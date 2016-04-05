otg написав:Що всьо уср-ся? Отримав ссилку і зразу з'їхав с теми статистики? Всьо, ти мені теж не пиши. Тему окупіровали ПТУ-шніки та прапориShaman написав:аж цікаво - звідки ж?
передивлятися всю маячню охрименка дійсно ж не буду
а з чого почалася дискусія - наскільки треба знизити споживання нафти, щоб викинути Рашу - нагадаю цифри - на 5 млн бар на добу - саме стільки експортує раша. зі 100 плюс світового видобутку. якраз Іран плюс Венесуела. але повторююсь - в цього для США є свої ризики.
якось так, дуже поінформований шанувач статистики охрименка - того ще натягувача сов.
вже пішли образи - оце всі твої аргументи?
я можу обговорювати лише якісь конкретні цифри чи аргументи.
в тебе немає ні першого, ні второго - тільки бла-бла-бла.
загальне посилання на сторінку, де сотні повідомлень ні про що (твій колега) - шукай.
я тебе вже й так не чіпаю, окрім випадків, коли суцільню маячнню несеш - треба чистити