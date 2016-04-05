До удобрення нашої землі бурятами і т.п. - то ми готові "ще на вчора"!
Ми вже, навіть, готові до..... - коротше, нам тут противогази привезли... а то якась підозріла "димка" після прильотів розповзлась була з "нестандартним" запахом
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:43
Але, тримаємось мужньо!
До удобрення нашої землі бурятами і т.п. - то ми готові "ще на вчора"!
Ми вже, навіть, готові до..... - коротше, нам тут противогази привезли... а то якась підозріла "димка" після прильотів розповзлась була з "нестандартним" запахом
Додано: Нед 25 вер, 2022 20:47
имею 2 замечания:
1. Ваши выкладки не показывают, сколько в конкретной области внутренне-перемещенных лиц.
Не имея этой цифры мы дальше не продвигаемся.
2. Рассчитывать количество выехавших как пропорцию от общего населения области ...
Это никуда не годится. Ведь очевидно, что мотивация к выезду у жителя условной Винницкой или Тернопольской области совсем не та же, что в Донецкой, Харьковской, Николаевской. Процент выехавших просто обязан быть разным, здесь без стат данных мы не обойдёмся.
Додано: Нед 25 вер, 2022 21:20
Стало відомо, які країни допомагають Росії проводити псевдореферендуми
Білорусь, Сирія, Єгипет, Бразилія, Венесуела, Уругвай, Того та Південно-Африканська Республіка фактично стали співучасниками фейкових референдумів, які Росія проводить на окупованих територіях України. Представники цих країн взялися виконувати роль іноземних "спостерігачів".
Додано: Нед 25 вер, 2022 21:42
Може краще це?
Хоча тоді ще окуляри потрібні.
Да й щось накшалт загальновійськових захисних комплектів.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 25 вер, 2022 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 вер, 2022 22:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Арестович прокомментировал запрет на выезд студентам и сообщил, что 5,5 миллионов украинцев можно будет мобилизовать
«Мы все-таки 40-миллионная страна, миллион мы призовем если что. Да и запад поможет. Если нам не будет хватать, мы мобилизуемся еще раз», - считает Алексей Арестович.
И отметил, что «если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие.
Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбоне либо в Оксфорде?».
Где-то я это уже читал.
А.
Из России перестали выпускать мужчин призывного возраста, - глава российской правозащитной группы «Агора» Павел Чиков
Также российские паблики активно разгоняют информацию, что после проведения так называемых «референдумов» на оккупированных территориях Украины на России официально запретят покидать страну мужчинам призывного возраста.
🧐А в поселке Тюменево Кемеровской области , по данным российских СМИ, уже мобилизовали всех мужчин – 59 человек.
Додано: Нед 25 вер, 2022 22:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Гранату с хлорпикрином с дрона сбросили, засранцы, это конечно не Новичок, но едкая и раздражающая смесь, им кстати проверяют герметичность противогазов в специальных палатках, если где-то накосячил с противогазом, то накашляешься и слезами изойдешь
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Додано: Нед 25 вер, 2022 23:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дыркин бредит ультиматумами после голосования и объявлением войны.
Чем это чревато? Или уже побоку, худшее позади?
Додано: Пон 26 вер, 2022 02:23
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