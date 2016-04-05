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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2328232923302331
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 06:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:В Китаї помічений значний рух військової техніки вбік Пекіна.

Інтернет-джерела повідомляють, що 6000 внутрішніх та міжнародних авіарейсів в китайських аеропортах скасовано.
Скасовані квитки на швидкісні поїзди, а рух цих поїздів призупинено, йдеться в повідомленнях.
В Twitter активно обговорюється можливість усунення від влади Сі Цзиньпіна.
Також є повідомлення про те, що на авіабазі Шеньянг збираються китайські спецпризначенці за наказом генерала Лі Кьяомінга, командувача Північним угрупованням військ Народно-Визвольної Армії Китаю.

І, головна інтрига, незрозуміло поки, що це означає для нас.
Информационная кампания в западных социальных сетях об аресте Си Цзиньпина не получает никаких подтверждений в СМИ и свидетельствует о росте внутренней и внешней политической напряженности перед важными решениями по составу ЦК, Политбюро и его основного состава на предстоящем 16 октября XX съезде Компартии.

Пока вброс, которые идут по линии индийских,  околоиндийских, тайваньских СМИ и китайских политических обозревателей в Youtube, скорее всего направлен на дискредитацию лояльного Си Цзиньпину командующим Северным боевым округом (Пекин и провинция Хэбэй не входит в состав округа) генерал-полковником Ли Цяомином 李桥铭, который должен войти в состав Центрального военного комитета по итогам XX съезда Компартии Китая, известного своим высказыванием "Советский Союз распался, потому что у партии не было собственной армии".

Блоги также сообщают об отмене с 21 сентября (среда) значительной части авиарейсов в Китае (1221, уровень отмены 60%), что лишь частично соответствует действительности - уровень отмены рейсов в пятницу находился в целом на обычном за последние два года уровне (50%). Значительный объем отмены приходится на аэропорты Восточной боевой зоны (бывший Нанкинский военный округ) - аэропорты Нанкина, Шанхая, Сямэнь (Фуцзянь), а также Гуанчжоу, основной базы возможного проведения тайваньской операции.

Авторы заявлений аргументируют "арест" отсутствием Си Цзиньпина на "важнейших совещаниях", тем не менее именно 21 сентября было опубликовано заявление Си Цзиньпина с совещания по национальной обороне, которое стало известно в России по заявлению о необходимости китайской армии быть готовым к боевым действиям.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 08:52

  budivelnik написав:Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?

Модераторы, нельзя ли прикрутить кнопку "переслать это сообщение в нобелевский комитет"?
Реально же самородок пропадает ....
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 09:51

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.....
Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?
......
Новое слово в экономике?
Инфляция не ухудшает жизнь (не снижает уровень жизни) людей? :shock:
Или во Львове наблюдается соответствующий рост зарплат?
Вы своим работникам сильно подняли?
Хочете поговорити про інфляцію на пару з юристом? - так без проблем...
У всіх в зубах страшне слово - інфляція...
Ой-йо-йой...в доларах виручка впала на 30-50%.....
Ай-я-яй...як жити будемо, всі помремо.....

Це у інфляційних теоретиків...
А що у практиків?
А тут цікаво
1 Виручка в доларах впала на 30%...
2 Але при цьому ,
розмір сплачених податків в доларах впав на 20%
розмір орендних платежів, плата за електроенергію і так далі - впала в доларах на 25%
розмір виплачених зарплат в доларах - впав на 20%
закупка товарів в доларах впала на 27%
3 От і виходить...
Як тільки відбулась різка девальвація долара на 50% ( від 28 до 42)
В мене величина націнки змінилась(зменшилась) всього на 3%....
Тобто я і мої працівники в доларах звичайно стали отримувати менше на 25%...але при цьому кількість куплених нами товарів/послуг зменшилась всього на 3-10%...

То як - інфляція в 50% - це вау як страшно - чи можна жити?
А з урахуванням того , що споживання в країні яка воює впало на 3-10% - це також страшно погано? чи все таки позитивне економічне досягнення..

Тому коли хтось з юристів або зашуганих пенсіонерів вирішить злякатись - хай лякаються..
Але при цьому - навіщо свої безпідставні страхи розповсюджувати на всіх?
Боїтесь - ховайтесь, нічого тут свої трясучі піджилки і коричневого кольору з середини підштанники на загальний огляд виставляти.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:00

  budivelnik написав:А з урахуванням того , що споживання в країні яка воює впало на 3-10%

Хорошо бы подтвердить этот тезис более-менее авторитетным статисследованием.
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