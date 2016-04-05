До удобрення нашої землі бурятами і т.п. - то ми готові "ще на вчора"!
Ми вже, навіть, готові до..... - коротше, нам тут противогази привезли... а то якась підозріла "димка" після прильотів розповзлась була з "нестандартним" запахом
|
|
|
Додано: Нед 25 вер, 2022 20:43
Але, тримаємось мужньо!
До удобрення нашої землі бурятами і т.п. - то ми готові "ще на вчора"!
Ми вже, навіть, готові до..... - коротше, нам тут противогази привезли... а то якась підозріла "димка" після прильотів розповзлась була з "нестандартним" запахом
Додано: Нед 25 вер, 2022 20:47
имею 2 замечания:
1. Ваши выкладки не показывают, сколько в конкретной области внутренне-перемещенных лиц.
Не имея этой цифры мы дальше не продвигаемся.
2. Рассчитывать количество выехавших как пропорцию от общего населения области ...
Это никуда не годится. Ведь очевидно, что мотивация к выезду у жителя условной Винницкой или Тернопольской области совсем не та же, что в Донецкой, Харьковской, Николаевской. Процент выехавших просто обязан быть разным, здесь без стат данных мы не обойдёмся.
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|