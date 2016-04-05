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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2324232523262327>
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:45

  Shaman написав:
  otg написав:
  Shaman написав:тільки словами "я оперую фактами" - ніяких фактів ти сам не наводиш ;)
Хочешь фактов? Зайди на страничку охрименко и послушай\посмотри статистику.

давай сторінку.

хоча копирсатися у лайні така собі справа, але як казала одна людина - то треба для науки.

але дивитись його не буду - якісь таблички чи статті є?
Естественно все по табличкам. Но ссылку не даю. Сам найдешь, если захочешь.
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:51

  prodigy написав:
Охрименок навіть не корисний ідіот, він ворог
Вы его читали? Да он алчный цинник ездил на их передачи. Наверное платили неплохо заодно набирал кол-во народу на свои каналы. Но риторика у него проукраинская на них. Читайте, смотрите.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:54

  otg написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:тільки словами "я оперую фактами" - ніяких фактів ти сам не наводиш ;)

давай сторінку.

хоча копирсатися у лайні така собі справа, але як казала одна людина - то треба для науки.

але дивитись його не буду - якісь таблички чи статті є?
Естественно все по табличкам. Но ссылку не даю. Сам найдешь, если захочешь.

почалося :D
факти є, але пруфів не надам - шукай сам.
такі в тебе всі факти - коли щось перевіряєш - не дам, не пам'ятаю, загубив...

балабол - це ще м'яко :) тіпічний расеянін :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:04

  Shaman написав:почалося :D
факти є, але пруфів не надам - шукай сам.
такі в тебе всі факти - коли щось перевіряєш - не дам, не пам'ятаю, загубив...

балабол - це ще м'яко :) тіпічний расеянін :mrgreen:
Ой как тупо :) Ой как смешно. ПТУшники пытаются манипулировать, вилять и изворачиваться Я где то говорил что не помню, загубив? Товарищ соврамши.
Вот тебе ссылка на страницу Охрименко: https://www.facebook.com/OkhrimenkoAlex Но уже от сюда вижу -искать не будешь. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:05

  GALeon написав:
edvardd написав:В Китаї помічений значний рух військової техніки вбік Пекіна.

Інтернет-джерела повідомляють, що 6000 внутрішніх та міжнародних авіарейсів в китайських аеропортах скасовано.
Скасовані квитки на швидкісні поїзди, а рух цих поїздів призупинено, йдеться в повідомленнях.
В Twitter активно обговорюється можливість усунення від влади Сі Цзиньпіна.
Також є повідомлення про те, що на авіабазі Шеньянг збираються китайські спецпризначенці за наказом генерала Лі Кьяомінга, командувача Північним угрупованням військ Народно-Визвольної Армії Китаю.

І, головна інтрига, незрозуміло поки, що це означає для нас.
В Китае военный переворот?

Тайваньские, непальские и прочие антикитайские СМИ распространяют информацию, что председатель КНР Си Цзиньпин «помещён военными под домашний арест».

Никаких официальных этому подтверждений нет. Следим за ситуацией.

干得好，你知道如何使用翻译器


слетал в Самарканд, называется :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Эрдоган призадумался
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Просто для того щоб розмірковувати про економіку треба трошки знати що в ній робиться. Ви ж повторюєте наративи порохоботів,
Бачите в економіці повторювати наративи економічно успішних - це правильно...Порошенко як бізнесмен - дуже успішний і входить в першу десятку найуспішніших в Україні....
Тому, я , як людина яка входить в 1 млн найуспішніших не бачу нічого поганого в тому щоб спробувати зрозуміти рецепти його успіху..
Ви ж , швидше за все відноситесь до 10 млн тих хто знизу, тому вам не зрозуміти не те що думки людини з першої десятки, а й думки людини з першого мільйона( тобто мої)
Експеримент про кухарку і уряд вже проводився..на протязі 70 років, закінчився крахом, тому хочете ви чи ні , а до влади в економічному блоці прийдуть ті хто розбирається в економіці, а не перукарі чи артисти.І мене це не дивує..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:11

  otg написав:
  Shaman написав:почалося
факти є, але пруфів не надам - шукай сам.
такі в тебе всі факти - коли щось перевіряєш - не дам, не пам'ятаю, загубив...

балабол - це ще м'яко :) тіпічний расеянін :mrgreen:
Ой как тупо :) Ой как смешно. ПТУшники пытаются манипулировать, вилять и изворачиваться Я где то говорил что не помню, загубив? Товарищ соврамши.
Вот тебе ссылка на страницу Охрименко: https://www.facebook.com/OkhrimenkoAlex Но уже от сюда вижу -искать не будешь.

аж цікаво - звідки ж?

передивлятися всю маячню охрименка дійсно ж не буду ;)

а з чого почалася дискусія - наскільки треба знизити споживання нафти, щоб викинути Рашу - нагадаю цифри - на 5 млн бар на добу - саме стільки експортує раша. зі 100 плюс світового видобутку. якраз Іран плюс Венесуела. але повторююсь - в цього для США є свої ризики.

якось так, дуже поінформований шанувач статистики охрименка - того ще натягувача сов. :D
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 24 вер, 2022 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:12

  sashaqbl написав:Хтось писав, що озброїти мобілізованих в раші проблем не буде. Може й не буде, припускаю, що така фігня не масова, але тим не менше, поимлуйтеся:
https://t.me/UkrainianWitness/5574

Реагують класично -- орочий генерал армії булгаков зам по тилу знятий з посади.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:13

  budivelnik написав:
  otg написав:Просто для того щоб розмірковувати про економіку треба трошки знати що в ній робиться. Ви ж повторюєте наративи порохоботів,
Бачите в економіці повторювати наративи економічно успішних - це правильно...Порошенко як бізнесмен - дуже успішний і входить в найуспішніших в Україні....
Тому, я , як людина яка входить в млн найуспішніших не бачу нічого поганого в тому щоб спробувати зрозуміти рецепти його успіху..

років, закінчився крахом, тому хочете ви чи ні , а до влади в економічному блоці прийдуть ті хто розбирається в економіці, а не перукарі чи артисти.І мене це не дивує..Експеримент про кухарку і уряд вже проводився..на протязі
Я ж тобі казав мені не писати. Ти вже перестав шукати офшори президента? Пошукай офшори цього "успішного". Це ти мабуть не знаєш як цей успішний став "успішним" :)
Ви ж , швидше за все відноситесь до млн тих хто знизу, тому вам не зрозуміти не те що думки людини з першої десятки, а й думки людини з першого мільйона( тобто мої)
Слухай прапор я вже тобі казав -не сміши. Розкажи ліпше як від податків через єдиний ухиляєшся. :)
Востаннє редагувалось otg в Суб 24 вер, 2022 14:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:18

  Shaman написав:аж цікаво - звідки ж?

передивлятися всю маячню охрименка дійсно ж не буду ;)

а з чого почалася дискусія - наскільки треба знизити споживання нафти, щоб викинути Рашу - нагадаю цифри - на 5 млн бар на добу - саме стільки експортує раша. зі 100 плюс світового видобутку. якраз Іран плюс Венесуела. але повторююсь - в цього для США є свої ризики.

якось так, дуже поінформований шанувач статистики охрименка - того ще натягувача сов. :D
Що всьо уср-ся? Отримав ссилку і зразу з'їхав с теми статистики? Всьо, ти мені теж не пиши. Тему окупіровали ПТУ-шніки та прапори :)
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