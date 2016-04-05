Додано: Нед 25 вер, 2022 09:51

ЛАД написав: budivelnik написав: .....

Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?

...... .....Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?...... Новое слово в экономике?

Инфляция не ухудшает жизнь (не снижает уровень жизни) людей?

Или во Львове наблюдается соответствующий рост зарплат?

Вы своим работникам сильно подняли? Новое слово в экономике?Инфляция не ухудшает жизнь (не снижает уровень жизни) людей?Или во Львове наблюдается соответствующий рост зарплат?Вы своим работникам сильно подняли?

Хочете поговорити про інфляцію на пару з юристом? - так без проблем...У всіх в зубах страшне слово - інфляція...Ой-йо-йой...в доларах виручка впала на 30-50%.....Ай-я-яй...як жити будемо, всі помремо.....Це у інфляційних теоретиків...А що у практиків?А тут цікаво1 Виручка в доларах впала на 30%...2 Але при цьому ,розмір сплачених податків в доларах впав на 20%розмір орендних платежів, плата за електроенергію і так далі - впала в доларах на 25%розмір виплачених зарплат в доларах - впав на 20%закупка товарів в доларах впала на 27%3 От і виходить...Як тільки відбулась різка девальвація долара на 50% ( від 28 до 42)В мене величина націнки змінилась(зменшилась) всього на 3%....Тобто я і мої працівникизвичайно...але при цьомузменшилась всього...То як - інфляція в 50% - це вау як страшно - чи можна жити?А з урахуванням того , що споживання в країні яка воює впало на 3-10% - це також страшно погано? чи все таки позитивне економічне досягнення..Тому коли хтось з юристів або зашуганих пенсіонерів вирішить злякатись - хай лякаються..Але при цьому - навіщо свої безпідставні страхи розповсюджувати на всіх?Боїтесь - ховайтесь, нічого тут свої трясучі піджилки і коричневого кольору з середини підштанники на загальний огляд виставляти.