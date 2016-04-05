Игорь Алексеевич написав: Letusrock написав: mephala написав:
в магазы жена ходит что ли и вам не говорит как все подорожало за пол года?
при той же гривневой зп и подорожании товаров в 1,5-2 раза потребление упало только на 10% ?
так зараз в людей строго на їжу уходить сума грошей яку раніше вистачало на їжу + розваги/ремонт/меблі
Кафе вечерами не пустуют, особенно где сервис есть хороший и меню не из стопочки.
Кстати те же стопочки тоже имеют постоянно своих клиентов - любителей технич. спирта.
Вена и Монако тоже не пустуют.
Но это не показатель уровня жизни большинства народа.
В какой-нибудь совершенно нищей африканской стране с населением, умирающим от голода, тоже найдутся кварталы в центре столицы, глядя на которые, можно подумать, что попал в богатую страну.
А стопочки с техническим спиртом... Есть люди, которые будут ходить босые и голые и голодные, но выпить это святое.
P.s. Здесь часто пишут о нищей России и напоминают (совершенно справедливо) о том, что Москва это далеко не вся Россия. Но почему-то никто не вспоминает, что Киев тоже не вся Украина.