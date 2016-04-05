1 Інфляція це інтегрований показник, який для різних груп населення буде різним в залежності від споживчої корзини товарів/послуг
2 Чим більше девальвує національна грошова одиниця - тим більший ріст цін...товарів з великою імпортною складовою.
3 Те що продукти , які займають 50% споживчого кошика бідних подорожчали на 20-60%..не говорить про те що покупці цих продуктів куплять в 1,5 рази менше....
Покупці перейдуть на дешевші аналоги....
Тобто продукти зросли на 50% в середньому
Але ріст цін на
місцеві-10-20%
імпортні-20-80%
Ті в кого доходи мінімальні перейдуть на місцеві
3Як правило є дохід , а є поточне споживання
В тих в кого дохід вищий від споживання - ті заощаджують
нижчий - переходять на дешевші групи або беруть з заощаджень...
От і виходить
Навіть коли дохід в гривні залишився сталим( в доларі впав на 30%) -і є товари які подорожчали на 50-70%....у фізичних величинах люди стали споживати всього на 10% менше ( при цьому зменшився обєм коштів на інвестиції/заощадження + почалось зменшення обємів заощаджень) + перейшли на дешевші групи товарів + відмовились від використання так званих дутих груп ( дорогий алкоголь, розваги/відпочинок/парфюмерія)