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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2334233523362337>
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:43

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Востаннє редагувалось Успіх в Пон 26 вер, 2022 06:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:47

  budivelnik написав:Населення України - 42 млн
Населення Вінницької області - 1,545 млн
Отже
виїхало з Вінницької області 1,545/42*5,1млн=187 000 осіб
мобілізовано з вінницької області 1,545/42*1млн=37 000 осіб

имею 2 замечания:
1. Ваши выкладки не показывают, сколько в конкретной области внутренне-перемещенных лиц.
Не имея этой цифры мы дальше не продвигаемся.

2. Рассчитывать количество выехавших как пропорцию от общего населения области ...
Это никуда не годится. Ведь очевидно, что мотивация к выезду у жителя условной Винницкой или Тернопольской области совсем не та же, что в Донецкой, Харьковской, Николаевской. Процент выехавших просто обязан быть разным, здесь без стат данных мы не обойдёмся.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:20

Стало відомо, які країни допомагають Росії проводити псевдореферендуми
Білорусь, Сирія, Єгипет, Бразилія, Венесуела, Уругвай, Того та Південно-Африканська Республіка фактично стали співучасниками фейкових референдумів, які Росія проводить на окупованих територіях України. Представники цих країн взялися виконувати роль іноземних "спостерігачів".
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:42

  Успіх написав:
  Letusrock написав:Російські окупанти направляють мобілізованих новоприбулих військовослужбовців до своїх підрозділів на лінії зіткнення без будь-якої підготовки. Про це у неділю, 25 вересня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України

а говорили що у нас кілька місяців на підготовку

До удобрення нашої землі бурятами і т.п. - то ми готові "ще на вчора"!

Ми вже, навіть, готові до..... - коротше, нам тут противогази привезли... а то якась підозріла "димка" після прильотів розповзлась була з "нестандартним" запахом :evil:

Може краще це?
https://prozaxist.ua/ua/p1418852609-res ... -dlya.html

Хоча тоді ще окуляри потрібні.
Да й щось накшалт загальновійськових захисних комплектів.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 25 вер, 2022 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Арестович прокомментировал запрет на выезд студентам и сообщил, что 5,5 миллионов украинцев можно будет мобилизовать

«Мы все-таки 40-миллионная страна, миллион мы призовем если что. Да и запад поможет. Если нам не будет хватать, мы мобилизуемся еще раз», - считает Алексей Арестович.

И отметил, что «если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие.

Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбоне либо в Оксфорде?».

Где-то я это уже читал.
А.
Из России перестали выпускать мужчин призывного возраста, - глава российской правозащитной группы «Агора» Павел Чиков

Также российские паблики активно разгоняют информацию, что после проведения так называемых «референдумов» на оккупированных территориях Украины на России официально запретят покидать страну мужчинам призывного возраста.

🧐А в поселке Тюменево Кемеровской области , по данным российских СМИ, уже мобилизовали всех мужчин – 59 человек.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:Ми вже, навіть, готові до..... - коротше, нам тут противогази привезли... а то якась підозріла "димка" після прильотів розповзлась була з "нестандартним" запахом :evil:

Гранату с хлорпикрином с дрона сбросили, засранцы, это конечно не Новичок, но едкая и раздражающая смесь, им кстати проверяют герметичность противогазов в специальных палатках, если где-то накосячил с противогазом, то накашляешься и слезами изойдешь


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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 23:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дыркин бредит ультиматумами после голосования и объявлением войны.

Чем это чревато? Или уже побоку, худшее позади?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 02:23

  Andrey2512 написав:Дыркин бредит ультиматумами после голосования и объявлением войны.
Чем это чревато? Или уже побоку, худшее позади?

Логічне продовження того, що відбувається.
Захід висловить стурбованість, можливо, навіть глибоку.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 04:34

  Starikan написав:
  Andrey2512 написав:Дыркин бредит ультиматумами после голосования и объявлением войны.
Чем это чревато? Или уже побоку, худшее позади?

Логічне продовження того, що відбувається.
Захід висловить стурбованість, можливо, навіть глибоку.

Можливо пообіцяє перетворити Москву в радіоактивный попіл
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 04:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Чем это чревато? Или уже побоку, худшее позади?

чини его не слушают.
путина создал себе теплую ванну , все в розовом.
вспомните историю с Казахстаном. Випадки в сторону Казахстана прекратились, когда Глава на форуме заявил путине прямо в глаза.
Конечно, перевели на шутки , но в итоге ЗАТКНУЛИСЬ.
Goodman
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