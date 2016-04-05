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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 23232324232523262327>
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:50

  otg написав:
  Shaman написав:тільки словами "я оперую фактами" - ніяких фактів ти сам не наводиш ;)
Хочешь фактов? Зайди на страничку охрименко и послушай\посмотри статистику.

давай сторінку.

хоча копирсатися у лайні така собі справа, але як казала одна людина - то треба для науки.

але дивитись його не буду - якісь таблички чи статті є?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:51

  drevlyanin написав:..... арабам то високі ціни на вуглеводні вигідні, але якщо вони стануть занадто високими, відбудеться те, що вже було не раз-попит пірне вниз а разом з ним і ціна на жижу обвалиться. Чи по вашій "унікальній" теорії куплятимуть за будь який прайс і в незмінних обьємах?

Объёмы экспорта газа/нефти в России заметно упали, цены выросли, но доходы РФ...
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:57

Пары хлорпикрина обладают сильным слезоточивым, а в высоких концентрациях — удушающим и общеядовитым действием. В связи с этим хлорпикрин ограниченно применялся в Первой мировой войне как боевое отравляющее вещество (например, против русской армии летом 1915 года), а также в качестве растворителя для боевого применения других БОВ (впервые — в середине 1916 года немецкой армией в смеси с дифосгеном).

Во время подавления антибольшевистского восстания в Тамбовской губернии зафиксировано три случая применения снарядов типа АЖО с хлорпикрином для выкуривания повстанцев из леса, не приведшие к заметным результатам[3].

Применялся Советской армией в Афганистане против моджахедов[4].

Из-за невысокой для современных ОВ токсичности и сильного раздражающего действия хлорпикрин не рассматривается как боевое ОВ. С другими ОВ хлорпикрин также в настоящее время не используется, поскольку его раздражающее действие практически сразу дало бы возможность обнаружить применение ОВ.

Благодаря раздражающему действию и простоте обращения хлорпикрин с 1920-х годов использовался в качестве учебного (имитация газовой атаки) и проверочного (тестирование средств химзащиты) ОВ. Для этого в армейской палатке умеренное количество хлорпикрина, порядка 50 мл, подогревалось на водяной бане. Однако из-за того, что при нагревании хлорпикрин разлагается с образованием фосгена, применение его в качестве учебного ОВ требовало соблюдения мер предосторожности, и вопрос о его замене в РККА ставился по крайней мере с 1937 года[5]. Во время холодной войны подогрев хлорпикрина заменили на учебные рецептуры ИВ-Б и ИВ-2 для имитационных гранат и фугасов (ИГС, ИФ), но проблема токсичности осталась.

Конвенция ОЗХО запретила военное применение хлорпикрина, приравняв его к фосгену, хлорциану и синильной кислоте, поэтому его запасы уничтожены, а как учебное ОВ он заменён другими ОВ раздражающего действия (в ВС РФ используются, например, рецептуры УБСОВ-2 и УБСОВ-Б с хлорацетофеноном)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD
Під час бойових дій
Хлоропікрин шкідливий для людини. Він може всмоктуватися системно при вдиханні, ковтанні та шкірі. У високих концентраціях сильно подразнює легені, очі та шкіру.[22] Під час Першої світової війни німецькі війська використовували концентрований хлорпікрин проти сил Антанти як сльозогінний газ . Незважаючи на те, що він не такий смертельний, як інша хімічна зброя, він викликав блювоту і змушував солдатів союзників знімати маски, щоб блювати, піддаючи їх впливу інших, більш токсичних хімічних газів, які використовувалися як зброя під час війни.[23]

Конвенція про хімічну зброю заборонила військове застосування хлорпікрину, прирівнявши його до фосгену, хлорціану та синильної кислоти, тому його запаси знищені, а як навчальний ОВ він замінений іншими ОВ дратівливої дії. Хоча у Збройних Силах Росії використовуються, наприклад, рецептури УБСОВ-2 та УБСОВ-Б з хлорацетофеноном.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD
Слабовато как для химоружия.
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 11:07

Почему хохлы ржут (с)

В Крыму мобилизованным выдали кирзовые сапоги времён СССР, летний камуфляж "флора" образца 1990-х и шапки.
Всё. Зимнее обмундирование не выдали. То же получили мобилизованные офицеры.
"Вторая армия мира" в кирзачах.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 11:10

  fler написав:В Крыму мобилизованным выдали кирзовые сапоги времён СССР, летний камуфляж "флора" образца 1990-х и шапки.
Всё. Зимнее обмундирование не выдали. То же получили мобилизованные офицеры.
"Вторая армия мира" в кирзачах.

и ржавые в ухналь автоматы...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:В Twitter активно обговорюється можливість усунення від влади Сі Цзиньпіна.

  edvardd написав:І, головна інтрига, незрозуміло поки, що це означає для нас.

можливо це лише якась ІПСО?
Цікаво чи є в китайські владі люди реально зацікавлені у закінченні війни прямо зараз
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 12:12

Начали обстреливать Запорожье.
Уже неделю каждую ночь прилёты по несколько раз. Пошли разрушения жилых домов, авто стоянок и инфр. города.((
Смотрю начались обстрелы, так как начинались первые в Николаеве.
Читал пуйло сказал начать обстрел Запорожья, т.к взять для армии раши не возможно.((
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 12:35

Хтось писав, що озброїти мобілізованих в раші проблем не буде. Може й не буде, припускаю, що така фігня не масова, але тим не менше, поимлуйтеся:
https://t.me/UkrainianWitness/5574
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Вас відправляв на сторінку Охрименко.


краще на сторінку Скабеевой чи Симорьян

Охрименок навіть не корисний ідіот, він ворог
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:В Китаї помічений значний рух військової техніки вбік Пекіна.

Інтернет-джерела повідомляють, що 6000 внутрішніх та міжнародних авіарейсів в китайських аеропортах скасовано.
Скасовані квитки на швидкісні поїзди, а рух цих поїздів призупинено, йдеться в повідомленнях.
В Twitter активно обговорюється можливість усунення від влади Сі Цзиньпіна.
Також є повідомлення про те, що на авіабазі Шеньянг збираються китайські спецпризначенці за наказом генерала Лі Кьяомінга, командувача Північним угрупованням військ Народно-Визвольної Армії Китаю.

І, головна інтрига, незрозуміло поки, що це означає для нас.
В Китае военный переворот?

Тайваньские, непальские и прочие антикитайские СМИ распространяют информацию, что председатель КНР Си Цзиньпин «помещён военными под домашний арест».

Никаких официальных этому подтверждений нет. Следим за ситуацией.

干得好，你知道如何使用翻译器
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