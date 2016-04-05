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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2334233523362337>
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:03

❗️Явка на референдуме в Запорожской области составила 51,55% за три дня с учетом голосов за рубежом — председатель избиркома.

Явка за три дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 48,91% — глава избиркома.

Хто б сумнівався, через 2 дня буде 90+%
fler
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:03

Оперативна інформація станом на 18.00 25.09.2022 щодо російського вторгнення
Речник Генерального Штабу Збройних Сил України
https://www.youtube.com/watch?v=ezmuW_N ... 0%A1%D0%A3
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:07

Генеральний штаб ЗСУ
25 вересня, близько 17.00 години, військовослужбовці повітряного командування "Південь" збили ворожий штурмовик Су-25, що атакував наші війська на Херсонщині.
Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту. Гвинтокрил теж успішно знищено українськими зенітниками.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:11

  budivelnik написав: Для початку визначіться що ви хочете довести-нема де працювати , чи нема ким працювати чи нема для кого працювати
все три проблемы имеют место и дополняют друг друга:
Имеющийся бизнес теряет платежеспособный спрос. "Нет для кого"
Высвободившиеся люди не имеют возможности применить себя по специальности. "Негде"
Работать в других сферах они тоже не могут, т.к. возможностей для переквалификации не создано. "Некем"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:13

  budivelnik написав:А я вам циферки для роздумів підкину...
зачем было переписывать цифры?
Просто дайте ссылку на источник, и я сам все прочитаю.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:17

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:А я вам циферки для роздумів підкину...
зачем было переписывать цифры?
Просто дайте ссылку на источник, и я сам все прочитаю.
Для вас все довідник стеля..
я ж користувався вашими
це ви здурі заявили про 40000 металургів з маріуполя...я процитував вас
А цифри мобілізованих і виїхавших - так це просто
Берете статистику по кількості виїхавших за кордон і мобілізованих( тут офіційних немає , але цифри гуляють від 700 000 до 1 000 000 ) і ділите на кількість областей України..
Якщо хочете суперточність -можете загуглити щоб взнати кількість населення Вінницької області( Вінницю до речі також привели ви)
То що - сам здурі щось привів..а тепер каєшся?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:24

  Letusrock написав:
  Andrey2512 написав:Что-то про Крымский мост все забыли

напевно все таки ще нема реального способу чим його дістати..

Ермак намекнул, что уже везут, наблюдаем... :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:26

[
  budivelnik написав:
  juristkostya написав:
  budivelnik написав:А я вам циферки для роздумів підкину...
зачем было переписывать цифры?
Просто дайте ссылку на источник, и я сам все прочитаю.
Для вас все довідник стеля..
я ж користувався вашими
це ви здурі заявили про 40000 металургів з маріуполя...я процитував вас
А цифри мобілізованих і виїхавших - так це просто
Берете статистику по кількості виїхавших за кордон і мобілізованих( тут офіційних немає , але цифри гуляють від 700 000 до 1 000 000 ) і ділите на кількість областей України..
Якщо хочете суперточність -можете загуглити щоб взнати кількість населення Вінницької області( Вінницю до речі також привели ви)
То що - сам здурі щось привів..а тепер каєшся?
дело не в конкретных цифрах (я в своем посте не зря подчеркнул, что цифра условная), а в их соотношении между собой.

Не из чего не следует, что приехало ровно столько же, сколько мобилизовано; а выехало за границу в 2,5 раза больше.

Между тем, именно соотношение этих цифр определяет, насколько мы сможем трудоустроить приехавших.
Плюс, конечно, вопрос их переквалификации, но это отдельная тема.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:36

Російські окупанти направляють мобілізованих новоприбулих військовослужбовців до своїх підрозділів на лінії зіткнення без будь-якої підготовки. Про це у неділю, 25 вересня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України

а говорили що у нас кілька місяців на підготовку
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Не из чего не следует, что приехало ровно столько же, сколько мобилизовано; а выехало за границу в 2,5 раза больше.
Для тих хто вміє тільки на букви в КПК дивитись - то так..
А ті хто вміють користуватись гуглем і арифметикою - то все просто
Нас же не цікавить поіменно хто виїхав і кого призвали...
Ми користуємось стандартним алгоритмом
Те чого точно не знаємо - те логічно з чогось виводимо.
Так от
Логіка наступна
Кількість виїхавших з Вінницької області приблизно прямо пропорційна до загальної кількості населення Вінницької Області
Точно так само вираховуємо і кількість мобілізованих
Отже гугль
Виїхало з України - 7,7 млн - 2,6 повернулось=5,1 млн осіб
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3510895-z-ukraini-vid-pocatku-vijni-viihali-ponad-77-miljona-ludej-dani-mvs.html
Населення України - 42 млн
Населення Вінницької області - 1,545 млн
Отже
виїхало з Вінницької області 1,545/42*5,1млн=187 000 осіб
мобілізовано з Вінницької області 1,545/42*1млн=37 000 осіб
Кількість внутрішньопереміщених у Вінницькій обл-171 035 з них 51600 діти
https://www.vinnitsa.info/news/z-pochatku-povnomasshtabnoyi-viyny-bil-she-170-tysyach-pereselentsiv-pereyikhaly-na-vinnychchynu.html
Далі пояснювати чи зможете самі?
budivelnik
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