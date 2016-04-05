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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2330233123322333
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:03

  Letusrock написав:
  mephala написав:в магазы жена ходит что ли и вам не говорит как все подорожало за пол года?
при той же гривневой зп и подорожании товаров в 1,5-2 раза потребление упало только на 10% ?


так зараз в людей строго на їжу уходить сума грошей яку раніше вистачало на їжу + розваги/ремонт/меблі

Кафе вечерами не пустуют, особенно где сервис есть хороший и меню не из стопочки.
Кстати те же стопочки тоже имеют постоянно своих клиентов - любителей технич. спирта.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:24

  Игорь Алексеевич написав:
  Letusrock написав:
  mephala написав:в магазы жена ходит что ли и вам не говорит как все подорожало за пол года?
при той же гривневой зп и подорожании товаров в 1,5-2 раза потребление упало только на 10% ?


так зараз в людей строго на їжу уходить сума грошей яку раніше вистачало на їжу + розваги/ремонт/меблі

Кафе вечерами не пустуют, особенно где сервис есть хороший и меню не из стопочки.
Кстати те же стопочки тоже имеют постоянно своих клиентов - любителей технич. спирта.

Вена и Монако тоже не пустуют. :)
Но это не показатель уровня жизни большинства народа.
В какой-нибудь совершенно нищей африканской стране с населением, умирающим от голода, тоже найдутся кварталы в центре столицы, глядя на которые, можно подумать, что попал в богатую страну.
А стопочки с техническим спиртом... Есть люди, которые будут ходить босые и голые и голодные, но выпить это святое.

P.s. Здесь часто пишут о нищей России и напоминают (совершенно справедливо) о том, что Москва это далеко не вся Россия. Но почему-то никто не вспоминает, что Киев тоже не вся Украина.
ЛАД
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