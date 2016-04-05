ну вот ... Человек искренне гордится, что много лет отслеживает доходы 2000 жителей близлежащих кварталов, а вы так пренебрежительно к его данным ... Тактичнее надо быть.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 15:33
ну вот ... Человек искренне гордится, что много лет отслеживает доходы 2000 жителей близлежащих кварталов, а вы так пренебрежительно к его данным ... Тактичнее надо быть.
Додано: Нед 25 вер, 2022 15:35
Що Ви мали на увазі окопи педераційників, я зрозумів.
Цифри у Вас знову із довідника "стеля".
Є і у нас люди, які воюють за гроші. Інакше навіщо платити стільки?
Додано: Нед 25 вер, 2022 16:14
Парочка питань до опонентів
Перше - в скількох забитих селах педерації ви особисто побували?
Я був в селах двох областей -Ленінградської і Новосибірської
+ Був в Москві, Нижньому Новгороді, Тюмені, Грозному, Свердловську
Друге - в яких найзабитіших селах України ви були?
Я був в Волинських , Карпатських, Полтавських, Черкаських , Одеських, Тернопільських . Івано-Франківських...
З моїх спостережень - найгірше Українське село на порядок багатше від середньостатистичного педераційного , яке знаходиться на відстані в 100 км+ від райцентру
Тепер про 2000 мешканців..
Я на прикладі 1% могил( які знаходяться всього на 1 точці локації) - з точністю в 10% назву загальну кількість загиблих у війні з 24-02-2022...ба більше, я навіть можу назвати кількість загиблих по Україні помісячно.
З іншого боку , свій алгоритм аналізу я використовую останні 30 років..За цей час чогось добився..
І саме це чогось і є підтвердженням того що мій алгоритм аналізу гірший ніж у 2-5% населення України і кращий ніж у 95-98% населення України.
І останнє
Чомусь ЛАД закцентував на 3 роки...
Але в оригіналі було
30 років - продовольчий магазин
....
3 роки будівельний
Питання на засипку- якщо мої алгоритми такі невірні - навіщо свідомо маніпулювати і зміщувати акценти?
На дурня Лад не схожий ( чого не скажеш про юриста) - значить ярлик корисного ідіота Ладу не підійде
але тоді залишається всього два
проплачений агент
латентний колаборант..
Лад - який з ярликів більше підходить?
чи все таки вирішите що більш безпечно виглядати корисним ідіотом?
Додано: Нед 25 вер, 2022 16:16
Хоч щоб якось подякувати за те , що вони ризикують своїм життя - зберігаючи нас від жахів війни.
Я звик платити за те що отримую..
ви як видно ще з совкових часів думаєте що можна навчити хлопчика бігати як Борзов чи грати в футбол як Блохін - просто заплативши гроші...
Додано: Нед 25 вер, 2022 16:42
Ну от - самі розвели тут оф-топ))
Якраз останніх декілька сторінок з цієї гілки - потрібно перенести на профільну - та, що внизу вказана
Додано: Нед 25 вер, 2022 17:29
budivelnik
Что безопаснее, не знаю.
А вот что спокойнее, знаю точно - не общаться с Вами.
Вы хамите как дышите. Если Вам удаётся написать хоть один пост без хамства, это уже можно считать огромным достижением.
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