Додано: Нед 25 вер, 2022 16:14

juristkostya написав: ЛАД написав: budivelnik написав: ............

В педерацції офіційно 140 млн населення..

З цих 140 млн - мінімум 50 млн осіб , живуть ГІРШЕ ніж живе середньостатистичний селянин глухого карпатського села. ............В педерацції офіційно 140 млн населення..З цих 140 млн - мінімум 50 млн осіб , живуть ГІРШЕ ніж живе середньостатистичний селянин глухого карпатського села. Спорить не буду. Такой статистики у меня нет.

Но и у Вас тоже. Цифры из справочника "стеля". Спорить не буду. Такой статистики у меня нет.Но и у Вас тоже. Цифры из справочника "стеля". ну вот ... Человек искренне гордится, что много лет отслеживает доходы 2000 жителей близлежащих кварталов, а вы так пренебрежительно к его данным ... Тактичнее надо быть. ну вот ... Человек искренне гордится, что много лет отслеживает доходы 2000 жителей близлежащих кварталов, а вы так пренебрежительно к его данным ... Тактичнее надо быть.

Парочка питань до опонентівПерше - в скількох забитих селах педерації ви особисто побували?Я був в селах двох областей -Ленінградської і Новосибірської+ Був в Москві, Нижньому Новгороді, Тюмені, Грозному, СвердловськуДруге - в яких найзабитіших селах України ви були?Я був в Волинських , Карпатських, Полтавських, Черкаських , Одеських, Тернопільських . Івано-Франківських...З моїх спостережень - найгірше Українське село на порядок багатше від середньостатистичного педераційного , яке знаходиться на відстані в 100 км+ від райцентруТепер про 2000 мешканців..Я на прикладі 1% могил( які знаходяться всього на 1 точці локації) - з точністю в 10% назву загальну кількість загиблих у війні з 24-02-2022...ба більше, я навіть можу назвати кількість загиблих по Україні помісячно.З іншого боку , свій алгоритм аналізу я використовую останні 30 років..За цей час чогось добився..І саме це чогось і є підтвердженням того що мій алгоритм аналізу гірший ніж у 2-5% населення України і кращий ніж у 95-98% населення України.І останнєЧомусь ЛАД закцентував на 3 роки...Але в оригіналі було30 років - продовольчий магазин....3 роки будівельнийПитання на засипку- якщо мої алгоритми такі невірні - навіщо свідомо маніпулювати і зміщувати акценти?На дурня Лад не схожий ( чого не скажеш про юриста) - значить ярлик корисного ідіота Ладу не підійдеале тоді залишається всього двапроплачений агентлатентний колаборант..Лад - який з ярликів більше підходить?чи все таки вирішите що більш безпечно виглядати корисним ідіотом?