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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 вер, 2022 15:33
ЛАД написав: budivelnik написав:
............
В педерацції офіційно 140 млн населення..
З цих 140 млн - мінімум 50 млн осіб , живуть ГІРШЕ ніж живе середньостатистичний селянин глухого карпатського села.
Спорить не буду. Такой статистики у меня нет.
Но и у Вас тоже. Цифры из справочника "стеля".
ну вот ... Человек искренне гордится, что много лет отслеживает доходы 2000 жителей близлежащих кварталов, а вы так пренебрежительно к его данным ... Тактичнее надо быть.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 15:35
budivelnik написав: ЛАД написав:
Що до трирічної зарплати "в окопі", то ви трохи перебільшуєте.
В наших окопах відсутні ті хто там за гроші..
Я мав на увазі окопи педераційників...
200 000 рублів які вони отримають за місяць в окопі...це чудовий трьохрічний дохід для 50% населення педерації.
Що Ви мали на увазі окопи педераційників, я зрозумів.
Цифри у Вас знову із довідника "стеля".
Є і у нас люди, які воюють за гроші. Інакше навіщо платити стільки?
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Додано: Нед 25 вер, 2022 16:14
juristkostya написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
............
В педерацції офіційно 140 млн населення..
З цих 140 млн - мінімум 50 млн осіб , живуть ГІРШЕ ніж живе середньостатистичний селянин глухого карпатського села.
Спорить не буду. Такой статистики у меня нет.
Но и у Вас тоже. Цифры из справочника "стеля".
ну вот ... Человек искренне гордится, что много лет отслеживает доходы 2000 жителей близлежащих кварталов, а вы так пренебрежительно к его данным ... Тактичнее надо быть.
Парочка питань до опонентів
Перше - в скількох забитих селах педерації ви особисто побували?
Я був в селах двох областей -Ленінградської і Новосибірської
+ Був в Москві, Нижньому Новгороді, Тюмені, Грозному, Свердловську
Друге - в яких найзабитіших селах України ви були?
Я був в Волинських , Карпатських, Полтавських, Черкаських , Одеських, Тернопільських . Івано-Франківських...
З моїх спостережень - найгірше Українське село на порядок багатше від середньостатистичного педераційного , яке знаходиться на відстані в 100 км+ від райцентру
Тепер про 2000 мешканців..
Я на прикладі 1% могил( які знаходяться всього на 1 точці локації) - з точністю в 10% назву загальну кількість загиблих у війні з 24-02-2022...ба більше, я навіть можу назвати кількість загиблих по Україні помісячно.
З іншого боку , свій алгоритм аналізу я використовую останні 30 років..За цей час чогось добився..
І саме це чогось і є підтвердженням того що мій алгоритм аналізу гірший ніж у 2-5% населення України і кращий ніж у 95-98% населення України.
І останнє
Чомусь ЛАД закцентував на 3 роки...
Але в оригіналі було
30 років - продовольчий магазин
....
3 роки будівельний
Питання на засипку- якщо мої алгоритми такі невірні - навіщо свідомо маніпулювати і зміщувати акценти?
На дурня Лад не схожий ( чого не скажеш про юриста) - значить ярлик корисного ідіота Ладу не підійде
але тоді залишається всього два
проплачений агент
латентний колаборант..
Лад - який з ярликів більше підходить?
чи все таки вирішите що більш безпечно виглядати корисним ідіотом?
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Додано: Нед 25 вер, 2022 16:16
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Що до трирічної зарплати "в окопі", то ви трохи перебільшуєте.
В наших окопах відсутні ті хто там за гроші..
Я мав на увазі окопи педераційників...
200 000 рублів які вони отримають за місяць в окопі...це чудовий трьохрічний дохід для 50% населення педерації.
Що Ви мали на увазі окопи педераційників, я зрозумів.
Цифри у Вас знову із довідника "стеля".
Є і у нас люди, які воюють за гроші. Інакше навіщо платити стільки
?
Хоч щоб якось подякувати за те , що вони ризикують своїм життя - зберігаючи нас від жахів війни.
Я звик платити за те що отримую..
ви як видно ще з совкових часів думаєте що можна навчити хлопчика бігати як Борзов чи грати в футбол як Блохін - просто заплативши гроші...
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Додано: Нед 25 вер, 2022 18:41
budivelnik написав:
1 Я торгую продуктами харчування
2 Мої основні клієнти якраз з категорії тих хто входить в нижню частину України по доходам
3 Я маю змогу бачити наскільки погіршилось/покращилось їх життя по такій унікальній ознаці як марка (цінова категорія) сигарет яку купують ( за 30 років я знаю всіх постійних покупців з приблизно 500-600 сімей мешкаючих навколо
Тому мої спостереження це
а - аналітика людини яка чогось добилась
б - аналітика побудована на реальних данних витрат приблизно 2000 осіб на протязі приблизно 30 років
в - крім розміру закупок в мене, я бачу навіть те як вони міняють свій гардероб(автопарк) і в останні 3 роки маю уявлення що вони роблять ремонтуючи своє житло ( здав 100 м2 під магазин будматеріалів)
1 Хтось з тут сидячих має подібну базу данних
2 Юристам бажано не збуджуватись , вони тому й працюють двірниками в третьосортних канторах , що не вміють тримати в голові такі масиви інформації.
1. Харчі то останнє що врізають. я наприклад харчуюся так само як і раніше. але довелося інші статті витрат "зарізати". так що такий самий умовний "будівельник" який сидить на касі ото дивується як я гарно живу адже купляю ті самі харчі в тій самій кількості.
2. магазин будматеріалу це не показник поточного достатку. на ремонт зазвичай витрачають заощадження раніше накопичені або в кредит залазять (а зараз можуть ще це робити сподіваючись що інфляція спалить борг)
Так що ваша харчово-будівельна статистика зовсім нічого не варта.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 18:53
mephala написав: budivelnik написав:
1 Я торгую продуктами харчування
2 Мої основні клієнти якраз з категорії тих хто входить в нижню частину України по доходам
3 Я маю змогу бачити наскільки погіршилось/покращилось їх життя по такій унікальній ознаці як марка (цінова категорія) сигарет яку купують ( за 30 років я знаю всіх постійних покупців з приблизно 500-600 сімей мешкаючих навколо
Тому мої спостереження це
а - аналітика людини яка чогось добилась
б - аналітика побудована на реальних данних витрат приблизно 2000 осіб на протязі приблизно 30 років
в - крім розміру закупок в мене, я бачу навіть те як вони міняють свій гардероб(автопарк) і в останні 3 роки маю уявлення що вони роблять ремонтуючи своє житло ( здав 100 м2 під магазин будматеріалів)
1 Хтось з тут сидячих має подібну базу данних
2 Юристам бажано не збуджуватись , вони тому й працюють двірниками в третьосортних канторах , що не вміють тримати в голові такі масиви інформації.
1. Харчі то останнє що врізають. я наприклад харчуюся так само як і раніше. але довелося інші статті витрат "зарізати". так що такий самий умовний "будівельник" який сидить на касі ото дивується як я гарно живу адже купляю ті самі харчі в тій самій кількості.
2. магазин будматеріалу це не показник поточного достатку. на ремонт зазвичай витрачають заощадження раніше накопичені або в кредит залазять (а зараз можуть ще це робити сподіваючись що інфляція спалить борг)
Так що ваша харчово-будівельна статистика зовсім нічого не варта.
По нынешним временам намного важнее региональное расслоение.
Статистика от будивельныка, мягко говоря, неточно отражает, как изменилось потребление мариупольца, который неплохо зарабатывал в металлургии, а сейчас сидит в лагере беженцев на пособии.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 19:11
mephala написав:
Так що ваша харчово-будівельна статистика зовсім нічого не варта.
Ми про що говоримо? Про мою статистику чи рівень погіршення якості життя?
По піраміді Маслоу - скільки займає відсотків перший рівень - харчі?
Я чогось думаю що 40%
потім житло- приблизно 30%
Наступний рівень одяг - тут думаю 15%
Потім медицина - 10%
Потім відпочинок - 5%
Потім успіх - 2,5
...і так до нуля.
Так от
Якщо харчі/одя/комуналкаг в повному обємі..то якість життя80+...медицина у нас умовно бесплатна, так що половину з її впливу ще +5, потім відпочинок - тут третина + 2%
От і виходить що ті хто не воює,або не знаходиться в прифронтових містах - дають собі раду..
Тепер по металургам Маріуполя...
Так, вони втратили 100% доходу...але при цьому отримали 100% вільного часу..і можуть перекваліфікуватись на менш небезпечні , хоча й менш вигідні роботи...
Але і тут не має 100% втрат
Вони працюють в 5 разів спокійніше..і отримують в 3 рази менший дохід..
Але менший ризик/напруження - завжди давав менший дохід
Вони виграли здоровья-програли дохід
Ще не факт що краще - заробляти багато в металургії і померти інвалідом , вийшовши на пенсію в 50 і проживши на пенсії 5 років...чи вийти на пенсію в 60 пропрацювавши не в гарячому цеху і померти в 70+
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 25 вер, 2022 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 19:14
mephala написав:
Так що ваша харчово-будівельна статистика зовсім нічого не варта.
А моя "статистика"? Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Успіх написав: Успіх написав: budivelnik написав:
4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?
Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?
І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)
Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)
Ну, як вам математика?
Полазив по різних сайтах - подивився на ціни на мій товар у Львові....
Ще раз кажу - то ппц!!!
Наприклад речі, які коштують в мене(заокруглю) 700, 900, 1100грн... - то на різних сайтах/в інет магазинах - на 100, а частіше - то на 200грн ДОРОЖЧЕ, ніж в мене!!!
І черги за моїм товаром - не стоять!!!
От з тато
м недавно по Вайберу переписувався, то каже, що сьогодні продав дві дуже слабоходві речі - на які я, вже місяць тому, скинув ще ціну і + курс долара зіграв своє(а товар цей закуплявся в доларі) - то товар вийшов по собівартості!!!
Товар продався по собівартості!!!
Так, мені то і так вигідно позбутись такого товару... - але як іншим "торгашам" виживати при отакій торгівлі???!
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Додано: Нед 25 вер, 2022 19:15
budivelnik написав:
Тепер по металургам Маріуполя...
Так, вони втратили 100% доходу...але при цьому отримали 100% вільного часу..і можуть перекваліфікуватись на менш небезпечні , хоча й менш вигідні роботи...
Але і тут не має 100% втрат
Вони працюють в 5 разів спокійніше..і отримують в 3 рази менший дохід.
Ну, да, всем известно, что в стране ежедневно создаются новые предприятия, миллионы новых рабочих мест за эти 7 месяцев.... Безопасных и нормально оплачиваемых, ага.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 19:20
juristkostya написав: budivelnik написав:
Тепер по металургам Маріуполя...
Так, вони втратили 100% доходу...але при цьому отримали 100% вільного часу..і можуть перекваліфікуватись на менш небезпечні , хоча й менш вигідні роботи...
Але і тут не має 100% втрат
Вони працюють в 5 разів спокійніше..і отримують в 3 рази менший дохід.
Ну, да, всем известно, что в стране ежедневно создаются новые предприятия, миллионы новых рабочих мест за эти 7 месяцев.... Безопасных и нормально оплачиваемых, ага.
При чому тут нові?
Коли вже в ваших головешках буде рівняння а не одна частина цього рівняння
Що таке дохід
Затрати праці/часу=отриманий дохід..
Якщо отриманий дохід=соцдопомога і безкоштовне житло для переселенців
А затрати часу/праці = 0...
То життя погіршилось тільки на різницю доходів? чи в рівнянні треба враховувати й другу половину, тобто виграш часу і здоровья? яку при бажанні можна конвертувати в якісь додаткові доходи?
От я зараз набираю людей на електротаксі..Заробіток від 10 000 грн за 200 годин роботи - це звичайно не 50000 як в мастрасталеливарного цеху...але й складність/професійність/ризики - також в рази менші.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 25 вер, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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