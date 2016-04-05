Генеральний штаб ЗСУ 25 вересня, близько 17.00 години, військовослужбовці повітряного командування "Південь" збили ворожий штурмовик Су-25, що атакував наші війська на Херсонщині. Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту. Гвинтокрил теж успішно знищено українськими зенітниками. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
budivelnik написав: Для початку визначіться що ви хочете довести-нема де працювати , чи нема ким працювати чи нема для кого працювати
все три проблемы имеют место и дополняют друг друга: Имеющийся бизнес теряет платежеспособный спрос. "Нет для кого" Высвободившиеся люди не имеют возможности применить себя по специальности. "Негде" Работать в других сферах они тоже не могут, т.к. возможностей для переквалификации не создано. "Некем"
budivelnik написав:А я вам циферки для роздумів підкину...
зачем было переписывать цифры? Просто дайте ссылку на источник, и я сам все прочитаю.
Для вас все довідник стеля.. я ж користувався вашими це ви здурі заявили про 40000 металургів з маріуполя...я процитував вас А цифри мобілізованих і виїхавших - так це просто Берете статистику по кількості виїхавших за кордон і мобілізованих( тут офіційних немає , але цифри гуляють від 700 000 до 1 000 000 ) і ділите на кількість областей України.. Якщо хочете суперточність -можете загуглити щоб взнати кількість населення Вінницької області( Вінницю до речі також привели ви) То що - сам здурі щось привів..а тепер каєшся?
budivelnik написав:А я вам циферки для роздумів підкину...
зачем было переписывать цифры? Просто дайте ссылку на источник, и я сам все прочитаю.
Для вас все довідник стеля.. я ж користувався вашими це ви здурі заявили про 40000 металургів з маріуполя...я процитував вас А цифри мобілізованих і виїхавших - так це просто Берете статистику по кількості виїхавших за кордон і мобілізованих( тут офіційних немає , але цифри гуляють від 700 000 до 1 000 000 ) і ділите на кількість областей України.. Якщо хочете суперточність -можете загуглити щоб взнати кількість населення Вінницької області( Вінницю до речі також привели ви) То що - сам здурі щось привів..а тепер каєшся?
дело не в конкретных цифрах (я в своем посте не зря подчеркнул, что цифра условная), а в их соотношении между собой.
Не из чего не следует, что приехало ровно столько же, сколько мобилизовано; а выехало за границу в 2,5 раза больше.
Между тем, именно соотношение этих цифр определяет, насколько мы сможем трудоустроить приехавших. Плюс, конечно, вопрос их переквалификации, но это отдельная тема.
Російські окупанти направляють мобілізованих новоприбулих військовослужбовців до своїх підрозділів на лінії зіткнення без будь-якої підготовки. Про це у неділю, 25 вересня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України