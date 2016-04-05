Десь я читав, що"буду штукатурити стіни в Україні, тікають з держави лише невдахи ". А, отут.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 05:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Десь я читав, що"буду штукатурити стіни в Україні, тікають з держави лише невдахи ". А, отут.
Додано: Пон 26 вер, 2022 06:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 26 вер, 2022 07:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 26 вер, 2022 07:07
Re: дрони
Ми з весни очікували американські дрони-камікадзе, а прилетіли їх іранські копії. Невже США слабші за Іран?
Заберіть Турчинова з окопів, щоб він очолив ВПК - через півроку будуть і ракети, і дрони, і снаряди. Робіть хоч щось, раз навіть клянчити нормально не можете.
Додано: Пон 26 вер, 2022 07:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 26 вер, 2022 07:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 26 вер, 2022 09:04
Романенко: По моей информации, Си Цзиньпинь все. То есть 15 октября переизбран не будет . Китай ждёт смена лидера за которой может последовать существенная корректировка внешнеполитического курса. Думаю, что именно поэтому Путин начал поспешную мобилизацию. Уход Си оставляет его без крупных стратегических партнёров и угрозой конфликтов на всех фронтах. Похоже в Самарканде его поставили перед этим фактом. Если Китай найдёт с США компромисс при новом руководителе, а четыре правящих клана в КНР похоже не хотят конфронтации, то Путину просто конец. В относительно недалекой перспективе.
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