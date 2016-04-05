RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2324232523262327
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:25

  otg написав:
  Shaman написав:аж цікаво - звідки ж?

передивлятися всю маячню охрименка дійсно ж не буду ;)

а з чого почалася дискусія - наскільки треба знизити споживання нафти, щоб викинути Рашу - нагадаю цифри - на 5 млн бар на добу - саме стільки експортує раша. зі 100 плюс світового видобутку. якраз Іран плюс Венесуела. але повторююсь - в цього для США є свої ризики.

якось так, дуже поінформований шанувач статистики охрименка - того ще натягувача сов. :D
Що всьо уср-ся? Отримав ссилку і зразу з'їхав с теми статистики? Всьо, ти мені теж не пиши. Тему окупіровали ПТУ-шніки та прапори :)

вже пішли образи - оце всі твої аргументи? :D

я можу обговорювати лише якісь конкретні цифри чи аргументи.
в тебе немає ні першого, ні второго - тільки бла-бла-бла.

загальне посилання на сторінку, де сотні повідомлень ні про що (твій колега) - шукай.

я тебе вже й так не чіпаю, окрім випадків, коли суцільню маячнню несеш - треба чистити ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 29.09.19
Подякував: 361 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:25

Тут півнику треба обовязково Охріменко, бо в нього власних думок не має..
Я ж можу аналізувати відкриту інформацію і без так званих експертів...
1 Експорт педерації з 2008 по 2022 рік був в межах 300-500 млрд доларів
В той самий час імпорт з педерації був в межах 200-400 млрд доларів
Різниця між експортом/імпортом - приблизно 150 млрд на користь педерації
2 Експорт вуглеводнів в ці ж роки становив 150-200 млрд доларів.

Звідси кілька висновків
1 ВВП світу приблизно 200 000 млрд доларів
2 Відмова від експорту вуглеводнів з педерації навіть на всі 100% - практично нічим не грозить світу..адже в реалії( заборона імпорту в педерацію) впаде споживання енергоносіїв на виготовлення товарів які поставлялись в педерацію...
2 Для світу це втрата 0,1% ВВП
Для педерації це розвал економіки.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25955
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:наскільки треба знизити споживання нафти, щоб викинути Рашу - нагадаю цифри - на 5 млн бар на добу
на 3 млн барелів...бо з 2 млн барелів світ виготовляв товари які тепер не збирається виготовляти для рашки.

Експорт нафти подобово по першій 20-ті країн( остання рік)
1 Саудівська Аравія_____8 300 000__2018
2 Росія ________________5 225 000__2018
3 Ірак _________________3 301 000__2016
4 Канада________________3 210 000__2015
5 ОАЕ __________________2 637 000__2013
6 Нігерія_______________2 231 000__2013
7 Ангола________________1 745 000__2013
8 Кувейт________________1 711 000__2013
9 Венесуела_____________1 548 000__2013
10 Казахстан_____________1 466 000__2013
11 Катар_________________1 303 000__2013
12 Норвегія______________1 255 000__2013
13 Мексика_______________1 193 000__2016
14 США___________________1 162 000__2015
15 Алжир_________________1 146 000__2013
16 Іран__________________1 042 000__2013
17 Велика Британія_________862 000__2015
18 Колумбія________________859 000__2016
19 Лівія___________________834 100__2013
20 Оман____________________806 000__2013
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 24 вер, 2022 14:38, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25955
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орки пишут:
    Источник рассказал о применении Ту-214Р против украинских военных объектов
Что у нас нет чем достать это чудо? Бук разве не достанет?
otg
 
Повідомлень: 3130
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:36

  otg написав:Орки пишут:
    Источник рассказал о применении Ту-214Р против украинских военных объектов
Что у нас нет чем достать это чудо? Бук разве не достанет?


достанет, если подлетит :mrgreen:
надежнее истребителем, на AWACS требуется один истребительный полк, думаю, с тех пор не многое изменилось

впрочем, израильтяне завалили один такой в море, и ничего им за это не было, но завалили с истребителя, да
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4612
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лукашенко дурака клеит:
    Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть президентом Белоруссии
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть главой государства, но не видит гарантий, что новые люди смогут «удержать власть». Об этом он сказал во время разговора с журналистами в мемориальном комплексе «Хатынь».
otg
 
Повідомлень: 3130
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кадыров о мобилизации:
    Глава Чечни назвал «жалким зрелищем» очереди людей в аэропортах, которые хотят избежать мобилизации.

    «И поневоле начинаешь понимать, что без этого балласта всем будет лучше и легче. Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут. Только вред. Бесполезные люди. Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание.
otg
 
Повідомлень: 3130
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Турки:
    Турция рассматривает возможность бартерной торговли с РФ в случае закрытия платежных систем и санкционного давления, пишет в субботу газета Aydınlılk со ссылкой на Ассамблею экспортеров. «Если платежные системы будут абсолютно закрыты, то может появиться возможность бартерного обмена турецких товаров в обмен на закупаемую в России энергию», — пишет издание.
otg
 
Повідомлень: 3130
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 15:25

  otg написав:Орки пишут:
    Источник рассказал о применении Ту-214Р против украинских военных объектов
Что у нас нет чем достать это чудо? Бук разве не достанет?

В отличие от самолётов ДРЛО со вращающимися радарами как А-50 или E-3 (AWACS) на Ту-214Р применена РЛС конструкции АФАР состоящая из нескольких панелей (радиолокационной станцией бокового обзора / бортового радара бокового обзора с радаром с синтезированной апертурой).
.........
Дальность РЛС в активном режиме источники оценивают как 250 км,[7][8] в пассивном режиме радиотехнической разведки дальность обнаружения объектов по их собственному радиоизлучению до 400 км (вероятно на такой дальности речь идёт об обнаружении вражеских РЛС и мощных радиостанций).[8] Источники также заявляют для пассивного режима РЛС имеется режим прослушивания незащищённой радиосвязи.[9] В целом поскольку официальных данных об ТТХ для МРК-411 от производителя нет данные оценки экспертов являются ориентировочными.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-214%D0%A0
Т.е. Ту-214Р летал, как понимаю, не входя в в возд. зону Украины. И вполне возможно, на значительном удалении от неё.
Зона поражения Бука в пределах 40 км по дальности.
Кроме того, мы пока не сбиваем самолёты противника над его территорией.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23122
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2324232523262327
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104108
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465802
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3880
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4719)
24.09.2022 15:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.