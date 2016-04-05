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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Истерия и саботаж. Песков в шоке от реакции россиян на мобилизацию. В Кремле такого не ждали

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:47

  antey1969 написав:Пришла определенная инфа от медицины из регионов рашкостана о нюансах мобилизации.
В больницах срочно перепрофилируются целые корпуса для призывных медкомиссий.
К некоторым больным пришли прямо в палаты и вручили повестки. Народ просто офигевает.

Они решили из Второй ВОВ сделать ....надцатую серию фильма "ДМБ", скорее самую кассовую.
Главное шоб у них вместо "ДМБ-23" не получилось "Чистилище-2"
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  cohan написав:
  otg написав:Орки пишут:
    Источник рассказал о применении Ту-214Р против украинских военных объектов
Что у нас нет чем достать это чудо? Бук разве не достанет?


достанет, если подлетит :mrgreen:
надежнее истребителем, на AWACS требуется один истребительный полк, думаю, с тех пор не многое изменилось

впрочем, израильтяне завалили один такой в море, и ничего им за это не было, но завалили с истребителя, да

может я что-то пропустил, но ил-20 сбили сирийцы. а израильтянам было. после поставки средств пво сирийцам, теперь стараются пулять заходя на горную территорию ливана. точность прицеливания пострадала.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:05

  pesikot написав:
Истерия и саботаж. Песков в шоке от реакции россиян на мобилизацию. В Кремле такого не ждали


Совершенно очевидно, что именно ждали. Если б не ждали - объявили бы несколько месяцев назад.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:10

  budivelnik написав:Тут півнику треба обовязково Охріменко, бо в нього власних думок не має..
Я ж можу аналізувати відкриту інформацію і без так званих експертів...
1 Експорт педерації з 2008 по 2022 рік був в межах 300-500 млрд доларів
В той самий час імпорт з педерації був в межах 200-400 млрд доларів
Різниця між експортом/імпортом - приблизно 150 млрд на користь педерації
2 Експорт вуглеводнів в ці ж роки становив 150-200 млрд доларів.

Звідси кілька висновків
1 ВВП світу приблизно 200 000 млрд доларів

ВВП мира никак не является следствием из цифр российского экспорта :-)))))))
juristkostya
 
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