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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 23332334233523362337>
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:21

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Я пишу наступне
Інфляція на 50%.. не погіршує життя населення на 50%...в мене це погіршення становить 5%, в моїх продавців 10%...
Інфляція 50 погіршує рівень життя на 50%. Якщо не змінились доходи, звичайно.
Якщо в вас 5%, а в працівників 10%, то це означає що ви підвищили зарплати своїм працівникам на 40% - що виглядає дуже неправдоподібно, а іншими словами брехливо.
*І я вважаю що інфляція в районі 30%. А так як зарплати не зросли і навіть впали(безробіття), то рівень життя впав десь на 30%-50%. Це зауваження стосується регіонів в тилу, тобто це не для умовного Харкова.
На жаль як багато молодих і ранніх - ви не вмієте аналізувати прочитане..

Мої приватні доходи це
Загальний дохід - мінус інвестиції...
Ясно що бід час військових дій розмір інвестицій зменшується, тому навіть при зменшенні мого загального доходу на 30% і зменшенні сум які я відправляв на інвестиції в рази - мої поточні витрати можуть зменшитись на 5%
В той час коли в моїх продавців , суми які вони отримували в якості зарплати йшли як правило на поточне споживання, тому для них зменшення на 10%= погіршенню життя на 10%

ПС
Коли спробуєте когось звинуватити - спершу два рази подумайте, може ви просто поверххапайко і чогось не зрозуміли?

ППС
Ще раз нагадаю
При інфляції в 50% - падає не тільки ДОХІД в ДОЛАРАХ
Падає ще й РОЗХІД в ДОЛАРАХ
Візьміть свої платіжки за березень , порахуйте їх в доларах
І візьміть такі самі за вересень і також порахуйте в доларах
Курс за цей період впав на 50%
Ви стали платити в доларах стільки ж скільки й платили? чи все таки в доларах ваші витрати на комуналку впали на 50%, тобто для Вас інфляція по комуналці=0%, а комуналка це від 10 до 50% витрат населення(чим багатші - тим менше%)

Якийсь брєд сивої кобили.

Які нафіг "інвестиції" у пересічного населення?

Я так розумію нікому зарплати ви не підняли, а годуєте своїх працівників казками.
При чому тут долари? Якщо в доларах рахувати - то тоді інфляція = 0, зате доходи впали на 40% приблизно => населення збідніло на тих самих 40%. Все те саме!

Те що споживання в Україні впало "всього на 10%" пояснюється просто:
Наприклад, раніше я мав дохід 15К. 10К я тратив "на прожиття", а 5К на розваги/дорогі покупки/заощаджував. Зараз я тупо трачу 15К "на прожиття". Адже я не можу почати менше їсти. Ось тому "споживання майже не змінилось". Хоч я все-рівно в цифру 10% не вірю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:29

  budivelnik написав:При чому тут нові?

Очень правильный вопрос. И своевременный.
Вот поселились в модульном городке в условной Винницкой области беженцы с Донбасса. Хотят трудоустроиться.
Нужны ли в для этого в Винницкой области новые рабочие места? (Скажем, 50 тысяч)

Ответ: не нужны. Увольняем 50 тыс местных, трудоустраиваем приезжих, проблема решена, все довольны.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якщо в доларах рахувати - то тоді інфляція = 0, зате доходи впали на 40% приблизно => населення збідніло на тих самих 40%. Все те саме!
Так комуналка в доларах впала
А вона становила 30% ваших доходів...
Може спеціально для Вас на пальцях і з цифрами?
___________________Було___________________стало
_____________грн_________долар________грн_______долар
зарплата____8400__________300________10000______250______мінус20%
комуналка___2800__________100_________2800_______70
залишилось__5600__________200_________7200______180______мінус 10%

Отже
Девальвація гривні - 50%
Втрата зарплати в доларах-20%
Залишилось менше на поточні витрати - 10%

Це дуже спрощено , але крім комуналки є ще море товарів які не подорожчали на рівень девальвації...плюс від великої кількості товарів Ви відмовились примусово(кіно/розваги/новий телефон)
Але відмовившись від купівлі нового телефона чи модних кросівок - ви не викинули старий( який може виконувати ті самі функції що й новий) і в запасі замість трьох пар взуття у вас всього дві..але воно повністю покриває ваші потреби..

От і виходить
Внаслідок того що ви можете користуватись вже придбаними речами і міняти їх по мірі зносу а не по часу виходу новинки - то грошей які у вас залишились Вам практично повністю вистарчить на підтримання довоєнного рівня життя, а втрата якості в 10% це не те що Ви не можете купити необхідне..це банальне зменшення асортименту...
Але ж на дворі війна
Ви помітили?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 25 вер, 2022 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:35

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:При чому тут нові?

Очень правильный вопрос. И своевременный.
Вот поселились в модульном городке в условной Винницкой области беженцы с Донбасса. Хотят трудоустроиться.
Нужны ли в для этого в Винницкой области новые рабочие места? (Скажем, 50 тысяч)
Ответ: не нужны. Увольняем 50 тыс местных, трудоустраиваем приезжих, проблема решена, все довольны.
Так при 1 млн армії , з Вінницької області, як з одного з 24 субєктів України - мобілізували 40000 в армію, ще близько 50000 жінок працездатного віку і 50000 дітей виїхали за кордон...
Може нехай влаштуються на ці місця які звільнились?
Платоспроможного попиту валом ( зарплати військових яких не було до війни)
Може нехай спробують - чай не безрукі?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 25 вер, 2022 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:35

  budivelnik написав:Отже
Девальвація долара - 50%
Втрата зарплати в доларах-20%
относительно чего доллар девальвировал на 50% ?????
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:37

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Отже
Девальвація долара - 50%
Втрата зарплати в доларах-20%
относительно чего доллар девальвировал на 50% ?????
Я розумію , законник настільки тупий що не в стані побачити описку
Девальвація гривні до долара - 50%
було 28 грн/доллар - стало 42 грн/долар
В оригіналі вже виправив
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:40

https://www.bbc.com/russian/news-63010059
Путин о мобилизации: что говорил президент в начале войны и сейчас.

Чергова брехня від пуйла.

Дагестанці красави:
https://www.bbc.com/russian/media-63029330
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:43

  budivelnik написав:Так при 1 млн армії , з Вінницької області, як з одного з 24 субєктів України - мобілізували 40000 в армію, ще близько 50000 жінок працездатного віку і 50000 дітей виїхали за кордон...
Може нехай влаштуються на ці місця які звільнились?
Платоспроможного попиту валом ( зарплати військових яких не було до війни)
Може нехай спробують - чай не безрукі?
и кого они будут обеспечивать товарами/услугами, если куча народу выехала? А из оставшихся куча потеряла работу?

В ситуации обвала потребительского спроса создать нужное количество новых рабочих мест можно только государственными проектами: стройки, оружейные заводы и т.п.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:55

Україна отримала американські системи протиповітряної оборони NASAMS.
Про це в інтерв'ю CBS повідомив президент Зеленський. Проте... наголосив, що кількості цих систем не вистачить, що убезпечити від ударів росіян цивільну інфраструктуру...
NASAMS - це не спеціалізований протиракетний комплекс, а саме засіб протиповітряної оборони. Тобто його можливості знищення саме ракет - обмеженні. Більше того, вони залежать від версії ракет, які він використовує... https://www.unian.ua/war/ukrajina-otrim ... 90946.html
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:02

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Так при 1 млн армії , з Вінницької області, як з одного з 24 субєктів України - мобілізували 40000 в армію, ще близько 50000 жінок працездатного віку і 50000 дітей виїхали за кордон...
Може нехай влаштуються на ці місця які звільнились?
Платоспроможного попиту валом ( зарплати військових яких не було до війни)
Може нехай спробують - чай не безрукі?
и кого они будут обеспечивать товарами/услугами, если куча народу выехала? А из оставшихся куча потеряла работу?

В ситуации обвала потребительского спроса создать нужное количество новых рабочих мест можно только государственными проектами: стройки, оружейные заводы и т.п.
Для початку визначіться що ви хочете довести-нема де працювати , чи нема ким працювати чи нема для кого працювати
А я вам циферки для роздумів підкину...
Було_____________2 млн+/-
Приїхало_________40 000 з Маріуполя
Виїхало__________100 000 - жінок дітей
Мобілізовано_____40 000
Залишилось - 2 млн - 0,1 млн -0,04млн+0,04млн=1,9 млн
Звільнилось робочих місць - 90 000 (40 000 мобілізованих+50 000 жінок евакувованих)
Приїхало 40 000 робочих рук..

Хтось бачить тут потребу в нових робочих місцях?
Бо я бачу дефіцит робочих рук в кількості 50 000
budivelnik
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