RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2328232923302331
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 23:22

budivelnik
Если Вы в силу ограниченности называете объективность зрадофильством, то это Ваши сугубо личные проблемы.
Ну а на ваше хамство я уже даже не реагирую. Это, видимо, врождённое или накрепко вбитое.

P.s. Что касается коронавируса, то сейчас вроде началась новая волна. Правда, вроде, сейчас основной штамм омикрон - легче переносится. Но здесь это офтоп, так что вдаваться не буду.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23126
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 03:00

  budivelnik написав:
  beee написав:Сколько инфляция в польше? 3..5?
16% не хотите? Злотый летит ко всем чертям
Три питання
Перше - який розмір інфляції в Україні?
Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?
Третє - то чому ви вважаєте що при інфляції в 3-5 разів меншій ніж у нас - полякам гірше ніж педераційникам і це при тому що Польща закидує нас допомогою як зброєю так і грошима+допомагає нашим біженцям?

Чи просто вирішили поплакатись в желетку?

Я нічого не вирішив 😅
Я просто пишу, как есть. Что с этой информацией делать каждый решает сам. Кстати, можно и выплакаться. Ахах
А и их офигенная підтримка, а не балачки, чувствуется уже на границе - просто бомбическое реальное отношение под вой сигналов наших водителей фур, стоящих сутками
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 971
З нами з: 26.11.19
Подякував: 89 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 06:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:В Китаї помічений значний рух військової техніки вбік Пекіна.

Інтернет-джерела повідомляють, що 6000 внутрішніх та міжнародних авіарейсів в китайських аеропортах скасовано.
Скасовані квитки на швидкісні поїзди, а рух цих поїздів призупинено, йдеться в повідомленнях.
В Twitter активно обговорюється можливість усунення від влади Сі Цзиньпіна.
Також є повідомлення про те, що на авіабазі Шеньянг збираються китайські спецпризначенці за наказом генерала Лі Кьяомінга, командувача Північним угрупованням військ Народно-Визвольної Армії Китаю.

І, головна інтрига, незрозуміло поки, що це означає для нас.
Информационная кампания в западных социальных сетях об аресте Си Цзиньпина не получает никаких подтверждений в СМИ и свидетельствует о росте внутренней и внешней политической напряженности перед важными решениями по составу ЦК, Политбюро и его основного состава на предстоящем 16 октября XX съезде Компартии.

Пока вброс, которые идут по линии индийских,  околоиндийских, тайваньских СМИ и китайских политических обозревателей в Youtube, скорее всего направлен на дискредитацию лояльного Си Цзиньпину командующим Северным боевым округом (Пекин и провинция Хэбэй не входит в состав округа) генерал-полковником Ли Цяомином 李桥铭, который должен войти в состав Центрального военного комитета по итогам XX съезда Компартии Китая, известного своим высказыванием "Советский Союз распался, потому что у партии не было собственной армии".

Блоги также сообщают об отмене с 21 сентября (среда) значительной части авиарейсов в Китае (1221, уровень отмены 60%), что лишь частично соответствует действительности - уровень отмены рейсов в пятницу находился в целом на обычном за последние два года уровне (50%). Значительный объем отмены приходится на аэропорты Восточной боевой зоны (бывший Нанкинский военный округ) - аэропорты Нанкина, Шанхая, Сямэнь (Фуцзянь), а также Гуанчжоу, основной базы возможного проведения тайваньской операции.

Авторы заявлений аргументируют "арест" отсутствием Си Цзиньпина на "важнейших совещаниях", тем не менее именно 21 сентября было опубликовано заявление Си Цзиньпина с совещания по национальной обороне, которое стало известно в России по заявлению о необходимости китайской армии быть готовым к боевым действиям.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 799
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2328232923302331
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104148
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465858
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3880
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1620)
25.09.2022 07:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.