До удобрення нашої землі бурятами і т.п. - то ми готові "ще на вчора"!
Ми вже, навіть, готові до..... - коротше, нам тут противогази привезли... а то якась підозріла "димка" після прильотів розповзлась була з "нестандартним" запахом
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:43
Але, тримаємось мужньо!
До удобрення нашої землі бурятами і т.п. - то ми готові "ще на вчора"!
Ми вже, навіть, готові до..... - коротше, нам тут противогази привезли... а то якась підозріла "димка" після прильотів розповзлась була з "нестандартним" запахом
Додано: Нед 25 вер, 2022 20:47
имею 2 замечания:
1. Ваши выкладки не показывают, сколько в конкретной области внутренне-перемещенных лиц.
Не имея этой цифры мы дальше не продвигаемся.
2. Рассчитывать количество выехавших как пропорцию от общего населения области ...
Это никуда не годится. Ведь очевидно, что мотивация к выезду у жителя условной Винницкой или Тернопольской области совсем не та же, что в Донецкой, Харьковской, Николаевской. Процент выехавших просто обязан быть разным, здесь без стат данных мы не обойдёмся.
Додано: Нед 25 вер, 2022 21:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
майте собі на здоровья..
Але перед тим як комусь виказувати якісь зауваження - спочатку потрудіться зробити так щоб ваші повідомлення відповідали вашим зауваженням..
а поки точність ваших повідомлень в десятки разів мена ніж точність моїх - то я дозволю собі ваші зауваження мати самі знаєте де.
Додано: Нед 25 вер, 2022 21:13
вы, такое впечатление, думаете, что я с вами спорю.
На самом же деле, я просто перечисляю, в чем вы ошибаетесь.
Додано: Нед 25 вер, 2022 21:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
мені не треба перечисляти в чому я помиляюсь..особливо у випадку коли той що перечисляє ні бельмеса не розуміє в тому проти чого перечить..
Якби розумів-він би на мої цифри/алгоритми - видав свої цифри/алгоритми
і от тоді було б ясно хто розуміє , а хто бовдур..
а заробляти бали на критиці - розуму не треба..от тільки що потім з тими балами зробити?
Додано: Нед 25 вер, 2022 21:20
Стало відомо, які країни допомагають Росії проводити псевдореферендуми
Білорусь, Сирія, Єгипет, Бразилія, Венесуела, Уругвай, Того та Південно-Африканська Республіка фактично стали співучасниками фейкових референдумів, які Росія проводить на окупованих територіях України. Представники цих країн взялися виконувати роль іноземних "спостерігачів".
Додано: Нед 25 вер, 2022 21:22
Додано: Нед 25 вер, 2022 21:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
смішний ти
1 Як зробити складно але точно - я знаю
Для цього мені потрібен доступ до бази прикордонної служби щоб отримати індивідуальні податкові виїхавших
і до обласних податкових щоб розібратись з якої конкретно області скільки виїхало.
2 Але на цих сторінка така точність нафіг нікому не потрібна..тому я замість роботи яка потребує годин часу і тисяч гривень - пишу алгоритм ( привязка пропорції населення області до населення України)..і отримую результат - 15 хвилин затрат - точність 85-95%...
Питання нашо мені твої зауваження які дозволяють назвати всіх поіменно ..хто за це заплатить - ти
хто надасть сторінки для викладення 150 000-250 000 прізвищ?
Тепер розумієш чому твої пропозиції правильні..але нафік нікому не потрібні..
А от якби ти свої тупо/правильні зауваження, спочатку спробував примінити до своїх повідомлень - то швидко побачив би їх тупизну..і я надіюсь в тебе вистарчило б розуму більше цього не робити...
а поки що ти просто демонструєш флудеризм і все..жодної потрібної оточуючим інформації від тебе немає.
Від мене є з точністю в 85-95%..
а від тебе
Точність=100%..інформативність=0%
і кому потрібно знати що ти на 100% нуль?
Додано: Нед 25 вер, 2022 21:31
Ещё раз: если вам неинтересно узнать слабые места в ваших рассуждениях, можно молча пройти мимо. Не надо думать, что я с замиранием сердца жду вашей реакции.
Додано: Нед 25 вер, 2022 21:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я краще від будь кого знаю що твориться в мене в голові..
Те що я тут описую - це на два порядки спрощений алгоритм
Думаю я набагато складніше...
Але для того щоб тебе зрозуміли є всього три варіанта
Перший - підтягнути аудиторію
Другий - опуститись на рівень аудиторії
третій - мікс з двох перших..
Я використовую третій...
і коли якийсь точноман пробує мені написати що я недостатньо точно щось описав - то в мене до нього зустрічне питання
а чому він сам не описав точніше? - не може? не вміє? чи його корона настільки натиснула йому череп що він не вважає за доцільне щось зробити самостійно?
Я відразу пишу так щоб максимум зрозуміло
ви хочете ускладнити - хто вам лікар - пишіть складніше..подивимось як будете тут виглядати.
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