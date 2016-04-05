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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2335233623372338>
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 05:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Где-то я это уже читал.
А.


Десь я читав, що"буду штукатурити стіни в Україні, тікають з держави лише невдахи ". А, отут.
:lol:
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 06:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:захід висловить стурбованість


Тем не менее, но Маки открыли почему то только на левом берегу. Подальше от центров? 😁
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 07:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Логічне продовження того, що відбувається.
Захід висловить стурбованість, можливо, навіть глибоку.

Захід посилює ядерне стримування, приводячи ядерну зброю в бойову готовність після загроз путіна.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 07:07

Re: дрони

Ми з весни очікували американські дрони-камікадзе, а прилетіли їх іранські копії. Невже США слабші за Іран?
Заберіть Турчинова з окопів, щоб він очолив ВПК - через півроку будуть і ракети, і дрони, і снаряди. Робіть хоч щось, раз навіть клянчити нормально не можете. :evil:
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 07:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Невже США слабші за Іран?


В Иране майданить начали.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 07:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Заберіть Турчинова з окопів


А він хіба там?
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:04

Романенко: По моей информации, Си Цзиньпинь все. То есть 15 октября переизбран не будет . Китай ждёт смена лидера за которой может последовать существенная корректировка внешнеполитического курса. Думаю, что именно поэтому Путин начал поспешную мобилизацию. Уход Си оставляет его без крупных стратегических партнёров и угрозой конфликтов на всех фронтах. Похоже в Самарканде его поставили перед этим фактом. Если Китай найдёт с США компромисс при новом руководителе, а четыре правящих клана в КНР похоже не хотят конфронтации, то Путину просто конец. В относительно недалекой перспективе.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:15

Мені одному здається, що budivelnik плутає інфляцію з девальвацією?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Ми з весни очікували американські дрони-камікадзе, а прилетіли їх іранські копії. Невже США слабші за Іран?

Ми отримали близько півтори тисячі дронів-камікадзе. Те, що Генштаб не звітує Вам особисто про їх доставку і використання, не означає, що цього нема...
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Російські окупанти направляють мобілізованих новоприбулих військовослужбовців до своїх підрозділів на лінії зіткнення без будь-якої підготовки. Про це у неділю, 25 вересня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України
а говорили що у нас кілька місяців на підготовку

ІМХО, це ідеальний варіант, коли людей хапають на вулиці, дають іржаві калаші і одразу ж відправляють в окопи. Значно гірше, коли б їх почали готувати і вчити...
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