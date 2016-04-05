Додано: Нед 25 вер, 2022 22:15

Арестович прокомментировал запрет на выезд студентам и сообщил, что 5,5 миллионов украинцев можно будет мобилизовать



«Мы все-таки 40-миллионная страна, миллион мы призовем если что. Да и запад поможет. Если нам не будет хватать, мы мобилизуемся еще раз», - считает Алексей Арестович.



И отметил, что «если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие.



Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбоне либо в Оксфорде?».



Где-то я это уже читал.

А.

Из России перестали выпускать мужчин призывного возраста, - глава российской правозащитной группы «Агора» Павел Чиков



Также российские паблики активно разгоняют информацию, что после проведения так называемых «референдумов» на оккупированных территориях Украины на России официально запретят покидать страну мужчинам призывного возраста.



🧐А в поселке Тюменево Кемеровской области , по данным российских СМИ, уже мобилизовали всех мужчин – 59 человек.