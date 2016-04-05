1 Там інфляція 3-5%....
Що для ЄС - суперпупер багато...а для нас - смішно
2 Юрист
Ти бреши - та не забріхуйся...
Якщо тобі щось приснилось ...то це не говорить про те що твій сон = мої слова.
моя цитата три повідомлення вище
Не виготовить США/Європа товарів для педерації на 200 млрд доларів ( світ зекономить нафти на 30 млрд доларів, яка не піде на виготовлення товарів для педерації,)тобто Європа/США втратить 170 млрд ( на 200 не продала товарів, але й на 30 не купила енергоносіїв)
Хтось в ній бачить твердження що
производство по заказам РФ сократится строго настолько, чтобы компенсировать снижение поставок углеводородов из той же РФ
Чи ти свою брехню з цієї моєї цитати нафантазував
Так в пункті 1 немає ні СТРОГО ні ще щось...2 Відмова від експорту вуглеводнів з педерації навіть на всі 100% - практично нічим не грозить світу..адже в реалії( заборона імпорту в педерацію) впаде споживання енергоносіїв на виготовлення товарів які поставлялись в педерацію...
2 Для світу це втрата 0,1% ВВП
Для педерації це розвал економіки.
А от через десяток повідомлень спеціально для таких тугодумів/брехунців - я розшифрував..
200 не поставить педерація нафти
200 не поставить ЄС в педерацію...
170 втратить ЄС