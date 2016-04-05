Додано: Нед 25 вер, 2022 11:17

andrijk777 написав: budivelnik написав: Я пишу наступне

Інфляція на 50%.. не погіршує життя населення на 50%...в мене це погіршення становить 5%, в моїх продавців 10%... Я пишу наступнеІнфляція на 50%.. не погіршує життя населення на 50%...в мене це погіршення становить 5%, в моїх продавців 10%... Інфляція 50 погіршує рівень життя на 50%. Якщо не змінились доходи, звичайно.

Якщо в вас 5%, а в працівників 10%, то це означає що ви підвищили зарплати своїм працівникам на 40% - що виглядає дуже неправдоподібно, а іншими словами брехливо.

*І я вважаю що інфляція в районі 30%. А так як зарплати не зросли і навіть впали(безробіття), то рівень життя впав десь на 30%-50%. Це зауваження стосується регіонів в тилу, тобто це не для умовного Харкова. Інфляція 50 погіршує рівень життя на 50%. Якщо не змінились доходи, звичайно.Якщо в вас 5%, а в працівників 10%, то це означає що- що виглядає дуже неправдоподібно, а іншими словами брехливо.*І я вважаю що інфляція в районі 30%. А так як зарплати не зросли і навіть впали(безробіття), то рівень життя впав десь на 30%-50%. Це зауваження стосується регіонів в тилу, тобто це не для умовного Харкова.

На жаль як багато молодих і ранніх - ви не вмієте аналізувати прочитане..Мої приватні доходи цеЗагальний дохід - мінус інвестиції...Ясно що бід час військових дій розмір інвестицій зменшується, тому навіть при зменшенні мого загального доходу на 30% і зменшенні сум які я відправляв на інвестиції в рази - мої поточні витрати можуть зменшитись на 5%В той час коли в моїх продавців , суми які вони отримували в якості зарплати йшли як правило на поточне споживання, тому для них зменшення на 10%= погіршенню життя на 10%ПСКоли спробуєте когось звинуватити - спершу два рази подумайте, може ви просто поверххапайко і чогось не зрозуміли?ППСЩе раз нагадаюПри інфляції в 50% - падає не тільки ДОХІД в ДОЛАРАХПадає ще й РОЗХІД в ДОЛАРАХВізьміть свої платіжки за березень , порахуйте їх в доларахІ візьміть такі самі за вересень і також порахуйте в доларахКурс за цей період впав на 50%Ви стали платити в доларах стільки ж скільки й платили? чи все таки в доларах ваші витрати на комуналку впали на 50%, тобто для Вас інфляція по комуналці=0%, а комуналка це від 10 до 50% витрат населення(чим багатші - тим менше%)