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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 23252326232723282329>
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Истерия и саботаж. Песков в шоке от реакции россиян на мобилизацию. В Кремле такого не ждали

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:47

  antey1969 написав:Пришла определенная инфа от медицины из регионов рашкостана о нюансах мобилизации.
В больницах срочно перепрофилируются целые корпуса для призывных медкомиссий.
К некоторым больным пришли прямо в палаты и вручили повестки. Народ просто офигевает.

Они решили из Второй ВОВ сделать ....надцатую серию фильма "ДМБ", скорее самую кассовую.
Главное шоб у них вместо "ДМБ-23" не получилось "Чистилище-2"
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  cohan написав:
  otg написав:Орки пишут:
    Источник рассказал о применении Ту-214Р против украинских военных объектов
Что у нас нет чем достать это чудо? Бук разве не достанет?


достанет, если подлетит :mrgreen:
надежнее истребителем, на AWACS требуется один истребительный полк, думаю, с тех пор не многое изменилось

впрочем, израильтяне завалили один такой в море, и ничего им за это не было, но завалили с истребителя, да

может я что-то пропустил, но ил-20 сбили сирийцы. а израильтянам было. после поставки средств пво сирийцам, теперь стараются пулять заходя на горную территорию ливана. точность прицеливания пострадала.
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:05

  pesikot написав:
Истерия и саботаж. Песков в шоке от реакции россиян на мобилизацию. В Кремле такого не ждали


Совершенно очевидно, что именно ждали. Если б не ждали - объявили бы несколько месяцев назад.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:10

  budivelnik написав:Тут півнику треба обовязково Охріменко, бо в нього власних думок не має..
Я ж можу аналізувати відкриту інформацію і без так званих експертів...
1 Експорт педерації з 2008 по 2022 рік був в межах 300-500 млрд доларів
В той самий час імпорт з педерації був в межах 200-400 млрд доларів
Різниця між експортом/імпортом - приблизно 150 млрд на користь педерації
2 Експорт вуглеводнів в ці ж роки становив 150-200 млрд доларів.

Звідси кілька висновків
1 ВВП світу приблизно 200 000 млрд доларів

ВВП мира никак не является следствием из цифр российского экспорта :-)))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:21

  Shaman написав:а з чого почалася дискусія - наскільки треба знизити споживання нафти, щоб викинути Рашу - нагадаю цифри - на 5 млн бар на добу - саме стільки експортує раша. зі 100 плюс світового видобутку. якраз Іран плюс Венесуела. але повторююсь - в цього для США є свої ризики.

якось так, дуже поінформований шанувач статистики охрименка - того ще натягувача сов. :D

в дискуссию нужно ввести еще одну вводную. в войне на истощение потребность в энергоносителях может уменьшаться в силу отмирания производства у потребителя.
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:40

Бомбардувальники В-1В ВПС США вперше інтегруються з українськими винищувачами.
https://siamtoo.com/20504/
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:42

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Тут півнику треба обовязково Охріменко, бо в нього власних думок не має..
Я ж можу аналізувати відкриту інформацію і без так званих експертів...
1 Експорт педерації з 2008 по 2022 рік був в межах 300-500 млрд доларів
В той самий час імпорт з педерації був в межах 200-400 млрд доларів
Різниця між експортом/імпортом - приблизно 150 млрд на користь педерації
2 Експорт вуглеводнів в ці ж роки становив 150-200 млрд доларів.

Звідси кілька висновків
1 ВВП світу приблизно 200 000 млрд доларів
2 Відмова від експорту вуглеводнів з педерації навіть на всі 100% - практично нічим не грозить світу..адже в реалії( заборона імпорту в педерацію) впаде споживання енергоносіїв на виготовлення товарів які поставлялись в педерацію...
2 Для світу це втрата 0,1% ВВП
Для педерації це розвал економіки.
ВВП мира никак не является следствием из цифр российского экспорта :-)))))))
ви пробуєте обговорювати все і всіх...може тому що не розбираєтесь ні в кому і ні в чому?
1 Енергоносії присутні у всіх товарах...а значить
величина використаних енергоносіїів помножена на якийсь коефіцієнт=ВВП ( товари/послуги виготовленні з використанням цих енергоносіїв )
2 Енергоносії педерації це товари з низьким ступенем обробки
3 Споживання енергії в світі в Тераватгодинах(=10[*]9 квт*год)
Нафта-----50000
Вугілля---42000
Газ-------35000
Атомна----4000
Зелена----2000
Отже
коефіцієнт загальний ВВП/загальна використана кількість енергоносіїв
= 200 000 млрд доларів/133 000 Твт*год=1,5 долара/1квт*година
Так як ми знаємо що ціна кіловат*години становит приблизно 0,2 долара
То легко можемо вирахувати що
Якщо не дати педерації продати нафти/газу на 150 млрд доларів..це зменшить ВВП світу
- на 150 млрд доларів * 1,5/0,2=1125 млрд доларів, що буде становити
1125/200 000*100%=0,56%
4 Ясно що цифри розрахункові і не точні, але порядок вони передають правильно.
5 Ясно що в різних кінцевих товарів вплив енергоносіїв становить різні величини
котельня(тепло) - вартість тепла на 95% складається з вартості газу
бензин - на 50% складається з вартості нафти з якого виготовлений
....
електронний чіп - на 5% складається з вартості нафти використаної при його виготовленні
6 Але середній вплив ціни енергоносіїв нам відомий
Це приблизно 13% від кінцевої ціни товару
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:59

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Тут півнику треба обовязково Охріменко, бо в нього власних думок не має..
Я ж можу аналізувати відкриту інформацію і без так званих експертів...
1 Експорт педерації з 2008 по 2022 рік був в межах 300-500 млрд доларів
В той самий час імпорт з педерації був в межах 200-400 млрд доларів
Різниця між експортом/імпортом - приблизно 150 млрд на користь педерації
2 Експорт вуглеводнів в ці ж роки становив 150-200 млрд доларів.

Звідси кілька висновків
1 ВВП світу приблизно 200 000 млрд доларів
2 Відмова від експорту вуглеводнів з педерації навіть на всі 100% - практично нічим не грозить світу..адже в реалії( заборона імпорту в педерацію) впаде споживання енергоносіїв на виготовлення товарів які поставлялись в педерацію...
2 Для світу це втрата 0,1% ВВП
Для педерації це розвал економіки.
ВВП мира никак не является следствием из цифр российского экспорта :-)))))))
ви пробуєте обговорювати все і всіх...може тому що не розбираєтесь ні в кому і ні в чому?
1 Енергоносії присутні у всіх товарах...а значить
величина використаних енергоносіїів помножена на якийсь коефіцієнт=ВВП ( товари/послуги виготовленні з використанням цих енергоносіїв )
2 Енергоносії педерації це товари з низьким ступенем обробки
Споживання енергії в світі в Тераватгодинах(=10[*]9 квт*год)
Нафта-----50000
Вугілля---42000
Газ-------35000
Атомна----4000
Зелена----2000
Отже
коефіцієнт загальний ВВП/загальна використана кількість енергоносіїв
= 200 000 млрд доларів/133 000 Твт*год=1,5 долара/1квт*година
Так як ми знаємо що ціна кіловат*години становит приблизно 0,2 долара
То легко можемо вирахувати що
Якщо не дати педерації продати нафти/газу на 150 млрд доларів..це зменшить ВВП світу
- на 150 млрд доларів * 1,5/0,2=1125 млрд доларів, що буде становити
1125/200 000*100%=0,56%

Ясно що цифри розрахункові і не точні, але порядок вони передають правильно.

Вот видите, вы сами признаете, что рассчитали мировой ВВП из общемирового потребления энергоносителей, но НЕ из цифр росс экспорта.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 18:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Вот видите, вы сами признаете, что рассчитали мировой ВВП из общемирового потребления энергоносителей, но НЕ из цифр росс экспорта.
Я розумію що корона очі застилає і якщо сам не вмієш - то думаєш що інші тим більше не зможуть....
Таке просте запитання
Знаючи теплотворну здатність 1м3 газу і 1 тонни нафти - що заважає мені перевести тераватгодини в тонни чи м3, а далі арифметика?
мені відомі обєми як у фізичному вимірі так і у фінансовом...
То як - признаєш що ти недалекий критикан в плані економічних розрахунків?
budivelnik
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