у нас з Будівельником однакові погляди, проте звертаєтесь Ви чомусь виключно до мене. Чи боїтесь, що Будівельник відповість Вам не так ввічливо?Чи просто провокуєте мене, щоб підвести під бан за "флуд"?