Додано: Нед 25 вер, 2022 06:42

edvardd написав: В Китаї помічений значний рух військової техніки вбік Пекіна.



Інтернет-джерела повідомляють, що 6000 внутрішніх та міжнародних авіарейсів в китайських аеропортах скасовано.

Скасовані квитки на швидкісні поїзди, а рух цих поїздів призупинено, йдеться в повідомленнях.

В Twitter активно обговорюється можливість усунення від влади Сі Цзиньпіна.

Також є повідомлення про те, що на авіабазі Шеньянг збираються китайські спецпризначенці за наказом генерала Лі Кьяомінга, командувача Північним угрупованням військ Народно-Визвольної Армії Китаю.



І, головна інтрига, незрозуміло поки, що це означає для нас.

Информационная кампания в западных социальных сетях об аресте Си Цзиньпина не получает никаких подтверждений в СМИ и свидетельствует о росте внутренней и внешней политической напряженности перед важными решениями по составу ЦК, Политбюро и его основного состава на предстоящем 16 октября XX съезде Компартии.Пока вброс, которые идут по линии индийских, околоиндийских, тайваньских СМИ и китайских политических обозревателей в Youtube, скорее всего направлен на дискредитацию лояльного Си Цзиньпину командующим Северным боевым округом (Пекин и провинция Хэбэй не входит в состав округа) генерал-полковником Ли Цяомином 李桥铭, который должен войти в состав Центрального военного комитета по итогам XX съезда Компартии Китая, известного своим высказыванием "Советский Союз распался, потому что у партии не было собственной армии".Блоги также сообщают об отмене с 21 сентября (среда) значительной части авиарейсов в Китае (1221, уровень отмены 60%), что лишь частично соответствует действительности - уровень отмены рейсов в пятницу находился в целом на обычном за последние два года уровне (50%). Значительный объем отмены приходится на аэропорты Восточной боевой зоны (бывший Нанкинский военный округ) - аэропорты Нанкина, Шанхая, Сямэнь (Фуцзянь), а также Гуанчжоу, основной базы возможного проведения тайваньской операции.Авторы заявлений аргументируют "арест" отсутствием Си Цзиньпина на "важнейших совещаниях", тем не менее именно 21 сентября было опубликовано заявление Си Цзиньпина с совещания по национальной обороне, которое стало известно в России по заявлению о необходимости китайской армии быть готовым к боевым действиям.