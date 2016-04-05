drevlyanin написав: Вже й пофантазувати неможна. А раптом таки домовлятся? Були ж прецеденти.
Если предположить невозможное что договорятся, это нужно сократить потребение мин вдвое обвалив свои экономики. Если, наоборот, ограничить поставки нефти на рынок при прежнем потреблении, цена подскочит до 200-300 долл. Кому от этого станет лучше? Я не знаю чем Вы занимаетесь и какое у Вас образование, но это же очевидно для нормального ученика 10 класса.
В Китаї помічений значний рух військової техніки вбік Пекіна.
Інтернет-джерела повідомляють, що 6000 внутрішніх та міжнародних авіарейсів в китайських аеропортах скасовано. Скасовані квитки на швидкісні поїзди, а рух цих поїздів призупинено, йдеться в повідомленнях. В Twitter активно обговорюється можливість усунення від влади Сі Цзиньпіна. Також є повідомлення про те, що на авіабазі Шеньянг збираються китайські спецпризначенці за наказом генерала Лі Кьяомінга, командувача Північним угрупованням військ Народно-Визвольної Армії Китаю.
І, головна інтрига, незрозуміло поки, що це означає для нас.
drevlyanin написав: Вже й пофантазувати неможна. А раптом таки домовлятся? Були ж прецеденти.
Если предположить невозможное что договорятся, это нужно сократить потребение мин вдвое обвалив свои экономики. Если, наоборот, ограничить поставки нефти на рынок при прежнем потреблении, цена подскочит до 200-300 долл. Кому от этого станет лучше? Я не знаю чем Вы занимаетесь и какое у Вас образование, но это же очевидно для нормального ученика 10 класса.
для учня 11 класу забагато помилок
скільки Раша видобуває нефті 10 млн бар на день при світовому добутку 100 млн на день? тобто всього 10% (цифри можуть відрізнятися, але порядок цифр такий). експортує 5 млн бар на добу - правда це вже з 40 млн бар/доб - тобто 12,5 %.
навіть ці 10% одномоментно замінити важкувато - але вже не так нереально. якщо зняти санкції з Ірану та Венесуели - то й поготів. але там свої ризики. ось США й бігає між крапельками
тому так - нафта в обмін на продовольство, ми ж не звірі