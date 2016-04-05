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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2322232323242325>
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:08

  fler написав:З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає.
Хтось погрожував русні за використання хімзброї. І шо?
Боюсь что даже если скинут на нас ядерную бомбу, они долго будуть думать что же делать или в лучшем случае выразят озабоченность и наложат еще одни не действующие санкции.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:15

  otg написав:
  ЛАД написав:Арабы то ли не хотят, то ли действительно не могут.
Арабов понять можно. Там у них с американцами свои терки и пока Байден эти проблемы пока не разрешил. Кроме того арабам выгодны высокие цены на нефть это ж очевидно.

Это верно.
Но в 80-е удалось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:17

  otg написав:
  Shaman написав:для учня 11 класу забагато помилок :D

скільки Раша видобуває нефті 10 млн бар на день при світовому добутку 100 млн на день? тобто всього 10% (цифри можуть відрізнятися, але порядок цифр такий). експортує 5 млн бар на добу - правда це вже з 40 млн бар/доб - тобто 12,5 %.

навіть ці 10% одномоментно замінити важкувато - але вже не так нереально. якщо зняти санкції з Ірану та Венесуели - то й поготів. але там свої ризики. ось США й бігає між крапельками

тому так - нафта в обмін на продовольство, ми ж не звірі
Еще один фантаст :) Не, наверное не фантаст, а просто повторяет бред кем то произнесенный однажды. Не расстраивайтесь, Вы не один такой. Мыслить не стандартно могут единицы.


І в чому ж полягає ваша нестандартність, унікальний ви наш? :wink: Рашка економічно нездоланна а пуцін всіх переграв? Мушу вас розчарувати-це сама стандартна ватна теорія, правда трохи завуальована, як і вашого коллеги Лада. От тільки починаєш думати про людину добре, як вона видає чергову порцію овна на вентилятор. :cry:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:21

  otg написав:
  fler написав:З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає.
Хтось погрожував русні за використання хімзброї. І шо?
Боюсь что даже если скинут на нас ядерную бомбу, они долго будуть думать что же делать или в лучшем случае выразят озабоченность и наложат еще одни не действующие санкции.


І який висновок-здаватися? :twisted: Ну типу ж все погано-виходу нема.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:28

  otg написав:
  fler написав:З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає.
Хтось погрожував русні за використання хімзброї. І шо?
Боюсь что даже если скинут на нас ядерную бомбу, они долго будуть думать что же делать или в лучшем случае выразят озабоченность и наложат еще одни не действующие санкции.

не бойся ;)

во-первых, скорей всего не скинут - как-то упредят.
во-вторых, если дикари думают, что раз белые люди ведут переговоры, то они не могут у.бать - они сильно ошибаются.

если не дай бог применят ЯО, то в ответ у.бут так, что война закончится очень быстро.
вы же должны понимать, steel balls на Западе, в Раше - одни понты...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:29

  drevlyanin написав:
І в чому ж полягає ваша нестандартність, унікальний ви наш? :wink: Рашка економічно нездоланна а пуцін всіх переграв? Мушу вас розчарувати-це сама стандартна ватна теорія, правда трохи завуальована, як і вашого коллеги Лада. От тільки починаєш думати про людину добре, як вона видає чергову порцію овна на вентилятор. :cry:
Знаю знаю. Зрада-зрадна. :) Просто для того щоб розмірковувати про економіку треба трошки знати що в ній робиться. Ви ж повторюєте наративи порохоботів, зовсім не розуміючи про стан економики ні в раші ні на Заході. :) Ні, можна тупо повторювати слово цукор, може в роті стане солодко, але я оперую фактами, а не хотєлками. Я ж Вас відправляв на сторінку Охрименко. 100% що не ходили. Добре, не пишіть мені більше. Не маю ні якого бажання спілкуватись с ПТУ-шніками.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:31

  otg написав:
  drevlyanin написав:
І в чому ж полягає ваша нестандартність, унікальний ви наш? :wink: Рашка економічно нездоланна а пуцін всіх переграв? Мушу вас розчарувати-це сама стандартна ватна теорія, правда трохи завуальована, як і вашого коллеги Лада. От тільки починаєш думати про людину добре, як вона видає чергову порцію овна на вентилятор. :cry:
Знаю знаю. Зрада-зрадна. :) Просто для того щоб розмірковувати про економіку треба трошки знати що в ній робиться. Ви ж повторюєте наративи порохоботів, зовсім не розуміючи про стан економики ні в раші ні на Заході. :) Ні, можна тупо повторювати слово цукор, може в роті стане солодко, але я оперую фактами, а не хотєлками. Я ж Вас відправляв на сторінку Охрименко. 100% що не ходили. Добре, не пишіть мені більше. Не маю ні якого бажання спілкуватись с ПТУ-шніками.

тільки словами "я оперую фактами" - ніяких фактів ти сам не наводиш ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:34

  Shaman написав:не бойся ;)

во-первых, скорей всего не скинут - как-то упредят.
во-вторых, если дикари думают, что раз белые люди ведут переговоры, то они не могут у.бать - они сильно ошибаются.

если не дай бог применят ЯО, то в ответ у.бут так, что война закончится очень быстро.
вы же должны понимать, steel balls на Западе, в Раше - одни понты...
Если б скинули на Запад было б так как Вы рассказываете, а здесь я не уверен. И на счет "скорей всего не скинут..." У МЕНЯ БОЛЬШИЕ СОМНЕНИЯ. Слушаю тамошнюю риторику, там полная клиника. Тем более что это уже было, прочтите про готовящуюся операцию "механический апельсин" еще до 2014 года.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:36

  Shaman написав:тільки словами "я оперую фактами" - ніяких фактів ти сам не наводиш ;)
Хочешь фактов? Зайди на страничку охрименко и послушай\посмотри статистику.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:42

  otg написав:
  drevlyanin написав:
Звідки такі цифри? :shock: Від раша тудей? А ви в якому класі навчаєтеся, чи тільки підготовча группа, разом з ладом?
А Вы из секты "зрада, зрада..."? Порохобот? Еще раз повторяю, если б все было так просто как Вам кто то сказал по ТВ или в новостях, рашу давно опустили бы.


Не вгадали :mrgreen: 7 Так звідки цифри про необхідність скорочення споживання в два!!! рази. З вашої "унікальної" стелі?
І така унікальна особистість теоретично мала б здогадатися, що арабам то високі ціни на вуглеводні вигідні, але якщо вони стануть занадто високими, відбудеться те, що вже було не раз-попит пірне вниз а разом з ним і ціна на жижу обвалиться. Чи по вашій "унікальній" теорії куплятимуть за будь який прайс і в незмінних обьємах?
п.с. Охрі мегаексперт! Може ще Хазіна з Вассерманом почитати порадите? Більше питань і бажання спілкуватися не маю.
Хочете здатися-уперед і з піснею.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Суб 24 вер, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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