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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2328232923302331>
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pilker написав:где я говорил про один процент ? у вас сестра в польше. поинтересутесь какая там инфляция (по украшенной государством официалке) по авусту месяцу. какой рост цен на основные потребительские продукты и услуги. )
1 Там інфляція 3-5%....
Що для ЄС - суперпупер багато...а для нас - смішно
2 Юрист
Ти бреши - та не забріхуйся...
Якщо тобі щось приснилось ...то це не говорить про те що твій сон = мої слова.
моя цитата три повідомлення вище
Не виготовить США/Європа товарів для педерації на 200 млрд доларів ( світ зекономить нафти на 30 млрд доларів, яка не піде на виготовлення товарів для педерації,)тобто Європа/США втратить 170 млрд ( на 200 не продала товарів, але й на 30 не купила енергоносіїв)

Хтось в ній бачить твердження що
производство по заказам РФ сократится строго настолько, чтобы компенсировать снижение поставок углеводородов из той же РФ

Чи ти свою брехню з цієї моєї цитати нафантазував
2 Відмова від експорту вуглеводнів з педерації навіть на всі 100% - практично нічим не грозить світу..адже в реалії( заборона імпорту в педерацію) впаде споживання енергоносіїв на виготовлення товарів які поставлялись в педерацію...
2 Для світу це втрата 0,1% ВВП
Для педерації це розвал економіки.
Так в пункті 1 немає ні СТРОГО ні ще щось...
А от через десяток повідомлень спеціально для таких тугодумів/брехунців - я розшифрував..
200 не поставить педерація нафти
200 не поставить ЄС в педерацію...
170 втратить ЄС
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:56

  budivelnik написав:
2 Відмова від експорту вуглеводнів з педерації навіть на всі 100% - практично нічим не грозить світу..адже в реалії( заборона імпорту в педерацію) впаде споживання енергоносіїв на виготовлення товарів які поставлялись в педерацію...
2 Для світу це втрата 0,1% ВВП
Для педерації це розвал економіки.
Так в пункті 1 немає ні СТРОГО ні ще щось...

Вполне очевидно: чтобы снижение поставок "практически ничем не угрожало, поскольку снизится потребление энергоносителей в связи со снижением производства" - снижение этого самого производства должно очень точно соответствовать снижению поставок.
ОК, пусть для вас лично и неочевидно - но это только для вас лично
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:пусть для вас лично и неочевидно
Бачиш
До тебе дійшло що те що очевидно для тебе - не є очевидним для мене...
Може тому ти і такі як ти працюють на таких як я , а не навпаки?

Так що уважніше читай опонентів...дивишся колись перестанеш бути найманим в третьосортній канторі...

Пс
А фраза про
Практично нічим не загрожує...
То все тому що для ВВП в 21 000 млрд в США + 19 000 млрд в ЄС - нічим не загрожує втрата постачальника 3% світового експорту нафти на 200 млрд доларів...без привязки продадуть вони йому товари чи не продадуть.
Що втрата 200 млрд на них не вплинуть, бо вони закуплять в когось з інших 97% постачальників
Що втрата 170 млрд власного виробництва - на них не вплине, надрукують , роздадуть власному населенню компенсації.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:44

  Starikan написав:
  konstantin kirovograd написав:короче я лично вижу эту ситуацию с санкциями как несостоявшуюся...кацапы устояли и чудят ещё больше.А если бы их реально прибили економически то они бы задумались.Европа со своими двойными стандартами в итоге заплатит больше намного чем если бы действовала жёстко изначально.

Государства с пестрой политической картиной, в которых конкурирующие партии зачастую придерживаются совершенно различных внешнеполитических взглядов (а таких в Европе большинство), лишены возможности действовать жестко.

Иногда возможно.
Но в данном случае, по-моему, проблема не в этом.
Что они должны были сделать "жёстко"?
Полностью отказаться от импорта росс. нефти и газа полностью закрыть экспорт товаров в Россию, к примеру, с 01.03.2022?
Что дальше?
Россия на второй день после этого не сдастся. Да, ВВП упадёт резко. Ну и что?
Люди ВВП не едят и в него не одеваются. Промышленность тоже ВВП не потребляет.
Да, не будет ананасов-апельсинов и итальянской-французской обуви-одежды. Что-то потеряет и промышленность. Так многие критически важные вещи она и так потеряла сегодня (во всяком случае, прямые поставки, а "параллельный импорт" был бы так же, как и сегодня). Ну да, было бы меньше средств на закупку товаров в Китае, в чём-то пришлось бы ужаться, но всё это подействовало бы далеко не сразу и не помешало бы вести достаточно длительную войну (как и сегодня).
А что было бы с Западом (с Европой)?
Многие производства просто остановились бы или резко сократились бы. Автотранспорт (да и вообще транспорт) резко подорожал, объёмы перевозок сократились - с вытекающими последствиями для экономики. Об отоплении зимой и многих других радостях жизни для населения я уж промолчу.
И как, был бы толк от такой "жёсткости"?
При этом не стоит забывать, что у Запада нет ситуации Англии 40-го. Тогда они воевали и шли на жертвы и лишения в условиях войны. Сегодня они не воюют. И у них нет особых оснований соглашаться на жертвы и лишения. Даже сегодня при значительно меньших потерях далеко не все в Европе согласны с ними (с жертвами и лишениями).
Так что о пользе "жёстких" решений можно поспорить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сколько инфляция в польше? 3..5?
16% не хотите? Злотый летит ко всем чертям
beee
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 22:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ціни в Польщі змінються щотижня, в продуктовому вже від +50% мінімум. До нового року я за 4 роки не чув щоб зростало взагалі і злотий вже як гривня).
Впевнений що в інших країнах так само, а то і більше.
Я не дуже розумію як, куди, на скільки вплинуть поставки нафти але точно знаю що це все не просто.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 22:39

beee, BeneFuckTor
Будивельнику виднее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 22:41

  beee написав:Сколько инфляция в польше? 3..5?
16% не хотите? Злотый летит ко всем чертям
Три питання
Перше - який розмір інфляції в Україні?
Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?
Третє - то чому ви вважаєте що при інфляції в 3-5 разів меншій ніж у нас - полякам гірше ніж педераційникам і це при тому що Польща закидує нас допомогою як зброєю так і грошима+допомагає нашим біженцям?

Чи просто вирішили поплакатись в желетку?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 22:42

  ЛАД написав:beee, BeneFuckTor
Будивельнику виднее.
ЛАД
Я ж не чіпаю вас за зрадофільний пост два повідомлення вище ?
Ви самі обкакались від страху- то обсихайте, адже точно так само ви плакали/кололись але жерли кактус по питанню короновірусу..і де тепер страшний вірус? злякався педерації? чи здох бо йому нафти не вистарчило?
До мене - чого лізите?

По енергоносіям
Педераційники зупинили поставки по північному потоку - ціна газу впала...то що сталось? Німці чогось вирішили купити зріджений дорожче і в пятій точці бачать педерацію..не зважаючи на закриття заводу по випуску скла в Франції і Баварії.....
Страшна втрата для ВВП ЄС- цілих мінус 50 робітників...От тільки питання - а скільки на заводі Круппа додалось після виділення 100 мільрдів євро на зброю?
По нафті - нафти у світі валом...педерація поставляє 3% від світового експорту..
Європа не має нічого проти, щоб педерація замість продавати їм по 100 доларів/барель..продала Індії по 60 доларів/барель...
Так , Європа втратить на закупці 100 млн тон нафти - 20 млрд доларів...і що?
Це сильно знекровить економіку розміром в 20 000 млрд доларів?
А негаразди йдуть тому, що німці зашвидко прийняли рішення про закриття АЕС і вугільних ТЕС...вони це вже виправляють + удари педераційників по Південній АЕС і окупація Запоріжською АЕС - показують що вони пісяють кипятком від страху що наші забезпечать на зиму європу електрикою по ціні в перекладі на газ
електроенергія =5 центів=1Квт*год=3,6Мдж
електроенергія= 40центів=8Квт*год=29Мдж( еквівалент 1 м3)
газ 1000*40 центів=400доларів/1000м3...
Тепер розумієте всі страхи пуйла?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 23:17

  budivelnik написав:.....
Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?
......

Новое слово в экономике?
Инфляция не ухудшает жизнь (не снижает уровень жизни) людей? :shock:
Или во Львове наблюдается соответствующий рост зарплат?
Вы своим работникам сильно подняли?
ЛАД
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