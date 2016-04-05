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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 23212322232323242325>
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 08:30

  detroytred написав:Джейк Салліван заявив, що Україна не отримає ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км
Про це Салліван заявив на форумі з безпеки Аспенського інституту.

За його словами, США не мають наміру надавати Україні оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS для реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS.

"Є певні можливості, які, за словами президента США, він не готовий надавати. Серед них — ракети великої дальності ATACMS, дальність яких становить 300 км", — сказав Салліван.

За його словами, Байден намагається зробити не лише все необхідне для підтримки України, але й намагається не допустити обставин, "за яких ми рухалися б у напрямку третьої світової війни".
https://espreso.tv/ssha-ne-gotovi-nadav ... m-sallivan

І чому це Штати бачать небезпеку в 3 Світовій від рашки?
Попередили)) б її, що без ЯЗ, бо нанесуть одразу удар у відповідь.
А звичайним озброєнням швиденько перемогли і все.

І чому ж Майк не назвав серед факторів -- оте попередження?
Хоча може я пропустив, ліньки передивлятись.
Достатньо пришлепкуватого пуйла лише попередити відповіддю))


Джейк Салліван з табору тих, що вважають не потрібно давати Україні важке озброєння , тобто з табору ворогів України

йде змагання між таборами -куди схиляеться Байден ми вже бачимо
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 08:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Русские просто уехали. Из Прибалтики уезжать не хотят, несмотря на более жесткие законы


Казахстан при СССР был захолустьем, в 90-2000х там нечего было русским ловить, тем более когда все "крыши бизнеса" (менты, налоговая, бандиты) стали национальные (из казахов)

понравилось : в раше 2022 переименовали на ZOZZ
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 09:01

  drevlyanin написав:
Вже й пофантазувати неможна. :mrgreen: А раптом таки домовлятся? Були ж прецеденти.
Если предположить невозможное что договорятся, это нужно сократить потребение мин вдвое обвалив свои экономики. Если, наоборот, ограничить поставки нефти на рынок при прежнем потреблении, цена подскочит до 200-300 долл. Кому от этого станет лучше? Я не знаю чем Вы занимаетесь и какое у Вас образование, но это же очевидно для нормального ученика 10 класса.
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 09:05

  ЛАД написав:Арабы то ли не хотят, то ли действительно не могут.
Арабов понять можно. Там у них с американцами свои терки и пока Байден эти проблемы пока не разрешил. Кроме того арабам выгодны высокие цены на нефть это ж очевидно.
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 09:10

В Китаї помічений значний рух військової техніки вбік Пекіна.

Інтернет-джерела повідомляють, що 6000 внутрішніх та міжнародних авіарейсів в китайських аеропортах скасовано.
Скасовані квитки на швидкісні поїзди, а рух цих поїздів призупинено, йдеться в повідомленнях.
В Twitter активно обговорюється можливість усунення від влади Сі Цзиньпіна.
Також є повідомлення про те, що на авіабазі Шеньянг збираються китайські спецпризначенці за наказом генерала Лі Кьяомінга, командувача Північним угрупованням військ Народно-Визвольної Армії Китаю.

І, головна інтрига, незрозуміло поки, що це означає для нас.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 09:31

  otg написав:
  drevlyanin написав:
Вже й пофантазувати неможна. :mrgreen: А раптом таки домовлятся? Були ж прецеденти.
Если предположить невозможное что договорятся, это нужно сократить потребение мин вдвое обвалив свои экономики. Если, наоборот, ограничить поставки нефти на рынок при прежнем потреблении, цена подскочит до 200-300 долл. Кому от этого станет лучше? Я не знаю чем Вы занимаетесь и какое у Вас образование, но это же очевидно для нормального ученика 10 класса.

для учня 11 класу забагато помилок :D

скільки Раша видобуває нефті 10 млн бар на день при світовому добутку 100 млн на день? тобто всього 10% (цифри можуть відрізнятися, але порядок цифр такий). експортує 5 млн бар на добу - правда це вже з 40 млн бар/доб - тобто 12,5 %.

навіть ці 10% одномоментно замінити важкувато - але вже не так нереально. якщо зняти санкції з Ірану та Венесуели - то й поготів. але там свої ризики. ось США й бігає між крапельками

тому так - нафта в обмін на продовольство, ми ж не звірі
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 09:53

  Shaman написав:для учня 11 класу забагато помилок :D

скільки Раша видобуває нефті 10 млн бар на день при світовому добутку 100 млн на день? тобто всього 10% (цифри можуть відрізнятися, але порядок цифр такий). експортує 5 млн бар на добу - правда це вже з 40 млн бар/доб - тобто 12,5 %.

навіть ці 10% одномоментно замінити важкувато - але вже не так нереально. якщо зняти санкції з Ірану та Венесуели - то й поготів. але там свої ризики. ось США й бігає між крапельками

тому так - нафта в обмін на продовольство, ми ж не звірі
Еще один фантаст :) Не, наверное не фантаст, а просто повторяет бред кем то произнесенный однажды. Не расстраивайтесь, Вы не один такой. Мыслить не стандартно могут единицы.
Востаннє редагувалось otg в Суб 24 вер, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 09:56

  otg написав:
  drevlyanin написав:
Вже й пофантазувати неможна. :mrgreen: А раптом таки домовлятся? Були ж прецеденти.
Если предположить невозможное что договорятся, это нужно сократить потребение мин вдвое обвалив свои экономики. Если, наоборот, ограничить поставки нефти на рынок при прежнем потреблении, цена подскочит до 200-300 долл. Кому от этого станет лучше? Я не знаю чем Вы занимаетесь и какое у Вас образование, но это же очевидно для нормального ученика 10 класса.


Звідки такі цифри? :shock: Від раша тудей? А ви в якому класі навчаєтеся, чи тільки підготовча группа, разом з ладом?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:02

  drevlyanin написав:
Звідки такі цифри? :shock: Від раша тудей? А ви в якому класі навчаєтеся, чи тільки підготовча группа, разом з ладом?
А Вы из секты "зрада, зрада..."? Порохобот? Еще раз повторяю, если б все было так просто как Вам кто то сказал по ТВ или в новостях, рашу давно опустили бы.
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:02

Хімзброя? Ні, не чули((

З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає.
Хтось погрожував русні за використання хімзброї. І шо?
fler
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