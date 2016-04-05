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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:50
увага в гілці розшукується хоч один пост по суті питання))
дуже цікаво читати діалоги / спори на різні теми, які займають по кілька сторінок. Продовжуйте панове))
Додано: Суб 24 вер, 2022 18:55
Letusrock
Наявність/відсутність ембарго на російську нафту на перебіг війни впливає на порядок сильніше ніж надання/відмова надання атакмансів....
То чому по вашому нафта не потрібний аргумент на цих сторінках?
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:22
население в первую очередь волнует не покупка айфона, а еда, оплата коммунальных услуг. от айфона можно отказаться. ну если европейцы перейдут по зарплате в нишу африканцев, да и ладно. уменьшение спроса населения приводит к падению производства товаров. если население потребуют коррекции зарплат - это войдет в себестоимость производимой продукции. как вам такая нелинейность или линейность. шо касается ввп. например у штатов в ввп реальное производство процентов 19. как соотносится всякие прокрутки на фондовой бирже к теме энергоносителей вам конечно виднее.
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А чому це європейці повинні впасти по зарплатам на величину більшу від 1% від сьогодні існуючих?
Ще раз
Не прийде в СВІТ нафти/газу на 200 млрд доларів
Не виготовить США/Європа товарів для педерації на 200 млрд доларів ( світ зекономить нафти на 30 млрд доларів, яка не піде на виготовлення товарів для педерації,)тобто Європа/США втратить 170 млрд ( на 200 не продала товарів, але й на 30 не купила енергоносіїв)
Зменшиться виготовлення міндобрив... і що в Німеччині буде голод?
Чи може 1,4 млрд китайців+1,4 млрд індійців + 1,4 млрд африканців - не зідять по 1 кг рису в рік...і все, весь вплив ембарго для нафти...
ЄС/США - втратить 170 млрд ВВП ..з 21 000(США)+19 000(ЄС)
Ви вважаєте це шоком для цих країн?
А якщо педерація втратить 200 млрд від експорту і не зможе закупити 200 млрд по критичному імпорту - на скільки впаде ВВП педерації з 1200 млрд ВВП всього? на 20?-40? -60?%
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 24 вер, 2022 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:47
короче я лично вижу эту ситуацию с санкциями как несостоявшуюся...кацапы устояли и чудят ещё больше.А если бы их реально прибили економически то они бы задумались.Европа со своими двойными стандартами в итоге заплатит больше намного чем если бы действовала жёстко изначально.
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чим більша шафа - тим голосніше падає..
А економічну ситуацію в 140 млн державі треба порівнювати з економічною ситуацією у вас..з якимось часовим лагом( чим більша різниця - тим більший лаг)
Скільки Ви протримаєтесь якщо втратите
20% доходу? - вічно , але відмовитесь від відпочинку
-30% доходу - так само , але перейдете на сухий хліб
-40% доходу - перестанете платити за житло , отже рік, потім вас виженуть з хати і ще 3 роки пробомжуєте...
-80% - три місяці, поци не зіїсте шнурки з мештів....
Так само і педерація
Зараз вони втратили 20%...тепер питання - як довго вони на голодний шлунок зможуть воювати проти коаліції Держав з ВВП в 40 разів більшим від ВВП педерації до війни
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:55
Государства с пестрой политической картиной, в которых конкурирующие партии зачастую придерживаются совершенно различных внешнеполитических взглядов (а таких в Европе большинство), лишены возможности действовать жестко.
Додано: Суб 24 вер, 2022 20:22
вы че смеетесь ? где я говорил про один процент ? у вас сестра в польше. поинтересутесь какая там инфляция (по украшенной государством официалке) по авусту месяцу. какой рост цен на основные потребительские продукты и услуги. )
ну я тоже еще раз и все. ) теза о том, шо производство в европе сократится на количество непоставленных в рф товаров ошибочная. для кого-то может закончиться закрытием производств.
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