Истерия и саботаж. Песков в шоке от реакции россиян на мобилизацию. В Кремле такого не ждали
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Додано: Суб 24 вер, 2022 16:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 24 вер, 2022 16:47
Они решили из Второй ВОВ сделать ....надцатую серию фильма "ДМБ", скорее самую кассовую.
Главное шоб у них вместо "ДМБ-23" не получилось "Чистилище-2"
Додано: Суб 24 вер, 2022 16:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
может я что-то пропустил, но ил-20 сбили сирийцы. а израильтянам было. после поставки средств пво сирийцам, теперь стараются пулять заходя на горную территорию ливана. точность прицеливания пострадала.
Додано: Суб 24 вер, 2022 17:05
Додано: Суб 24 вер, 2022 17:10
ВВП мира никак не является следствием из цифр российского экспорта ))))))
Додано: Суб 24 вер, 2022 17:21
в дискуссию нужно ввести еще одну вводную. в войне на истощение потребность в энергоносителях может уменьшаться в силу отмирания производства у потребителя.
Додано: Суб 24 вер, 2022 17:40
Бомбардувальники В-1В ВПС США вперше інтегруються з українськими винищувачами.
Додано: Суб 24 вер, 2022 17:42
ви пробуєте обговорювати все і всіх...може тому що не розбираєтесь ні в кому і ні в чому?
1 Енергоносії присутні у всіх товарах...а значить
величина використаних енергоносіїів помножена на якийсь коефіцієнт=ВВП ( товари/послуги виготовленні з використанням цих енергоносіїв )
2 Енергоносії педерації це товари з низьким ступенем обробки
3 Споживання енергії в світі в Тераватгодинах(=10[*]9 квт*год)
Нафта-----50000
Вугілля---42000
Газ-------35000
Атомна----4000
Зелена----2000
Отже
коефіцієнт загальний ВВП/загальна використана кількість енергоносіїв
= 200 000 млрд доларів/133 000 Твт*год=1,5 долара/1квт*година
Так як ми знаємо що ціна кіловат*години становит приблизно 0,2 долара
То легко можемо вирахувати що
Якщо не дати педерації продати нафти/газу на 150 млрд доларів..це зменшить ВВП світу
- на 150 млрд доларів * 1,5/0,2=1125 млрд доларів, що буде становити
1125/200 000*100%=0,56%
4 Ясно що цифри розрахункові і не точні, але порядок вони передають правильно.
5 Ясно що в різних кінцевих товарів вплив енергоносіїв становить різні величини
котельня(тепло) - вартість тепла на 95% складається з вартості газу
бензин - на 50% складається з вартості нафти з якого виготовлений
....
електронний чіп - на 5% складається з вартості нафти використаної при його виготовленні
6 Але середній вплив ціни енергоносіїв нам відомий
Це приблизно 13% від кінцевої ціни товару
Додано: Суб 24 вер, 2022 17:59
Вот видите, вы сами признаете, что рассчитали мировой ВВП из общемирового потребления энергоносителей, но НЕ из цифр росс экспорта.
Додано: Суб 24 вер, 2022 18:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я розумію що корона очі застилає і якщо сам не вмієш - то думаєш що інші тим більше не зможуть....
Таке просте запитання
Знаючи теплотворну здатність 1м3 газу і 1 тонни нафти - що заважає мені перевести тераватгодини в тонни чи м3, а далі арифметика?
мені відомі обєми як у фізичному вимірі так і у фінансовом...
То як - признаєш що ти недалекий критикан в плані економічних розрахунків?
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