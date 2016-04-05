RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2335233623372338>
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:43

Але, тримаємось мужньо!

  Letusrock написав:Російські окупанти направляють мобілізованих новоприбулих військовослужбовців до своїх підрозділів на лінії зіткнення без будь-якої підготовки. Про це у неділю, 25 вересня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України

а говорили що у нас кілька місяців на підготовку

До удобрення нашої землі бурятами і т.п. - то ми готові "ще на вчора"!

Ми вже, навіть, готові до..... - коротше, нам тут противогази привезли... а то якась підозріла "димка" після прильотів розповзлась була з "нестандартним" запахом :evil:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4002
З нами з: 18.03.21
Подякував: 164 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:47

  budivelnik написав:Населення України - 42 млн
Населення Вінницької області - 1,545 млн
Отже
виїхало з Вінницької області 1,545/42*5,1млн=187 000 осіб
мобілізовано з вінницької області 1,545/42*1млн=37 000 осіб

имею 2 замечания:
1. Ваши выкладки не показывают, сколько в конкретной области внутренне-перемещенных лиц.
Не имея этой цифры мы дальше не продвигаемся.

2. Рассчитывать количество выехавших как пропорцию от общего населения области ...
Это никуда не годится. Ведь очевидно, что мотивация к выезду у жителя условной Винницкой или Тернопольской области совсем не та же, что в Донецкой, Харьковской, Николаевской. Процент выехавших просто обязан быть разным, здесь без стат данных мы не обойдёмся.
juristkostya
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:имею 2 замечания:
майте собі на здоровья..
Але перед тим як комусь виказувати якісь зауваження - спочатку потрудіться зробити так щоб ваші повідомлення відповідали вашим зауваженням..
а поки точність ваших повідомлень в десятки разів мена ніж точність моїх - то я дозволю собі ваші зауваження мати самі знаєте де.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25995
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:13

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:имею 2 замечания:
майте собі на здоровья..
Але перед тим як комусь виказувати якісь зауваження - спочатку потрудіться зробити так щоб ваші повідомлення відповідали вашим зауваженням..
а поки точність ваших повідомлень в десятки разів мена ніж точність моїх - то я дозволю собі ваші зауваження мати самі знаєте де.
вы, такое впечатление, думаете, что я с вами спорю.
На самом же деле, я просто перечисляю, в чем вы ошибаетесь.
juristkostya
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:я просто перечисляю, в чем вы ошибаетесь.
мені не треба перечисляти в чому я помиляюсь..особливо у випадку коли той що перечисляє ні бельмеса не розуміє в тому проти чого перечить..
Якби розумів-він би на мої цифри/алгоритми - видав свої цифри/алгоритми
і от тоді було б ясно хто розуміє , а хто бовдур..
а заробляти бали на критиці - розуму не треба..от тільки що потім з тими балами зробити?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25995
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:20

Стало відомо, які країни допомагають Росії проводити псевдореферендуми
Білорусь, Сирія, Єгипет, Бразилія, Венесуела, Уругвай, Того та Південно-Африканська Республіка фактично стали співучасниками фейкових референдумів, які Росія проводить на окупованих територіях України. Представники цих країн взялися виконувати роль іноземних "спостерігачів".
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3179
З нами з: 10.10.10
Подякував: 128 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:22

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:я просто перечисляю, в чем вы ошибаетесь.
мені не треба перечисляти в чому я помиляюсь..
не надо - так не реагируйте, в чем проблема?
Я ж не для вас персонально пишу, на форуме много участников.
juristkostya
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:не надо - так не реагируйте, в чем проблема?
смішний ти
1 Як зробити складно але точно - я знаю
Для цього мені потрібен доступ до бази прикордонної служби щоб отримати індивідуальні податкові виїхавших
і до обласних податкових щоб розібратись з якої конкретно області скільки виїхало.
2 Але на цих сторінка така точність нафіг нікому не потрібна..тому я замість роботи яка потребує годин часу і тисяч гривень - пишу алгоритм ( привязка пропорції населення області до населення України)..і отримую результат - 15 хвилин затрат - точність 85-95%...

Питання нашо мені твої зауваження які дозволяють назвати всіх поіменно ..хто за це заплатить - ти
хто надасть сторінки для викладення 150 000-250 000 прізвищ?

Тепер розумієш чому твої пропозиції правильні..але нафік нікому не потрібні..

А от якби ти свої тупо/правильні зауваження, спочатку спробував примінити до своїх повідомлень - то швидко побачив би їх тупизну..і я надіюсь в тебе вистарчило б розуму більше цього не робити...
а поки що ти просто демонструєш флудеризм і все..жодної потрібної оточуючим інформації від тебе немає.
Від мене є з точністю в 85-95%..
а від тебе
Точність=100%..інформативність=0%
і кому потрібно знати що ти на 100% нуль?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25995
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:31

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:не надо - так не реагируйте, в чем проблема?
смішний ти
1 Як зробити складно але точно - я знаю
Для цього мені потрібен доступ до бази прикордонної служби щоб отримати індивідуальні податкові виїхавших
і до обласних податкових щоб розібратись з якої конкретно області скільки виїхало.
2 Але на цих сторінка така точність нафіг нікому не потрібна..тому я замість роботи яка потребує годин часу і тисяч гривень - пишу алгоритм ( привязка пропорції населення області до населення України)..і отримую результат - 15 хвилин затрат - точність 85-95%...

Питання нашо мені твої зауваження які дозволяють назвати всіх поіменно ..хто за це заплатить - ти
хто надасть сторінки для викладення 150 000-250 000 прізвищ?

Тепер розумієш чому твої пропозиції правильні..але нафік нікому не потрібні..

А от якби ти свої тупо/правильні зауваження, спочатку спробував примінити до своїх повідомлень - то швидко побачив би їх тупизну..і я надіюсь в тебе вистарчило б розуму більше цього не робити...
а поки що ти просто демонструєш флудеризм і все..жодної потрібної оточуючим інформації від тебе немає.
Від мене є з точністю в 85-95%..
а від тебе
Точність=100%..інформативність=0%
і кому потрібно знати що ти на 100% нуль?

Ещё раз: если вам неинтересно узнать слабые места в ваших рассуждениях, можно молча пройти мимо. Не надо думать, что я с замиранием сердца жду вашей реакции.
juristkostya
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:если вам неинтересно узнать слабые места в ваших рассуждениях, можно молча пройти мимо.
я краще від будь кого знаю що твориться в мене в голові..
Те що я тут описую - це на два порядки спрощений алгоритм
Думаю я набагато складніше...
Але для того щоб тебе зрозуміли є всього три варіанта
Перший - підтягнути аудиторію
Другий - опуститись на рівень аудиторії
третій - мікс з двох перших..

Я використовую третій...
і коли якийсь точноман пробує мені написати що я недостатньо точно щось описав - то в мене до нього зустрічне питання
а чому він сам не описав точніше? - не може? не вміє? чи його корона настільки натиснула йому череп що він не вважає за доцільне щось зробити самостійно?

Я відразу пишу так щоб максимум зрозуміло
ви хочете ускладнити - хто вам лікар - пишіть складніше..подивимось як будете тут виглядати.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25995
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2335233623372338>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104173
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465902
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3886
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4730)
25.09.2022 23:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.