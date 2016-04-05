Додано: Нед 25 вер, 2022 21:29

juristkostya написав: не надо - так не реагируйте, в чем проблема? не надо - так не реагируйте, в чем проблема?

смішний ти1 Як зробити складно але точно - я знаюДля цього мені потрібен доступ до бази прикордонної служби щоб отримати індивідуальні податкові виїхавшихі до обласних податкових щоб розібратись з якої конкретно області скільки виїхало.2 Але на цих сторінка така точність нафіг нікому не потрібна..тому я замість роботи яка потребує годин часу і тисяч гривень - пишу алгоритм ( привязка пропорції населення області до населення України)..і отримую результат - 15 хвилин затрат - точність 85-95%...Питання нашо мені твої зауваження які дозволяють назвати всіх поіменно ..хто за це заплатить - тихто надасть сторінки для викладення 150 000-250 000 прізвищ?Тепер розумієш чому твої пропозиції правильні..але нафік нікому не потрібні..А от якби ти свої тупо/правильні зауваження, спочатку спробував примінити до своїх повідомлень - то швидко побачив би їх тупизну..і я надіюсь в тебе вистарчило б розуму більше цього не робити...а поки що ти просто демонструєш флудеризм і все..жодної потрібної оточуючим інформації від тебе немає.Від мене є з точністю в 85-95%..а від тебеТочність=100%..інформативність=0%і кому потрібно знати що ти на 100% нуль?