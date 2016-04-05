RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2329233023312332
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:я використовую інфляція - це зростання цін
зростання курсу - це девальвація. вони корелюють, але не повністю.
1 Інфляція це інтегрований показник, який для різних груп населення буде різним в залежності від споживчої корзини товарів/послуг
2 Чим більше девальвує національна грошова одиниця - тим більший ріст цін...товарів з великою імпортною складовою.
3 Те що продукти , які займають 50% споживчого кошика бідних подорожчали на 20-60%..не говорить про те що покупці цих продуктів куплять в 1,5 рази менше....
Покупці перейдуть на дешевші аналоги....
Тобто продукти зросли на 50% в середньому
Але ріст цін на
місцеві-10-20%
імпортні-20-80%
Ті в кого доходи мінімальні перейдуть на місцеві
3Як правило є дохід , а є поточне споживання
В тих в кого дохід вищий від споживання - ті заощаджують
нижчий - переходять на дешевші групи або беруть з заощаджень...

От і виходить
Навіть коли дохід в гривні залишився сталим( в доларі впав на 30%) -і є товари які подорожчали на 50-70%....у фізичних величинах люди стали споживати всього на 10% менше ( при цьому зменшився обєм коштів на інвестиції/заощадження + почалось зменшення обємів заощаджень) + перейшли на дешевші групи товарів + відмовились від використання так званих дутих груп ( дорогий алкоголь, розваги/відпочинок/парфюмерія)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25974
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:51

  Shaman написав: а зп ще не почали підвищувати пропорційно
это вы очень....дипломатично выразились.
Корректнее будет сказать "ещё не закончился этап снижения номинальных (гривневых) доходов"
juristkostya
 
Повідомлень: 4990
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что-то про Крымский мост все забыли...не на часі? Или ждут, чтоб больше орков в Крым навезли
Andrey2512
 
Повідомлень: 306
З нами з: 04.04.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Что-то про Крымский мост все забыли

напевно все таки ще нема реального способу чим його дістати..
Letusrock
 
Повідомлень: 125
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 12:28

  Andrey2512 написав:Что-то про Крымский мост все забыли...не на часі? Или ждут, чтоб больше орков в Крым навезли

А чому б вам про атаку на Кремль не запитати? Ви "троль звичайний", чи в чому справа?

  Amethyst написав:А шо з Ліманом, де наші?

Напівоточений. Вже і з півночі частково.
Проте там ще не все зрозуміло.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8058
З нами з: 15.02.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1886 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 2329233023312332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104158
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465879
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3883
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.