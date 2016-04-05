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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2334233523362337
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:43

Але, тримаємось мужньо!

  Letusrock написав:Російські окупанти направляють мобілізованих новоприбулих військовослужбовців до своїх підрозділів на лінії зіткнення без будь-якої підготовки. Про це у неділю, 25 вересня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України

а говорили що у нас кілька місяців на підготовку

До удобрення нашої землі бурятами і т.п. - то ми готові "ще на вчора"!

Ми вже, навіть, готові до..... - коротше, нам тут противогази привезли... а то якась підозріла "димка" після прильотів розповзлась була з "нестандартним" запахом :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:47

  budivelnik написав:Населення України - 42 млн
Населення Вінницької області - 1,545 млн
Отже
виїхало з Вінницької області 1,545/42*5,1млн=187 000 осіб
мобілізовано з вінницької області 1,545/42*1млн=37 000 осіб

имею 2 замечания:
1. Ваши выкладки не показывают, сколько в конкретной области внутренне-перемещенных лиц.
Не имея этой цифры мы дальше не продвигаемся.

2. Рассчитывать количество выехавших как пропорцию от общего населения области ...
Это никуда не годится. Ведь очевидно, что мотивация к выезду у жителя условной Винницкой или Тернопольской области совсем не та же, что в Донецкой, Харьковской, Николаевской. Процент выехавших просто обязан быть разным, здесь без стат данных мы не обойдёмся.
juristkostya
 
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