Letusrock написав:Російські окупанти направляють мобілізованих новоприбулих військовослужбовців до своїх підрозділів на лінії зіткнення без будь-якої підготовки. Про це у неділю, 25 вересня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України
а говорили що у нас кілька місяців на підготовку
До удобрення нашої землі бурятами і т.п. - то ми готові "ще на вчора"!
Ми вже, навіть, готові до..... - коротше, нам тут противогази привезли... а то якась підозріла "димка" після прильотів розповзлась була з "нестандартним" запахом
budivelnik написав:Я відразу пишу так щоб максимум зрозуміло
Увы, но точность ваших тезисов при этом падает до неприлично низких значений. До уровня практической неприменимости, скажем так.
без проблем маючи мою низьку точність - кожен може використати додаткові данні і уточнити до потрібних йому рівнів.. А що може зробити людина просто почитавши твою критику що хтось робить не так як правильно , але як правильно ти або не знаєш або не кажеш.
Подумай почитай все що ти написав за останні три сторінки і знайди хоч щось що відмінне від а баба яга(юристкостя) против...
Арестович прокомментировал запрет на выезд студентам и сообщил, что 5,5 миллионов украинцев можно будет мобилизовать
«Мы все-таки 40-миллионная страна, миллион мы призовем если что. Да и запад поможет. Если нам не будет хватать, мы мобилизуемся еще раз», - считает Алексей Арестович.
И отметил, что «если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие.
Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбоне либо в Оксфорде?».
Где-то я это уже читал. А. Из России перестали выпускать мужчин призывного возраста, - глава российской правозащитной группы «Агора» Павел Чиков
Также российские паблики активно разгоняют информацию, что после проведения так называемых «референдумов» на оккупированных территориях Украины на России официально запретят покидать страну мужчинам призывного возраста.
🧐А в поселке Тюменево Кемеровской области , по данным российских СМИ, уже мобилизовали всех мужчин – 59 человек.