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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 вер, 2022 22:36
Ціни в Польщі змінються щотижня, в продуктовому вже від +50% мінімум. До нового року я за 4 роки не чув щоб зростало взагалі і злотий вже як гривня).
Впевнений що в інших країнах так само, а то і більше.
Я не дуже розумію як, куди, на скільки вплинуть поставки нафти але точно знаю що це все не просто.
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BeneFuckTor
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Додано: Суб 24 вер, 2022 22:41
beee написав:
Сколько инфляция в польше? 3..5?
16% не хотите? Злотый летит ко всем чертям
Три питання
Перше - який розмір інфляції в Україні?
Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?
Третє - то чому ви вважаєте що при інфляції в 3-5 разів меншій ніж у нас - полякам гірше ніж педераційникам і це при тому що Польща закидує нас допомогою як зброєю так і грошима+допомагає нашим біженцям?
Чи просто вирішили поплакатись в желетку?
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budivelnik
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Додано: Суб 24 вер, 2022 22:42
ЛАД написав:beee, BeneFuckTor
Будивельнику виднее.
ЛАД
По енергоносіям
Педераційники зупинили поставки по північному потоку - ціна газу впала...то що сталось? Німці чогось вирішили купити зріджений дорожче і в пятій точці бачать педерацію..не зважаючи на закриття заводу по випуску скла в Франції і Баварії.....
Страшна втрата для ВВП ЄС- цілих мінус 50 робітників...От тільки питання - а скільки на заводі Круппа додалось після виділення 100 мільрдів євро на зброю?
По нафті - нафти у світі валом...педерація поставляє 3% від світового експорту..
Європа не має нічого проти, щоб педерація замість продавати їм по 100 доларів/барель..продала Індії по 60 доларів/барель...
Так , Європа втратить на закупці 100 млн тон нафти - 20 млрд доларів...і що?
Це сильно знекровить економіку розміром в 20 000 млрд доларів?
А негаразди йдуть тому, що німці зашвидко прийняли рішення про закриття АЕС і вугільних ТЕС...вони це вже виправляють + удари педераційників по Південній АЕС і окупація Запоріжською АЕС - показують що вони пісяють кипятком від страху що наші забезпечать на зиму європу електрикою по ціні в перекладі на газ
електроенергія =5 центів=1Квт*год=3,6Мдж
електроенергія= 40центів=8Квт*год=29Мдж( еквівалент 1 м3)
газ 1000*40 центів=400доларів/1000м3...
Тепер розумієте всі страхи пуйла?
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budivelnik
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Додано: Суб 24 вер, 2022 23:17
budivelnik написав:
.....
Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?
......
Новое слово в экономике?
Инфляция не ухудшает жизнь (не снижает уровень жизни) людей?
Или во Львове наблюдается соответствующий рост зарплат?
Вы своим работникам сильно подняли?
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ЛАД
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Додано: Нед 25 вер, 2022 03:00
budivelnik написав: beee написав:
Сколько инфляция в польше? 3..5?
16% не хотите? Злотый летит ко всем чертям
Три питання
Перше - який розмір інфляції в Україні?
Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?
Третє - то чому ви вважаєте що при інфляції в 3-5 разів меншій ніж у нас - полякам гірше ніж педераційникам і це при тому що Польща закидує нас допомогою як зброєю так і грошима+допомагає нашим біженцям?
Чи просто вирішили поплакатись в желетку?
Я нічого не вирішив 😅
Я просто пишу, как есть. Что с этой информацией делать каждый решает сам. Кстати, можно и выплакаться. Ахах
А и их офигенная підтримка, а не балачки, чувствуется уже на границе - просто бомбическое реальное отношение под вой сигналов наших водителей фур, стоящих сутками
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beee
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Додано: Нед 25 вер, 2022 06:42
edvardd написав:В Китаї помічений значний рух військової техніки вбік Пекіна.
Інтернет-джерела повідомляють, що 6000 внутрішніх та міжнародних авіарейсів в китайських аеропортах скасовано.
Скасовані квитки на швидкісні поїзди, а рух цих поїздів призупинено, йдеться в повідомленнях.
В Twitter активно обговорюється можливість усунення від влади Сі Цзиньпіна.
Також є повідомлення про те, що на авіабазі Шеньянг збираються китайські спецпризначенці за наказом генерала Лі Кьяомінга, командувача Північним угрупованням військ Народно-Визвольної Армії Китаю.
І, головна інтрига, незрозуміло поки, що це означає для нас.
Информационная кампания в западных социальных сетях об аресте Си Цзиньпина не получает никаких подтверждений в СМИ и свидетельствует о росте внутренней и внешней политической напряженности перед важными решениями по составу ЦК, Политбюро и его основного состава на предстоящем 16 октября XX съезде Компартии.
Пока вброс, которые идут по линии индийских, околоиндийских, тайваньских СМИ и китайских политических обозревателей в Youtube, скорее всего направлен на дискредитацию лояльного Си Цзиньпину командующим Северным боевым округом (Пекин и провинция Хэбэй не входит в состав округа) генерал-полковником Ли Цяомином 李桥铭, который должен войти в состав Центрального военного комитета по итогам XX съезда Компартии Китая, известного своим высказыванием "Советский Союз распался, потому что у партии не было собственной армии".
Блоги также сообщают об отмене с 21 сентября (среда) значительной части авиарейсов в Китае (1221, уровень отмены 60%), что лишь частично соответствует действительности - уровень отмены рейсов в пятницу находился в целом на обычном за последние два года уровне (50%). Значительный объем отмены приходится на аэропорты Восточной боевой зоны (бывший Нанкинский военный округ) - аэропорты Нанкина, Шанхая, Сямэнь (Фуцзянь), а также Гуанчжоу, основной базы возможного проведения тайваньской операции.
Авторы заявлений аргументируют "арест" отсутствием Си Цзиньпина на "важнейших совещаниях", тем не менее именно 21 сентября было опубликовано заявление Си Цзиньпина с совещания по национальной обороне, которое стало известно в России по заявлению о необходимости китайской армии быть готовым к боевым действиям.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 08:52
budivelnik написав:
Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?
Модераторы, нельзя ли прикрутить кнопку "переслать это сообщение в нобелевский комитет"?
Реально же самородок пропадает ....
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Додано: Нед 25 вер, 2022 09:51
ЛАД написав: budivelnik написав:
.....
Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?
......
Новое слово в экономике?
Инфляция не ухудшает жизнь (не снижает уровень жизни) людей?
Или во Львове наблюдается соответствующий рост зарплат?
Вы своим работникам сильно подняли?
Хочете поговорити про інфляцію на пару з юристом? - так без проблем...
У всіх в зубах страшне слово - інфляція...
Ой-йо-йой...в доларах виручка впала на 30-50%.....
Ай-я-яй...як жити будемо, всі помремо.....
Це у інфляційних теоретиків...
А що у практиків?
А тут цікаво
1 Виручка в доларах впала на 30%...
2 Але при цьому ,
розмір сплачених податків в доларах впав на 20%
розмір орендних платежів, плата за електроенергію і так далі - впала в доларах на 25%
розмір виплачених зарплат в доларах - впав на 20%
закупка товарів в доларах впала на 27%
3 От і виходить...
Як тільки відбулась різка девальвація долара на 50% ( від 28 до 42)
В мене величина націнки змінилась(зменшилась) всього на 3%....
Тобто я і мої працівники в доларах
звичайно стали отримувати менше на 25%
...але при цьому кількість куплених нами товарів/послуг
зменшилась всього на 3-10%
...
То як - інфляція в 50% - це вау як страшно - чи можна жити?
А з урахуванням того , що споживання в країні яка воює впало на 3-10% - це також страшно погано? чи все таки позитивне економічне досягнення..
Тому коли хтось з юристів або зашуганих пенсіонерів вирішить злякатись - хай лякаються..
Але при цьому - навіщо свої безпідставні страхи розповсюджувати на всіх?
Боїтесь - ховайтесь, нічого тут свої трясучі піджилки і коричневого кольору з середини
підштанники на загальний огляд виставляти.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:00
budivelnik написав:
А з урахуванням того , що споживання в країні яка воює впало на 3-10%
Хорошо бы подтвердить этот тезис более-менее авторитетным статисследованием.
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juristkostya
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:10
juristkostya написав: budivelnik написав:
Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?
Модераторы, нельзя ли прикрутить кнопку "переслать это сообщение в нобелевский комитет"?
Реально же самородок пропадает ....
Бачиш , будучи безпробудно тупим в економічних питаннях - ти мислиш емоційними категоріями..
При чому
Можеш знайти мою фразу що
Інфляція на 100% не впливає на якість життя?
Чи це тільки в твоїй хворій уяві? і ти свої вавки приписуєш опонентам?
До сьогоднішнього дня різні економісти в тому числі і Нобелівські лауреати розходяться в думках про користь/шкоду інфляції..
Деякі стверджують що країни які розвиваються просто зобовязані штучно створювати інфляцію, так як ці міри приводять до пришвидшеного розвитку економікі..
Інші ратують за максимально тверді монетарні засоби і головною проблемою бачать дефляцію...
Те що пишу я - знаходиться в іншій стороні від суперечок Нобелівських лауреатів..
Я пишу наступне
Інфляція на 50%.. не погіршує життя населення на 50%...в мене це погіршення становить 5%, в моїх продавців 10%...
Тому інфляція в розвинутій країні а-ля Польща в 10% -не приводить до погіршення життя на 10%... - максимум на 2-3%.
Це зрозуміло?
Чи й далі будеш фонтанувати різними брєдовими пропозиціями?
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budivelnik
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