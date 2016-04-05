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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:14
budivelnik написав: juristkostya написав:
Вот видите, вы сами признаете, что рассчитали мировой ВВП из общемирового потребления энергоносителей, но НЕ из цифр росс экспорта.
Я розумію що корона очі застилає і якщо сам не вмієш - то думаєш що інші тим більше не зможуть....
Таке просте запитання
Знаючи теплотворну здатність 1м3 газу і 1 тонни нафти - що заважає мені перевести тераватгодини в тонни чи м3, а далі арифметика?
мені відомі обєми як у фізичному вимірі так і у фінансовом...
То як - признаєш що ти недалекий критикан в плані економічних розрахунків?
Последний раз:
Утверждение
"1 ВВП світу приблизно 200 000 млрд доларів"
никак не вытекает из посылов
"1 Експорт педерації з 2008 по 2022 рік був в межах 300-500 млрд доларів
В той самий час імпорт з педерації був в межах 200-400 млрд доларів
Різниця між експортом/імпортом - приблизно 150 млрд на користь педерації
2 Експорт вуглеводнів в ці ж роки становив 150-200 млрд доларів."
Я просто вас информирую, предмета для спора здесь нет.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:20
juristkostya написав: budivelnik написав: juristkostya написав:
Вот видите, вы сами признаете, что рассчитали мировой ВВП из общемирового потребления энергоносителей, но НЕ из цифр росс экспорта.
Я розумію що корона очі застилає і якщо сам не вмієш - то думаєш що інші тим більше не зможуть....
Таке просте запитання
Знаючи теплотворну здатність 1м3 газу і 1 тонни нафти - що заважає мені перевести тераватгодини в тонни чи м3, а далі арифметика?
мені відомі обєми як у фізичному вимірі так і у фінансовом...
То як - признаєш що ти недалекий критикан в плані економічних розрахунків?
Последний раз:
Утверждение
"1 ВВП світу приблизно 200 000 млрд доларів"
никак не вытекает из посылов
"1 Експорт педерації з 2008 по 2022 рік був в межах 300-500 млрд доларів
В той самий час імпорт з педерації був в межах 200-400 млрд доларів
Різниця між експортом/імпортом - приблизно 150 млрд на користь педерації
2 Експорт вуглеводнів в ці ж роки становив 150-200 млрд доларів."
Я просто вас информирую, предмета для спора здесь нет.
А з якого будуна статистичні данні повинні витікати...
Є статистика
1 ВВП світу - приблизно 200 000 млрд доларів в рік ( можу розписати по країнам, правда їх 197 штук, але якщо тобі допоможе...)
2 Є статистика по експорту/імпорту/ввп педерації...в розрізі по товарним групам
То що вирішив замість того щоб визнати себе економічним невігласом дочекатись поки інші тебе назвуть ще й флудером?
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budivelnik
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1
Додано: Суб 24 вер, 2022 18:27
budivelnik написав:
А з якого будуна статистичні данні повинні витікати...
Тем не менее, вы сами пишете, что вытекают:
budivelnik написав:
1 Експорт педерації з 2008 по 2022 рік був в межах 300-500 млрд доларів
В той самий час імпорт з педерації був в межах 200-400 млрд доларів
Різниця між експортом/імпортом - приблизно 150 млрд на користь педерації
2 Експорт вуглеводнів в ці ж роки становив 150-200 млрд доларів.
_Звідси_кілька_висновків_
1 ВВП світу приблизно 200 000 млрд доларів
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(С) анекдот
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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:38
juristkostya написав: budivelnik написав:
А з якого будуна статистичні данні повинні витікати...
Тем не менее, вы сами пишете, что вытекают:
Для юристів
1 ВВП світу = 200 000 млрд доларів
2 Експорт енергоносіїв педерації = 150 млрд доларів...
В цих двох пунктах ні в кого нічого не витікає - це статистика..
Тепер про витікає
150 млрд доларів/ 200 000 млрд доларів =0,075%...які я округлив до 0,1 %
Це зрозуміло ?
Тепер далі
Енергоносії це сировина для кінцевого товару, тому напряму порівнювати суму експорту педерації по енергоносіям які повинні бути заблоковані з ВВП світу( який не зможе без цих енергоносіїв виготовити якісь товари) не варто..
Тому мені прийшлось взяти додатково ще дві величини
Обєми використання енергоносіїів у світі до ВВП
і вартість квт*години...
Далі знову арифметика і вийшло
відсутність 150 млрд експорту енергоносіїв з педерації зменшить ВВП світу у діапазоні
від 0,1 до 0,56%....
Все
Якщо з чимось не розберешся, то не виставляй свою тупість напоказ, пиши в скриньку...
Буде розумне питання - відповім
Буде дурне - промовчу..але ти дебілоїдом виглядати не будеш.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 24 вер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:40
budivelnik написав: juristkostya написав: budivelnik написав:
А з якого будуна статистичні данні повинні витікати...
Тем не менее, вы сами пишете, что вытекают:
Для юристів
1 ВВП світу = 200 000 млрд доларів
2 Експорт енергоносіїв педерації = 150 млрд доларів...
В цих двох пунктах ні в кого нічого не витікає - це статистика..
Тепер про витікає
150 млрд доларів/ 200 000 млрд доларів =0,075%...які я округлив до 0,1 %
Це зрозуміло ?
Тепер далі
Енаргоносії це сировина для кінцевого товару, тому напряму порівнювати суму експорту педерації по енергоносіям які повинні бути заблоковані з ВВП світу( який не зможе без цих енергоносіїв виготовити якісь товари) не варто..
Тому мені прийшлось взяти додатково ще дві величини
Обєми використання енергоносіїів у світі до ВВП
і вартість квт*години...
Далі знову арифметика і вийшло
відсутність 150 млрд експорту енергоносіїв з педерації зменшить ВВП світу у діапазані
від 0,1 до 0,56%....
Все
Якщо з чимось не розберешся, то не виставляй свою тупість напоказ, пиши в скриньку...
Буде розумне питання - відповім
Буде дурне - промовчу..али ти дебілоїдом виглядати не будеш.
как-то очень многословно вы выражает мысль "да, некорректно выразился, в другой раз буду внимательнее" ...
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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:42
juristkostya написав:
да, протупил, некорректно выразился
Я бачу що ти протупив і невнятно виразився
Крім мене це бачать і інші...
Цікаво - тобі подобається виглядати флудерастом?
чи ти на ставці? отримуєш за букви?
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budivelnik
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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:43
budivelnik написав:
2 Відмова від експорту вуглеводнів з педерації навіть на всі 100% - практично нічим не грозить світу..адже в реалії( заборона імпорту в педерацію) впаде споживання енергоносіїв на виготовлення товарів які поставлялись в педерацію...
2 Для світу це втрата 0,1% ВВП
Для педерації це розвал економіки.
любопытно откуда берется сей постулат. а почему не так - отказ от экспорта энергоносителей из рф без замещения из по приемлемой цене может привести к утрате всего производства. хотя бы по тому шо уменьшение количества производимых товаров на конкретном производстве приводит у увеличению себестоимости продукции. как там с конкуренцией будет у европейских товаров ?
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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:45
budivelnik написав: juristkostya написав:
да, протупил, некорректно выразился
Я бачу що ти протупив і невнятно виразився
Крім мене це бачать і інші...
Цікаво - тобі подобається виглядати флудерастом?
чи ти на ставці? отримуєш за букви?
Все цитаты приведены, умные поймут, и с каждым следующим постом вы закапываетесь все глубже.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:49
pilker написав: budivelnik написав:
2 Відмова від експорту вуглеводнів з педерації навіть на всі 100% - практично нічим не грозить світу..адже в реалії( заборона імпорту в педерацію) впаде споживання енергоносіїв на виготовлення товарів які поставлялись в педерацію...
2 Для світу це втрата 0,1% ВВП
Для педерації це розвал економіки.
любопытно откуда берется сей постулат.ю
Ниоткуда не берется.
Просто, очень хочется, чтобы так случилось, но объективных предпосылок нет (в принципе, в постах будивельныка такое сплошь и рядом, с этим остается только смириться)
Востаннє редагувалось juristkostya
в Суб 24 вер, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:50
pilker написав: budivelnik написав:
2 Відмова від експорту вуглеводнів з педерації навіть на всі 100% - практично нічим не грозить світу..адже в реалії( заборона імпорту в педерацію) впаде споживання енергоносіїв на виготовлення товарів які поставлялись в педерацію...
2 Для світу це втрата 0,1% ВВП
Для педерації це розвал економіки.
любопытно откуда берется сей постулат. а почему не так - отказ от экспорта энергоносителей из рф без замещения из по приемлемой цене может привести к утрате всего производства. хотя бы по тому шо уменьшение количества производимых товаров на конкретном производстве приводит у увеличению себестоимости продукции. как там с конкуренцией будет у европейских товаров ?
Спробуйте думати не лінійно..
1 Втрата фізичних обємів експорту енергоносіїв- приведе до росту ціни
2 Ріст ціни найсильніше вдарить по.....підприємствам в яких вартість енергоносіїв в кінцевій вартості товару - найбільша....
3 Чим вища ступінь переробки нафти/газу - тим меншу частку ціни в кінцевій ціні товару займає нафта/газ...
А тепер самі зробіть висновки з цих трьох пунктів
Які країни постраждають найбільше - високотехнологічні з великою часткою доданої вартості( нафти на долар - вихідний продукт 100 доларів) чи низькотехнологічні які беруть нафту за долар і роблять з неї тепла на 1,1 долара?
На скільки виросте ціна продажу айфона з вчорашньою ціною продажу - 1000 доларів і собівартість в 50 доларів...від того що в світі впаде споживання нафти в бідних країнах на 0,5%
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 24 вер, 2022 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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