Shaman написав:почалося факти є, але пруфів не надам - шукай сам. такі в тебе всі факти - коли щось перевіряєш - не дам, не пам'ятаю, загубив...
балабол - це ще м'яко тіпічний расеянін
Ой как тупо Ой как смешно. ПТУшники пытаются манипулировать, вилять и изворачиваться Я где то говорил что не помню, загубив? Товарищ соврамши. Вот тебе ссылка на страницу Охрименко: https://www.facebook.com/OkhrimenkoAlex Но уже от сюда вижу -искать не будешь.
edvardd написав:В Китаї помічений значний рух військової техніки вбік Пекіна.
Інтернет-джерела повідомляють, що 6000 внутрішніх та міжнародних авіарейсів в китайських аеропортах скасовано. Скасовані квитки на швидкісні поїзди, а рух цих поїздів призупинено, йдеться в повідомленнях. В Twitter активно обговорюється можливість усунення від влади Сі Цзиньпіна. Також є повідомлення про те, що на авіабазі Шеньянг збираються китайські спецпризначенці за наказом генерала Лі Кьяомінга, командувача Північним угрупованням військ Народно-Визвольної Армії Китаю.
І, головна інтрига, незрозуміло поки, що це означає для нас.
В Китае военный переворот?
Тайваньские, непальские и прочие антикитайские СМИ распространяют информацию, что председатель КНР Си Цзиньпин «помещён военными под домашний арест».
Никаких официальных этому подтверждений нет. Следим за ситуацией.
干得好，你知道如何使用翻译器
слетал в Самарканд, называется Эрдоган призадумался
otg написав:Просто для того щоб розмірковувати про економіку треба трошки знати що в ній робиться. Ви ж повторюєте наративи порохоботів,
Бачите в економіці повторювати наративи економічно успішних - це правильно...Порошенко як бізнесмен - дуже успішний і входить в першу десятку найуспішніших в Україні.... Тому, я , як людина яка входить в 1 млн найуспішніших не бачу нічого поганого в тому щоб спробувати зрозуміти рецепти його успіху.. Ви ж , швидше за все відноситесь до 10 млн тих хто знизу, тому вам не зрозуміти не те що думки людини з першої десятки, а й думки людини з першого мільйона( тобто мої) Експеримент про кухарку і уряд вже проводився..на протязі 70 років, закінчився крахом, тому хочете ви чи ні , а до влади в економічному блоці прийдуть ті хто розбирається в економіці, а не перукарі чи артисти.І мене це не дивує..
Shaman написав:почалося факти є, але пруфів не надам - шукай сам. такі в тебе всі факти - коли щось перевіряєш - не дам, не пам'ятаю, загубив...
балабол - це ще м'яко тіпічний расеянін
Ой как тупо Ой как смешно. ПТУшники пытаются манипулировать, вилять и изворачиваться Я где то говорил что не помню, загубив? Товарищ соврамши. Вот тебе ссылка на страницу Охрименко: https://www.facebook.com/OkhrimenkoAlex Но уже от сюда вижу -искать не будешь.
аж цікаво - звідки ж?
передивлятися всю маячню охрименка дійсно ж не буду
а з чого почалася дискусія - наскільки треба знизити споживання нафти, щоб викинути Рашу - нагадаю цифри - на 5 млн бар на добу - саме стільки експортує раша. зі 100 плюс світового видобутку. якраз Іран плюс Венесуела. але повторююсь - в цього для США є свої ризики.
якось так, дуже поінформований шанувач статистики охрименка - того ще натягувача сов.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 24 вер, 2022 14:13, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Просто для того щоб розмірковувати про економіку треба трошки знати що в ній робиться. Ви ж повторюєте наративи порохоботів,
Бачите в економіці повторювати наративи економічно успішних - це правильно...Порошенко як бізнесмен - дуже успішний і входить в найуспішніших в Україні.... Тому, я , як людина яка входить в млн найуспішніших не бачу нічого поганого в тому щоб спробувати зрозуміти рецепти його успіху..
років, закінчився крахом, тому хочете ви чи ні , а до влади в економічному блоці прийдуть ті хто розбирається в економіці, а не перукарі чи артисти.І мене це не дивує..Експеримент про кухарку і уряд вже проводився..на протязі
Я ж тобі казав мені не писати. Ти вже перестав шукати офшори президента? Пошукай офшори цього "успішного". Це ти мабуть не знаєш як цей успішний став "успішним"
Ви ж , швидше за все відноситесь до млн тих хто знизу, тому вам не зрозуміти не те що думки людини з першої десятки, а й думки людини з першого мільйона( тобто мої)
Слухай прапор я вже тобі казав -не сміши. Розкажи ліпше як від податків через єдиний ухиляєшся.
Востаннє редагувалось otg в Суб 24 вер, 2022 14:19, всього редагувалось 2 разів.
передивлятися всю маячню охрименка дійсно ж не буду
а з чого почалася дискусія - наскільки треба знизити споживання нафти, щоб викинути Рашу - нагадаю цифри - на 5 млн бар на добу - саме стільки експортує раша. зі 100 плюс світового видобутку. якраз Іран плюс Венесуела. але повторююсь - в цього для США є свої ризики.
якось так, дуже поінформований шанувач статистики охрименка - того ще натягувача сов.
Що всьо уср-ся? Отримав ссилку і зразу з'їхав с теми статистики? Всьо, ти мені теж не пиши. Тему окупіровали ПТУ-шніки та прапори