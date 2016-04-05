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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:03
Letusrock написав: mephala написав:
в магазы жена ходит что ли и вам не говорит как все подорожало за пол года?
при той же гривневой зп и подорожании товаров в 1,5-2 раза потребление упало только на 10% ?
так зараз в людей строго на їжу уходить сума грошей яку раніше вистачало на їжу + розваги/ремонт/меблі
Кафе вечерами не пустуют, особенно где сервис есть хороший и меню не из стопочки.
Кстати те же стопочки тоже имеют постоянно своих клиентов - любителей технич. спирта.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:24
Игорь Алексеевич написав: Letusrock написав: mephala написав:
в магазы жена ходит что ли и вам не говорит как все подорожало за пол года?
при той же гривневой зп и подорожании товаров в 1,5-2 раза потребление упало только на 10% ?
так зараз в людей строго на їжу уходить сума грошей яку раніше вистачало на їжу + розваги/ремонт/меблі
Кафе вечерами не пустуют, особенно где сервис есть хороший и меню не из стопочки.
Кстати те же стопочки тоже имеют постоянно своих клиентов - любителей технич. спирта.
Вена и Монако тоже не пустуют.
Но это не показатель уровня жизни большинства народа.
В какой-нибудь совершенно нищей африканской стране с населением, умирающим от голода, тоже найдутся кварталы в центре столицы, глядя на которые, можно подумать, что попал в богатую страну.
А стопочки с техническим спиртом... Есть люди, которые будут ходить босые и голые и голодные, но выпить это святое.
P.s. Здесь часто пишут о нищей России и напоминают (совершенно справедливо) о том, что Москва это далеко не вся Россия. Но почему-то никто не вспоминает, что Киев тоже не вся Украина.
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ЛАД
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Додано: Нед 25 вер, 2022 15:08
Игорь Алексеевич написав:
Кафе вечерами не пустуют, особенно где сервис есть хороший и меню не из стопочки.
Кстати те же стопочки тоже имеют постоянно своих клиентов - любителей технич. спирта.
змоделюємо ситуацію: раніше сусід Вася з зп 10тис ходив кожен вечір на піцу, а я ходив рідше бо то дах міняв, то забор, потім ділянку на майбутнє дітям дивився, чи на море збирався чи дружина в магістратуру інвестувала...
а зараз Вася сидить дома бо на піцу не вистачає, а я можу ходити замість нього бо у всіх цих ремонтах /планах / інвестиціях зараз нема ніякого сенсу чи бажання.
От такі пироги
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Letusrock
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Додано: Нед 25 вер, 2022 15:12
ЛАД написав:
Москва это далеко не вся Россия. Но почему-то никто не вспоминает, что Киев тоже не вся Украина.
1 В Україні не має такої різниці між Києвом і найдепресивнішим селом як між Москвою і 80% території педерації.
2 Для того щоб зрозуміти чому
Просто порівняйте відстані.
У нас від обласного центру до найвіддаленішої точки максимум 50км по асфальту і 10 км по грунтовці..
В педерації від аналогічного центру цивілізації а-ля наш обласний центр , на 80% території педерації , до найвіддаленішого - 300-400 км непрохідними дорогами.
3 Саме тому там так багато тих хто навіть розуміючи що їх вбють на протязі першого тижня на фронті - готовий взяти зброю..бо його життя в реалі на порядок гірше і безперспективніше ніж життя в окопі..там годують , драйв..можливість заробити трьохрічну зарплату за місяць.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 15:16
Такої
budivelnik написав: ЛАД написав:
Москва это далеко не вся Россия. Но почему-то никто не вспоминает, что Киев тоже не вся Украина.
1 В Україні не має такої різниці між Києвом і найдепресивнішим селом як між Москвою і 80% території педерації.
.......
різниці немає, але все ж таки різниця є і досить суттєва.
Навіть між Києвом і Харківом.
Що до трирічної зарплати "в окопі", то ви трохи перебільшуєте.
І у нас "в окопі" для більшості можна за місяць заробити, як мінімум, річну зарплату.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 25 вер, 2022 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 15:19
mephala написав: budivelnik написав:
Тобто я і мої працівники в доларах
звичайно стали отримувати менше на 25%
...але при цьому кількість куплених нами товарів/послуг
зменшилась всього на 3-10%
...
вы тупите или прикалываетесь?
в магазы жена ходит что ли и вам не говорит как все подорожало за пол года?
при той же гривневой зп и подорожании товаров в 1,5-2 раза потребление упало только на 10% ?
хотя все может быть конечно. такой эффект можно объяснить только проеданием сбережений и долго он длиться не будет.
1 Я торгую продуктами харчування
2 Мої основні клієнти якраз з категорії тих хто входить в нижню частину України по доходам
3 Я маю змогу бачити наскільки погіршилось/покращилось їх життя по такій унікальній ознаці як марка (цінова категорія) сигарет яку купують ( за 30 років я знаю всіх постійних покупців з приблизно 500-600 сімей мешкаючих навколо
Тому мої спостереження це
а - аналітика людини яка чогось добилась
б - аналітика побудована на реальних данних витрат приблизно 2000 осіб на протязі приблизно 30 років
в - крім розміру закупок в мене, я бачу навіть те як вони міняють свій гардероб(автопарк) і в останні 3 роки маю уявлення що вони роблять ремонтуючи своє житло ( здав 100 м2 під магазин будматеріалів)
1 Хтось з тут сидячих має подібну базу данних
2 Юристам бажано не збуджуватись , вони тому й працюють двірниками в третьосортних канторах , що не вміють тримати в голові такі масиви інформації.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 15:26
ЛАД написав:
Такої
budivelnik написав: ЛАД написав:
Москва это далеко не вся Россия. Но почему-то никто не вспоминает, что Киев тоже не вся Украина.
1 В Україні не має такої різниці між Києвом і найдепресивнішим селом як між Москвою і 80% території педерації........
різниці немає, але все ж таки різниця є і досить суттєва.
Навіть між Києвом і Харківом.
1 Я дуже добре розумію про що Ви пишете
2 Всі мої претензії до Ваших дописів , стосуються не суті Вами приведеного , а трактовці емоційної складової цієї суті, в якій Ви постійно і однозначно применшуєте вплив України/Українців і перебільшуєте можливості росії/педераційників.
+ з одного боку Ви точні..
Але з іншого..
Одне діло різниця між мільярдером і бомжом який шукає як покінчити життя самогубством, бо далі так жити не може - це різниця між москвою і життя на 50% території педерації
Друге діло різниця між мільйонером і власником наділу в 20-200 соток, який постійно розсказує про своє важке життя( і він правий, життя важке)....це різниця між києвом і найглухішим депресивним регіоном..
Для Вашої самоосвіти
В педерацції офіційно 140 млн населення..
З цих 140 млн - мінімум 50 млн осіб , живуть ГІРШЕ ніж живе середньостатистичний селянин глухого карпатського села.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 15:27
budivelnik написав:
......... в останні 3 роки .......
О 3 годах речи нет.
Разговор был о последних 7 месяцах.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 15:27
ЛАД написав:
Що до трирічної зарплати "в окопі", то ви трохи перебільшуєте.
В наших окопах відсутні ті хто там за гроші..
Я мав на увазі окопи педераційників...
200 000 рублів які вони отримають за місяць в окопі...це чудовий трьохрічний дохід для 50% населення педерації.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 15:30
budivelnik написав:
............
В педерацції офіційно 140 млн населення..
З цих 140 млн - мінімум 50 млн осіб , живуть ГІРШЕ ніж живе середньостатистичний селянин глухого карпатського села.
Спорить не буду. Такой статистики у меня нет.
Но и у Вас тоже. Цифры из справочника "стеля".
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