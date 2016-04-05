Додано: Суб 24 вер, 2022 22:42

ЛАД написав: beee, BeneFuckTor

Будивельнику виднее. Будивельнику виднее.

ЛАДЯ ж не чіпаю вас за зрадофільний пост два повідомлення вище ?Ви самі обкакались від страху- то обсихайте, адже точно так само ви плакали/кололись але жерли кактус по питанню короновірусу..і де тепер страшний вірус? злякався педерації? чи здох бо йому нафти не вистарчило?До мене - чого лізите?По енергоносіямПедераційники зупинили поставки по північному потоку - ціна газу впала...то що сталось? Німці чогось вирішили купити зріджений дорожче і в пятій точці бачать педерацію..не зважаючи на закриття заводу по випуску скла в Франції і Баварії.....Страшна втрата для ВВП ЄС- цілих мінус 50 робітників...От тільки питання - а скільки на заводі Круппа додалось після виділення 100 мільрдів євро на зброю?По нафті - нафти у світі валом...педерація поставляє 3% від світового експорту..Європа не має нічого проти, щоб педерація замість продавати їм по 100 доларів/барель..продала Індії по 60 доларів/барель...Так , Європа втратить на закупці 100 млн тон нафти - 20 млрд доларів...і що?Це сильно знекровить економіку розміром в 20 000 млрд доларів?А негаразди йдуть тому, що німці зашвидко прийняли рішення про закриття АЕС і вугільних ТЕС...вони це вже виправляють + удари педераційників по Південній АЕС і окупація Запоріжською АЕС - показують що вони пісяють кипятком від страху що наші забезпечать на зиму європу електрикою по ціні в перекладі на газелектроенергія =5 центів=1Квт*год=3,6Мджелектроенергія= 40центів=8Квт*год=29Мдж( еквівалент 1 м3)газ 1000*40 центів=400доларів/1000м3...Тепер розумієте всі страхи пуйла?