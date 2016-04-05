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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2329233023312332>
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:12

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:А з урахуванням того , що споживання в країні яка воює впало на 3-10%
Хорошо бы подтвердить этот тезис более-менее авторитетным статисследованием.
У цьому випадку діє презумпція невинуватості..
Ти хочеш довести що я не правий - ти й проводь дослідження і викладай сюди результати
В противному разі про таких як ти народна мудрість казала наступне
Будь який дурень задасть стільки запитань - що й сто мудреців не дадуть на них відповіді. ТМ(с) Народна мудрість або Ходжа Насретдін.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:13

  budivelnik написав:Я пишу наступне

То что вы пишете, я процитировал. Это свершившийся факт, изменить его невозможно.

Да, потом вы, как обычно, начинаете петлять, менять предмет обсуждения и т.д.
Но это потом, это вдогонку, и нелепость исходного утверждения никуда не девается.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:15

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:
  budivelnik написав:А з урахуванням того , що споживання в країні яка воює впало на 3-10%
Хорошо бы подтвердить этот тезис более-менее авторитетным статисследованием.
У цьому випадку діє презумпція невинуватості..

Применить "презумпцию невиновности" к статистическим данным - это, вне всякого сомнения, ещё одна нобелевка.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:42

для тих кому я не авторитет в економіці

США , два показника рівень інфляції і кількість живучих за межею бідності (Рейганоміка)
рік________інфляція_____________за межею бідності
1980________13,5%_________________29 000 000 осіб
1988_________4,1%_________________31 500 000 осіб

То як, інфляція завжди впливає негативно на життя , чи є випадки?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:52

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Друге - при нашій інфляції хтось став жити гірше (крім тих хто воює і прифронтових містах)?
Модераторы, нельзя ли прикрутить кнопку "переслать это сообщение в нобелевский комитет"?
Реально же самородок пропадает ....
Бачиш , будучи безпробудно тупим в економічних питаннях - ти мислиш емоційними категоріями..
При чому
Можеш знайти мою фразу що
Інфляція на 100% не впливає на якість життя?
Чи це тільки в твоїй хворій уяві? і ти свої вавки приписуєш опонентам?

До сьогоднішнього дня різні економісти в тому числі і Нобелівські лауреати розходяться в думках про користь/шкоду інфляції..
Деякі стверджують що країни які розвиваються просто зобовязані штучно створювати інфляцію, так як ці міри приводять до пришвидшеного розвитку економікі..
Інші ратують за максимально тверді монетарні засоби і головною проблемою бачать дефляцію...

Те що пишу я - знаходиться в іншій стороні від суперечок Нобелівських лауреатів..

Я пишу наступне
Інфляція на 50%.. не погіршує життя населення на 50%...в мене це погіршення становить 5%, в моїх продавців 10%...

Тому інфляція в розвинутій країні а-ля Польща в 10% -не приводить до погіршення життя на 10%... - максимум на 2-3%.

Це зрозуміло?
Чи й далі будеш фонтанувати різними брєдовими пропозиціями?

якщо інфляцію можно виміряти, то якісь життя - ні. тому ці цифри умовні.

інфляція в 50% призводить до того, що людина може купити рівно в 1,5 рази меньше. й тут багато залежить від структури споживання. якщо ви на їжу витрачали 50%, а стали 75% - то на інше ви можете витратити вже вдвічі меньше - це вже умовне погіршення в 2 рази.

теорії про інфляцію взагалі не варто використовувати, поки ми воюємо - взагалі інші умови. бо якщо у Львові це тільки подорожчання, то в умовному Харкові більшість людей на набагато нижчій зп чи взагалі без та сидить на виплатах та гуманітарці. а тут ще й зростання цін. десь взагалі на вогнищах готують їжу...

можно сказати, що для умов, в яких ми зараз знаходимся, інфляція 50% - це дуже добрий результат. все могло бути набагато гірше.

але казати, що це ніяк не впливає на якість життя - некоректно. життя більшості суттєво погіршилось - не на 5-10%.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:02

  budivelnik написав:Я пишу наступне
Інфляція на 50%.. не погіршує життя населення на 50%...в мене це погіршення становить 5%, в моїх продавців 10%...

Інфляція 50 погіршує рівень життя на 50%. Якщо не змінились доходи, звичайно.

Якщо в вас 5%, а в працівників 10%, то це означає що ви підвищили зарплати своїм працівникам на 40% - що виглядає дуже неправдоподібно, а іншими словами брехливо.

*І я вважаю що інфляція в районі 30%. А так як зарплати не зросли і навіть впали(безробіття), то рівень життя впав десь на 30%-50%. Це зауваження стосується регіонів в тилу, тобто це не для умовного Харкова.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:09

  Shaman написав:інфляція в 50% призводить до того, що людина може купити рівно в 1,5 рази меньше
Ні
1 Курсова інфляція в 50% приводить до того що людина купить в 1,5 раза менше товарів які на 100% складаються з імпортних складових
Справа в тому, що такі товари відсутні по визначенню
Навіть якщо вони виготовлені на Заході-у них все одно в ціні є внутрішня складова( податки,зарплати продавців товару, вартість складів, вартість переміщення по Україні) і так далі
2 Вартість комунальних(електрика/тепло) для населення не змінилось..а тому для бідної частини (дохід до 6000 грн /особу) - 15% їх витрат в гривні не змінились , тобто на ці 15% витрат - валютна інфляція не має впливу взагалі
Далі йдуть товари внутрішнього виготовлення , де складова внутрішньоукраїнських затрат становить 50+%....ці товари при інфляції в 50%..подорожчають на 20-25%...
А так як бідніша частина населення споживає як правило дешевші(тобто внутрішнього виготовлення) товари - то й тут плюс.
І останнє - багаті - ці також споживання практично не зменшили..вони зменшили заощадження( або навпаки почали використовувати раніше накопичені заощадження) + зникли розважальні(концерти/кіно/ресторан) витрати + зменшився доступ до дорогого імпорту...

От і виходить - навіть приінфляції в 50% - якість життя погіршиться максимум на 10%

ПС
Якби Ви уважно читали , то я виніс за скобки ще в своєму першому повідомлені тих хто на фронті і мешканців прифронтових міст(прифронтові=міста по яким регулярно гатять ракетами/градами/бпла/гарматами/диверсії)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:17

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Я пишу наступне
Інфляція на 50%.. не погіршує життя населення на 50%...в мене це погіршення становить 5%, в моїх продавців 10%...
Інфляція 50 погіршує рівень життя на 50%. Якщо не змінились доходи, звичайно.
Якщо в вас 5%, а в працівників 10%, то це означає що ви підвищили зарплати своїм працівникам на 40% - що виглядає дуже неправдоподібно, а іншими словами брехливо.
*І я вважаю що інфляція в районі 30%. А так як зарплати не зросли і навіть впали(безробіття), то рівень життя впав десь на 30%-50%. Це зауваження стосується регіонів в тилу, тобто це не для умовного Харкова.
На жаль як багато молодих і ранніх - ви не вмієте аналізувати прочитане..

Мої приватні доходи це
Загальний дохід - мінус інвестиції...
Ясно що бід час військових дій розмір інвестицій зменшується, тому навіть при зменшенні мого загального доходу на 30% і зменшенні сум які я відправляв на інвестиції в рази - мої поточні витрати можуть зменшитись на 5%
В той час коли в моїх продавців , суми які вони отримували в якості зарплати йшли як правило на поточне споживання, тому для них зменшення на 10%= погіршенню життя на 10%

ПС
Коли спробуєте когось звинуватити - спершу два рази подумайте, може ви просто поверххапайко і чогось не зрозуміли?

ППС
Ще раз нагадаю
При інфляції в 50% - падає не тільки ДОХІД в ДОЛАРАХ
Падає ще й РОЗХІД в ДОЛАРАХ
Візьміть свої платіжки за березень , порахуйте їх в доларах
І візьміть такі самі за вересень і також порахуйте в доларах
Курс за цей період впав на 50%
Ви стали платити в доларах стільки ж скільки й платили? чи все таки в доларах ваші витрати на комуналку впали на 50%, тобто для Вас інфляція по комуналці=0%, а комуналка це від 10 до 50% витрат населення(чим багатші - тим менше%)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:30

  budivelnik написав:
  Shaman написав:інфляція в 50% призводить до того, що людина може купити рівно в 1,5 рази меньше
Ні
1 Курсова інфляція в 50% приводить до того що людина купить в 1,5 раза менше товарів які на 100% складаються з імпортних складових
Справа в тому, що такі товари відсутні по визначенню
Навіть якщо вони виготовлені на Заході-у них все одно в ціні є внутрішня складова( податки,зарплати продавців товару, вартість складів, вартість переміщення по Україні) і так далі
2 Вартість комунальних(електрика/тепло) для населення не змінилось..а тому для бідної частини (дохід до 6000 грн /особу) - 15% їх витрат в гривні не змінились , тобто на ці 15% витрат - валютна інфляція не має впливу взагалі
Далі йдуть товари внутрішнього виготовлення , де складова внутрішньоукраїнських затрат становить 50+%....ці товари при інфляції в 50%..подорожчають на 20-25%...
А так як бідніша частина населення споживає як правило дешевші(тобто внутрішнього виготовлення) товари - то й тут плюс.
І останнє - багаті - ці також споживання практично не зменшили..вони зменшили заощадження( або навпаки почали використовувати раніше накопичені заощадження) + зникли розважальні(концерти/кіно/ресторан) витрати + зменшився доступ до дорогого імпорту...

От і виходить - навіть приінфляції в 50% - якість життя погіршиться максимум на 10%

ПС
Якби Ви уважно читали , то я виніс за скобки ще в своєму першому повідомлені тих хто на фронті і мешканців прифронтових міст(прифронтові=міста по яким регулярно гатять ракетами/градами/бпла/гарматами/диверсії)

відповім лише про терміни.
я використовую інфляція - це зростання цін
зростання курсу - це девальвація. вони корелюють, але не повністю.

якщо ваша мова про курсову інфляцію - девальвацію, ми трохи про різні речі говоримо.

серед їжи подорожчало все - й вітчизняне, й імпортне, й не на 50%. навіть банани коштують 60-80 грн, що не пояснити навіть девальвацією. о, картопля рік тому коштувала здається 15 грн - скільки зараз?
а для більшості в країни витрати на їжу - це дуже значна частина бюджету, тому рівень життя погіршився суттєво. а зп ще не почали підвищувати пропорційно
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:38

А шо з Ліманом, де наші?
Amethyst
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