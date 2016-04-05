Shaman написав:
наскільки треба знизити споживання нафти, щоб викинути Рашу - нагадаю цифри - на 5 млн бар на добу
на 3 млн барелів...бо з 2 млн барелів світ виготовляв товари які тепер не збирається виготовляти для рашки.
Експорт нафти подобово по першій 20-ті країн( остання рік)
1 Саудівська Аравія_____8 300 000__2018
2 Росія ________________5 225 000__2018
3 Ірак _________________3 301 000__2016
4 Канада________________3 210 000__2015
5 ОАЕ __________________2 637 000__2013
6 Нігерія_______________2 231 000__2013
7 Ангола________________1 745 000__2013
8 Кувейт________________1 711 000__2013
9 Венесуела_____________1 548 000__2013
10 Казахстан_____________1 466 000__2013
11 Катар_________________1 303 000__2013
12 Норвегія______________1 255 000__2013
13 Мексика_______________1 193 000__2016
14 США___________________1 162 000__2015
15 Алжир_________________1 146 000__2013
16 Іран__________________1 042 000__2013
17 Велика Британія_________862 000__2015
18 Колумбія________________859 000__2016
19 Лівія___________________834 100__2013
20 Оман____________________806 000__2013