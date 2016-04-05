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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2331233223332334
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 15:33

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
В педерацції офіційно 140 млн населення..
З цих 140 млн - мінімум 50 млн осіб , живуть ГІРШЕ ніж живе середньостатистичний селянин глухого карпатського села.

Спорить не буду. Такой статистики у меня нет.
Но и у Вас тоже. Цифры из справочника "стеля".
ну вот ... Человек искренне гордится, что много лет отслеживает доходы 2000 жителей близлежащих кварталов, а вы так пренебрежительно к его данным ... Тактичнее надо быть.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 15:35

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Що до трирічної зарплати "в окопі", то ви трохи перебільшуєте.
В наших окопах відсутні ті хто там за гроші..
Я мав на увазі окопи педераційників...
200 000 рублів які вони отримають за місяць в окопі...це чудовий трьохрічний дохід для 50% населення педерації.

Що Ви мали на увазі окопи педераційників, я зрозумів.
Цифри у Вас знову із довідника "стеля".
Є і у нас люди, які воюють за гроші. Інакше навіщо платити стільки?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 16:14

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
В педерацції офіційно 140 млн населення..
З цих 140 млн - мінімум 50 млн осіб , живуть ГІРШЕ ніж живе середньостатистичний селянин глухого карпатського села.
Спорить не буду. Такой статистики у меня нет.
Но и у Вас тоже. Цифры из справочника "стеля".
ну вот ... Человек искренне гордится, что много лет отслеживает доходы 2000 жителей близлежащих кварталов, а вы так пренебрежительно к его данным ... Тактичнее надо быть.
Парочка питань до опонентів
Перше - в скількох забитих селах педерації ви особисто побували?
Я був в селах двох областей -Ленінградської і Новосибірської
+ Був в Москві, Нижньому Новгороді, Тюмені, Грозному, Свердловську
Друге - в яких найзабитіших селах України ви були?
Я був в Волинських , Карпатських, Полтавських, Черкаських , Одеських, Тернопільських . Івано-Франківських...

З моїх спостережень - найгірше Українське село на порядок багатше від середньостатистичного педераційного , яке знаходиться на відстані в 100 км+ від райцентру

Тепер про 2000 мешканців..
Я на прикладі 1% могил( які знаходяться всього на 1 точці локації) - з точністю в 10% назву загальну кількість загиблих у війні з 24-02-2022...ба більше, я навіть можу назвати кількість загиблих по Україні помісячно.
З іншого боку , свій алгоритм аналізу я використовую останні 30 років..За цей час чогось добився..
І саме це чогось і є підтвердженням того що мій алгоритм аналізу гірший ніж у 2-5% населення України і кращий ніж у 95-98% населення України.

І останнє
Чомусь ЛАД закцентував на 3 роки...
Але в оригіналі було
30 років - продовольчий магазин
....
3 роки будівельний
Питання на засипку- якщо мої алгоритми такі невірні - навіщо свідомо маніпулювати і зміщувати акценти?
На дурня Лад не схожий ( чого не скажеш про юриста) - значить ярлик корисного ідіота Ладу не підійде
але тоді залишається всього два
проплачений агент
латентний колаборант..

Лад - який з ярликів більше підходить?
чи все таки вирішите що більш безпечно виглядати корисним ідіотом?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 16:16

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Що до трирічної зарплати "в окопі", то ви трохи перебільшуєте.
В наших окопах відсутні ті хто там за гроші..
Я мав на увазі окопи педераційників...
200 000 рублів які вони отримають за місяць в окопі...це чудовий трьохрічний дохід для 50% населення педерації.
Що Ви мали на увазі окопи педераційників, я зрозумів.
Цифри у Вас знову із довідника "стеля".
Є і у нас люди, які воюють за гроші. Інакше навіщо платити стільки?
Хоч щоб якось подякувати за те , що вони ризикують своїм життя - зберігаючи нас від жахів війни.

Я звик платити за те що отримую..
ви як видно ще з совкових часів думаєте що можна навчити хлопчика бігати як Борзов чи грати в футбол як Блохін - просто заплативши гроші...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 16:42

Ну от - самі розвели тут оф-топ))

Якраз останніх декілька сторінок з цієї гілки - потрібно перенести на профільну ;) - та, що внизу вказана ;)
  Успіх написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?

Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?

І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)

Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)

Ну, як вам математика?

Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 17:29

budivelnik
Что безопаснее, не знаю.
А вот что спокойнее, знаю точно - не общаться с Вами.
Вы хамите как дышите. Если Вам удаётся написать хоть один пост без хамства, это уже можно считать огромным достижением.
ЛАД
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